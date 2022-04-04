Злочини у Бучі: українська розвідка опублікувала список військових РФ

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Росія 40-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 4 квітня.
З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.
DW стежить за подіями понеділка, 4 квітня, з 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 4 квітня з 00.00 до 15.00, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.
++15.45++
Росія грубо порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова з посиланням на розповіді звільнених з російського полону громадян України. За її словами, полонених українців тримали "у полі, в ямі, в гаражі". "Періодично виводили по одному: били прикладами, стріляли біля вуха, залякували", - написала Денисова на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, військовослужбовців із острова Зміїний, яких на буксирі доправили до Севастополя, місцеві репортери почали використовувати з метою пропаганди, розповідаючи про гуманну російську владу, яка організувала повернення полонених додому, зазначає омбудсменка.
"Натомість військовополонених вивезли у невідомому напрямку та поселили у наметовому містечку за температури повітря мінус 20 градусів, внаслідок чого у багатьох хлопців сталося відмороження кінцівок. До них ставилися як до в'язнів, морально тиснули, а під час прогулянок у дворику спускали собаку", - наголосила Денисова.
Також вона повідомила про випадки, коли полонених громадян України по декілька днів морили голодом.
++15.16++
Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади Росії, які чинили злочини проти мирного населення у місті Буча Київської області. "За скоєні злочини проти мирного населення України всі військові злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - повідомляє українська розвідка на сторінці у Facebook. В оприлюдненому списку - імена, військові звання та паспортні дані.
За даними ГУР, серед військовослужбовців 64-ї бригади переважна більшість співробітників органів внутрішніх справ та міграційної служби РФ.
++15.00++
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про введення з понеділка, 4 квітня, візових обмежень для громадян країн, які Москва вважає "недружніми". Текст указу опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ. Таким чином призупиняється дія спрощеного візового режиму Росії з країнами Європейського Союзу, а також Норвегією, Данією, Швейцарією, Ісландією та Ліхтенштейном.