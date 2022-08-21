ЗМІ: Ердоган хоче провести дострокові вибори у Туреччині

Президентські вибори в Туреччині, заплановані на середину червня 2023 року, можуть перенести на осінь 2022 року, повідомляє газета Welt am Sonntag у неділю, 21 серпня, з посиланням на джерела у Європейській службі зовнішніх справ та серед дипломатів ЄС.

За даними видання, є деякі ознаки того, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збирається провести вибори достроково, і їхня організація "може статися досить швидко".

Серед ознак, що свідчать про підготовку Ердогана до майбутніх виборів, дипломати згадують сплеск діяльності турецького президента в міжнародній політиці - його активне посередництво між країнами Заходу та Росією під час війни РФ проти України, активізація на сирійському напрямку та відновлення турецької програми з видобутку газу в Середземному морі. 9 серпня з порту Мерсін відпливло судно "Абдулхамід Хан", яке здійснить розвідку родовищ у східній частині Середземномор'я. Крім того, в середині серпня Ердоган особисто відвідав Україну, де зустрівся із президентом Володимиром Зеленським та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

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Усі ці дії покликані продемонструвати силу турецького лідера перед початком передвиборчої кампанії, вважають джерела видання, а можливе піднесення суспільних настроїв у Туреччині після короткочасного відновлення турецької економіки за підсумками літа Ердоган може розглядати як причину провести вибори, перебуваючи у сприятливій для себе ситуації.