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ЗМІ: Атака на великий НПЗ у Волгограді - операція СБУ

Степан Смишляєв
3 лютого 2024 р.

Дрони СБУ вразили установку первинної переробки нафти на НПЗ у Волгограді, повідомляють ЗМІ.

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Волгоградський нафтопереробний заводі
ЗМІ: НПЗ у Волгограді атакували безпілотники СБУФото: Dmitry Rogulin/picture-alliance/dpa/ITAR-TASS

Удар по Волгоградському нафтопереробному заводу - найбільшому виробнику нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ - результат успішної атаки безпілотників Служби безпеки України, повідомила низка українських ЗМІ, зокрема й агенція "Інтерфакс-Україна", з посиланням на джерела.

За їхніми словами, під час атаки два безпілотники була уразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності.

"СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні. Б'ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику постачання пального для ворожої техніки, а й скорочуємо наповнення російського бюджету", - зазначив співрозмовник агенції. Він додав, що "бавовни" на російських НПЗ триватимуть".

Нагадаємо, що внаслідок атаки безпілотника в ніч проти суботи, 3 лютого, на Волгоградському нафтопереробному заводі компанії "Лукойл" виникла пожежа, повідомив губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров.

Удар по НПЗ у Волгограді став вже сьомою атакою на російську нафтогазову інфраструктуру протягом останніх трьох тижнів. До цього були уражені, зокрема, нафтовий завод і нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, а також НПЗ у Ярославлі, що за тисячу кілометрів від кордону з Україною.

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