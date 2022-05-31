Зять Єльцина пішов з посади радника Путіна після 22 років роботи

Зять колишнього президента Росії Бориса Єльцина Валентин Юмашев пішов з посади радника нинішнього президента РФ Володимира Путіна, повідомило 30 травня з посиланням на два джерела агентство Reuters.

За словами одного зі співрозмовників видання, Юмашев покинув Кремль ще в квітні. Його відставку підтвердила Людмила Телень - перша заступниця виконавчого директора фонду "Президентський центр Бориса Єльцина", до ради якого входить Юмашев. На запитання Reuters про причини звільнення Телень відповіла, що "це була його ініціатива". Речник російського президента Дмитро Пєсков і сам Юмашев не журналістські запити не відповіли.

Читайте також: Коментар: Як МЗС Росії стало "міністерством брехні та ненависті"

Юмашев у 1997-1998 роках обіймав посаду голови адміністрації Єльцина та був одружений з дочкою президента Тетяною. Про те, що він обіймає посаду радника Путіна на громадських засадах, стало відомо у червні 2018 року. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков тоді пояснював, що на цій посаді Юмашев працює вже 18 років.

Як зазначає Reuters, Юмашев "мав обмежений вплив на процес прийняття рішень Путіним, але його відхід усуває один із останніх зв'язків адміністрації Путіна з правлінням Єльцина - періодом ліберальних реформ і відкритості Росії стосовно Заходу".

Нагадаємо, що в березні, невдовзі після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, з посади спеціального представника Путіна з питань сталого розвитку та зв'язків з міжнародними організаціями звільнився інший високопосадовець єльцинської епохи - Анатолій Чубайс. Він також покинув Росію.