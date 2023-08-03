Корупція у Верховному суді: Жеваго повідомили про підозру

Бізнесмену Костянтину Жеваго, який перебуває у Франції, повідомили про підозру у передачі хабаря керівництву Верховного суду у розмірі 2,7 мільйона доларів. У разі доведення провини йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Бізнесмену Костянтину Жеваго повідомили про підозру у наданні неправомірної вигоди ексголові Верховного Суду України Всеволоду Князєву та іншим суддям вищої судової інстанції за ухвалення потрібного вироку у справі. Про це у четвер, 3 серпня, повідомляють Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України.

Зазначимо, що у повідомленні не називається ім'я підозрюваного, втім вказується, що йдеться про власника групи "Фінанси і кредит", яким є Костянтин Жеваго. Його підозрюють у правопорушенні, передбаченому частиною четвертою статті 369 Кримінального кодексу України, а саме - наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище. У зв'язку з тим, що Жеваго перебуває у Франції, підозру йому повідомили в межах міжнародної правової допомоги, зазначають у САП.

Йдеться про справу гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), 40,19 відсотка акцій якого, за даними слідства, Жеваго придбав у 2002 році. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог. А вже у 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів, йдеться у повідомленні САП.

Хабар у 2,7 мільйона доларів

"Аби не допустити втрати акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом "бекофісу" у Верховному Суді. Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 мільйона доларів", - стверджують правоохоронці.

За їхніми даними, 1,8 мільйона доларів були передані суддями Верховного Суду, решта була “оплатою” посередницьких послуг. У квітні 2023 року ВС України ухвалив рішення на користь Жеваго.

15 травня тодішнього голову Верховного суду Всеволода Князєва й адвоката викрили під час отримання другого траншу у розмірі 450 тисяч доларів, уточнюють у САП. У разі доведення провини фігурантам справи може загрожувати від восьми до 12 років позбавлення волі. Жеваго ж, у разі доведення його вини у наданні хабаря, можуть ув'язнити на термін від п'яти до 10 років з конфіскацією майна.

Зазначимо, що ще у травні, коли НАБУ і САП повідомили про викриття корупційної схеми, у пресслужбі Жеваго заявили, що той не має жодного відношення до передачі хабаря голові чи суддями Верховного суду.

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