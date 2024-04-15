Жінки в Бундесвері: затребувані, але їх все ще дуже мало

"Парадний стрій, слухайте мою команду", - вигукує Інка фон Путткамер (Inka von Puttkamer) під час урочистої переклички на військово-морській базі в Кілі. Вона - нова командирка 3-ї ескадрильї мінних тральщиків - і, таким чином, є першою жінкою, яка очолила бойовий підрозділ військово-морських сил Німеччини.

З 2001 року жінки можуть робити кар'єру за будь-яким напрямком у Бундесвері. Це було відповіддю Німеччини на рішення Європейського суду, ухвалене роком раніше. "З того часу багато чого сталося", - зазначає у розмові з DW Майя Апельт (Maja Apelt), військова соціологиня з Потсдамського університету. Тож сьогодні в Бундесвері служить набагато більше жінок, ніж десятиліття тому. Якщо у 1985 році у німецькому війську служило лише 117 жінок, що було вкрай незначною часткою від загальної кількості військовослужбовців, то відтоді їхня частка неухильно зростає.

Інка фон Путткамер є першою жінкою, яка очолила бойовий підрозділ ВМС Німеччини Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Тож, станом на грудень 2023 року в німецькій армії служили понад 24 тисяч жінок. Також з'явилися нові структурні одиниця, такі як уповноважені з питань рівноправ'я. "Багато чого відбулося з формального боку", - додає Апельт.

Тим не менш, частка жінок у Бундесвері загалом усе ще залишається низькою. Лише близько 13 відсотків військовослужбовців - жінки. Більшість з них - понад вісім тисяч - служать у медичній службі. Якщо не враховувати їх, то частка жінок у війську становить менш ніж дев'яти відсотків. Тоді як німецький уряд лише нещодавно поставив собі за мету досягти 20-відсоткової квоти.

В яких країнах в армії найбільше жінок?

Досягнення такої квоти поставило б Німеччину попереду багатьох країн світу. Однак поки що вона все ще відстає від деяких країн. У США, наприклад, майже 20 відсотків тих, хто служить в армії, - жінки. Навіть у морській піхоті США, де вимоги є особливо високими, жінок налічується майже 10 відсотків. В Європі за цим показником лідирує Норвегія, де 15,7 відсотка військовослужбовців - жінки. А якщо враховувати лише військовослужбовців строкової служби, то цей показник сягає 36 відсотків. У Франції частка жінок в армії становить 16,5 відсотка.

Поки що Німеччина є дуже далекою від таких показників. У своєму щорічному звіті Єва Геґль (Eva Högl), уповноважена німецького парламенту в справах Бундесверу, підкреслює важливість жінок у війську: "Як показують дослідження, своїми досвідом і навичками вони підвищують якість служби: змішані команди є завжди найкращими та найефективнішими". Жінки в збройних силах також забезпечують врахування жіночих проблем і труднощів у зонах конфлікту, додає соціологиня Майя Апельт.

У Бундесвері, вочевидь, також визнають це. Минулого року міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius), посилаючись на низьку квоту жінок у Бундесвері, прямо закликав їх: "Цього недостатньо. До речі, це також не відповідає покликанню Бундесверу бути армією (німецьких. - Ред.) громадянок та громадян".

Жінки на керівних посадах в армії

Однак, як підкреслюється у звіті парламентської уповноваженої у справах збройних сил, до "армії громадянок" ще далеко, особливо на рівні керівництва Бундесверу. У ньому зазначається: "Жінки все ще значно недостатньо представлені на керівних посадах, навіть у медичній службі, де частка жінок була дуже високою протягом багатьох років. Навіть ті кілька жінок-військовослужбовців, яких люблять наводити як приклад як тих, що зробили взірцеві кар'єри, приміром, зовсім нещодавно - перша командирка батальйону в армії, або перша командирка підводного човна на флоті, - не можуть приховати цього факту". Насправді, серед генералів всього Бундесверу лише три жінки - і всі вони є лікарками.

Можливо, це стало однією з причин результатів нещодавнього опитування, яке опублікував Центр військової історії та соціальних наук Бундесверу. Згідно з ним, лише 36 відсотків молодих жінок у віці від 16 до 29 років погодилися з тим, що Бундесвер є привабливим роботодавцем. Натомість погодилися з цим твердженням 56 відсотків молодих чоловіків.

Бундесвер - віддзеркалення суспільства

Іншими проблемами, через які Бундесвер може видаватися непривабливим для жінок, є труднощі в поєднанні кар'єри і сім'ї, а також випадки сексуальних домагань. У своєму щорічному звіті уповноважена Бундестагу в справах Бундесверу згадує, наприклад, про дворічний Національний курс підготовки генеральських/адміральських кадрів. Він все ще недостатньо гнучкий і вимагає частих переїздів, що важко для військовослужбовців, що мають дітей.

Водночас залишається актуальною для Бундесверу й проблема сексуальних домагань. У 2022 році було зареєстровано понад 350 інцидентів, пов'язаних з підозрою у вчиненні злочинів проти сексуального самовизначення, свідчить звіт парламентської уповноваженої. Внутрішнє розслідування показало, що 80 відсотків постраждалих були жінками.

Майя Апельт вбачає в цьому лише відображення проблематики, яка присутня в усьому суспільстві. Бундесвер, за її словами, лише відображає ті сфери, в яких домінують чоловіки: "І навряд чи якась інша професія так тісно пов'язана з маскулінністю, як професія військового".

Тим не менш, Апельт каже, що медична служба, зокрема, і більша кількість жінок у ній свідчать про те, що Бундесвер як місце, з яким жінки можуть пов'язати свою кар'єру, не є прям зовсім непривабливим роботодавцем. Взірці є важливими, особливо на керівних посадах, підкреслює Апельт. "Важливо бачити, що це можливо. Що я є не єдиною, й що для жінки цілком можливо піти цим шляхом. З одного боку, жінки на керівних посадах є взірцем для наслідування, але, з іншого боку, вони, звичайно, можуть також бути тими, хто відкриває нові можливості", - каже соціологиня.

Інка фон Путткамер, перша жінка, яка очолила військово-морський бойовий підрозділ, також вважає себе прикладом для наслідування. Однак вона також підкреслює, що сьогодні на флоті це вже не повинно подаватися як щось особливе: "Мені важко, що те, що я жінка, завжди підкреслюється. Бундесвер пропонує нам з чоловіком можливість бути на керівних посадах і поєднувати це з сімейним життям. Без сумніву, це стрес і вимагає великої організованості та завчасного планування. Але це можливо".