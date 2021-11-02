 Життя на вулкані як на пороховій бочці - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.11.2021

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Політика й суспільство

Життя на вулкані як на пороховій бочці - "Європа у фокусі" (відео)

Росія: доки триватимуть тортури у в'язницях. Балкани: як музика об'єднує старих ворогів. Великобританія: чому активісти в шоці від вугільної стратегії країни. Нідерланди: як живуть у будинку на колесах на енергії сонця.

Spanien | Vulkanausbruch auf Kanareninsel La Palma

Іспанія: як мешканці Ла-Пальми виживають на вулкані

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Іспанія: як мешканці Ла-Пальми виживають на вулкані

06:00 Росія: доки триватимуть тортури та знущання у в'язницях

12:07 Балкани: як музика об'єднує старих ворогів На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/42Sfi

12:43 Великобританія: чому активісти в шоці від вугільної стратегії країни

18:02 Нідерланди: як живеться в будинку на колесах на сонячній енергії На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/42Sfi

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