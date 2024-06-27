Жителя Криму засудили до 12 років за нібито допомогу ЗСУ

Чоловіка звинуватили в тому, що він знімав на відео процес роботи російської системи ППО та передавав інформацію ЗСУ. Крім 12 років колонії, його засудили до обмеження волі терміном на один рік.

Мешканця анексованого Криму засудили до 12 років позбавлення волі за зйомку російських військових об'єктів для допомоги Збройним силам України (ЗСУ), про що у четвер, 27 червня, повідомили російські інформаційні агентства.

"Верховний суд Криму" визнав чоловіка 1991 року народження, мешканця Сакського району, "винним у державній зраді". У окупаційні прокуратурі Криму заявили, що чоловік "у серпні 2022 року з метою сприяння Збройним силам України здійснював відеозаписи процесу роботи комплексу протиповітряної оборони, коментуючи його розташування". Надалі він нібито відправляв повідомлення в український чат-бот, створений для збору інформації про російські військові цілі.

Зазначається, що співробітники ФСБ РФ затримали засудженого у Псковській області Росії. Крім 12 років колонії, його засудили до обмеження волі терміном на один рік.

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"Розгляд кримінальної справи відбувався у закритому судовому засіданні, оскільки матеріали справи містять відомості, що становлять державну таємницю. Вирок не набрав законної сили", - зазначила пресслужба "Верховного суду Криму".

У січні ще один житель Криму отримав 12 років тюрми та штраф у розмірі 400 тисяч рублів за нібито планування вибуху на об'єкті на завдання Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО).