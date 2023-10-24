Зіткнення суден: одна людина загинула, чотирьох шукають

Двох моряків вдалося врятувати. Усі семеро перебували на борту судна Verity, що прямувало Північним морем з Бремена до Іммінгема, і зіткнулося з іншим вантажним судном Polesie.

В результаті пошукової операції у Північному морі поблизу острова Гельголанд рятувальники знайшли тіло одного загиблого моряка, ще двох вдалося врятувати, повідомив вдень у вівторок, 24 жовтня, речник Німецької морської пошуково-рятувальної служби Крістіан Штіпельдей (Christian Stipeldey).

Він додав, що після зіткнення вранці двох вантажних суден у Північному морі ще четверо осіб досі вважаються зниклими безвісти. Пошукова операція триватиме доти, доки є шанси знайти у холодній воді живих людей, зазначив Штіпельдей. Усі семеро моряків під час кораблетрощі перебували на судні Verity. Це судно затонуло.

"У нас відносно складні погодні умови в зоні пошуку", - сказав Штіпельдей, якого цитує dpa. За його словами, на місці аварії був вітер силою шість балів, висота хвиль сягала трьох метрів. Температура води - дванадцять градусів.

Екіпаж судна Polesie - у безпеці

Друге судно, Polesie, мало на борту 22 особи, усі вони після аварії "перебувають у безпеці", заявив представник польскої судноплавної компанії Polsteam. Судно, яке приписане до порту міста Щецин, прийняло на борт одного із врятованих моряків Verity, пише польська інформагенція PAP.

Нагадаємо, аварія сталася приблизно о шостій ранку за київським часом за 22 кілометри на південний захід від острова Гельголанд і за 31 кілометр на північний схід від острова Лангеог. Зіткнулися 190-метровий Polesie під прапором Багамських островів і 91-метровий Verity під прапором Великобританії. Перший корабель прямував з Гамбурга до іспанської Ла-Коруни, другий - з Бремена до англійського Іммінгема.