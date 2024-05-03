"Зловмисна поведінка": у ЄС відреагували на кібератаки РФ

Хакери з російського угрупування APT28, пов'язаного з спецслужбами РФ, здійснили низку кібератак у ЄС. У Брюсселі обіцяють "використовувати повний спектр заходів" для запобігання, стримування та реагування на напади.

Окрім Німеччини і Чехії, які у п'ятницю, 3 травня, оприлюднили висновки щодо причетності російських хакерів із угрупування APT28 до низки кібератак в цих країнах, мішенями кіберзлочинів росіян ставали й інші країни Європейського Союзу. Зокрема, від них потерпали Польща й Словаччина, Литва та Швеція, повідомив верховний представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель.

"ЄС не терпітиме такої зловмисної поведінки, особливо діяльності, спрямованої на погіршення нашої критичної інфраструктури, послаблення суспільної згуртованості та вплив на демократичні процеси, пам'ятаючи про цьогорічні вибори в ЄС та понад 60 країнах світу", - йдеться у його заяві.

Боррель зауважив, що ЄС "сповнений рішучості використовувати повний спектр заходів для запобігання, стримування та реагування на зловмисну поведінку Росії в кіберпросторі".

Засудили ці кібератаки і в Великобританії. Речник уряду вказав, що вони спрямовані "на підрив демократичних процесів у всьому світі", пише Reuters.

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Атаки РФ на СДПН і ОПК Німеччини

У п'ятницю німецькі урядовці повідомили про завершення аналізу джерел минулорічної кібератаки на електронні поштові скриньки Соціал-демократичної партії Німеччини канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz).

Німецька влада дійшла висновку, що за нею стоїть хакерське угруповання APT28, пов'язане з російською військовою розвідкою - Головним розвідувальним управлінням генерального штабу збройних сил РФ, відомим як ГРУ. За даними Служби безпеки України, хакери з цієї групи працюють у складі військової частини 26155, що відноситься до ГРУ.

За словами міністерки внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser), торішня атака була спрямована не лише проти СДПН, а й проти логістичного, оборонного, аерокосмічного та ІТ-секторів Німеччини.

Після оприлюднення цих висновків, тимчасового повіреного в справах посольства Росії у Берліні викликали до міністерства закордонних справ ФРН.

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Десятки кібератак у Чехії

На спільній пресконференції з Фезер про численні кібератаки, які здійснили російські хакери останнім часом, повідомив і міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан. Так само як і у Німеччині, в них використовувалась раніше невідома вразливість в Microsoft Outlook, пише AFP.

За словами Ракушана, інфраструктура його країни останнім часом зазнала "десятків" таких атак. "Чехія є мішенню. У довгостроковій перспективі вона сприймається Російською Федерацією як ворожа держава", - додав він.