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Жителя Криму засудили до 12 років за нібито допомогу ЗСУ

Дмитро Шварц
27 червня 2024 р.

Чоловіка звинуватили в тому, що він знімав на відео процес роботи російської системи ППО та передавав інформацію ЗСУ. Крім 12 років колонії, його засудили до обмеження волі терміном на один рік.

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Російський комплекс ППО С-300
Засуджений нібито знімав роботу систем ППО, щоб надати цю інформацію ЗСУФото: Donat Sorokin/ITAR-TASS/imago

Мешканця анексованого Криму засудили до 12 років позбавлення волі за зйомку російських військових об'єктів для допомоги Збройним силам України (ЗСУ), про що у четвер, 27 червня, повідомили російські інформаційні агентства.

"Верховний суд Криму" визнав чоловіка 1991 року народження, мешканця Сакського району, "винним у державній зраді". У окупаційні прокуратурі Криму заявили, що чоловік "у серпні 2022 року з метою сприяння Збройним силам України здійснював відеозаписи процесу роботи комплексу протиповітряної оборони, коментуючи його розташування". Надалі він нібито відправляв повідомлення в український чат-бот, створений для збору інформації про російські військові цілі.

Зазначається, що співробітники ФСБ РФ затримали засудженого у Псковській області Росії. Крім 12 років колонії, його засудили до обмеження волі терміном на один рік.

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"Розгляд кримінальної справи відбувався у закритому судовому засіданні, оскільки матеріали справи містять відомості, що становлять державну таємницю. Вирок не набрав законної сили", - зазначила пресслужба "Верховного суду Криму".

У січні ще один житель Криму отримав 12 років тюрми та штраф у розмірі 400 тисяч рублів за нібито планування вибуху на об'єкті на завдання Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО).

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