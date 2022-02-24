ЗМІ: Аеропорт у Гостомелі захопили російські війська

Російські військові захопили контроль над міжнародним аеропортом ДП "Антонов" у Гостомелі. Він розташований неподалік від Києва. Про це повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка ввечері в четвер, 24 лютого.

Подоляк повідомив, що українські підрозділи Збройних Сил після запеклих боїв утратили контроль над аеропортом "Антонов".

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Раніше повідомлялося, що повітряні сили України збили біля Гостомеля три російські вертольоти. Про це писав у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська отримали наказ знищити російський десант у Гостомелі.

Росія напала на Україну

У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати державу. В Україні оголошено воєнний стан. Тривають бої з російськими окупантами на багатьох напрямках.

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