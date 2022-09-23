Зернова угода: Україна експортувала 4,58 млн т агропродукції

212-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 23 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 22 вересня.

На цій сторінці DW стежить за подіями п'ятниці, 23 вересня (час київський).

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У Херсоні окупаційна вдала облаштувала так звані "виборчі дільниці" по проведенню псевдореферендуму у 12-ти школах - "Жовта стрічка".

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"Зернова угода": Україна експортувала 4,58 мільйона тонн агропродукції

З морських торгових портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" нині відбули 11 суден з 201 тисячею тонн агропродукції для країн Азії та Європи. З часу виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 4,58 мільйона тонн агропродукції", - повідомляє агенція "Українські новини" з посиланням на мінінфраструктури України. Загалом з портів України вийшли 203 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

++10.30++

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі представив ініціативу створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС на зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком та міністром енергетики США Дженніфер Гренголм у Піттсбурзі у США 22 вересня. Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", сторони обговорили необхідність та шляхи якнайшвидшої деокупації та демілітаризації Запорізької АЕС і її повернення під контроль легітимного оператора. Учасники зустрічі погодилися з необхідністю вжиття швидких та скоординованих кроків з метою відновлення безпеки цивільних ядерних об'єктів.

++09.55++

Російські війська вночі обстріляли Миколаїв, одне з влучень припало на офісну будівлю, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. "Уночі, 23 вересня, близько 00:35 у Миколаєві лунали вибухи. Попередньо, уражено офісну будівлю об'єкта промислової інфраструктури. Також пошкоджено приватні будинки, водогін та електромережі. Детальна інформація уточнюється", - написав Кім у Telegram.

++09.40++

Троє постраждалих внаслідок нічного удару по Запоріжжю - голова ОВА

Внаслідок нічного ракетного удару російської армії по Запорожжю постраждали троє людей, їх госпіталізовано з легкими травмами, повідомив голова ОВА Олександр Старух . "Уночі окупант здійснив ракетний обстріл обласного центру та міста в Запорізькому районі. Наразі відомо про трьох постраждалих, їх з легкими травмами ушпиталено", - написав Старух у Facebook. У Запоріжжі зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури, пошкоджено будинки та автомобілі навколо, ідеться у повідомленні.

++09.05++

Підготовка до "референдуму" (Луганськ) Фото: AP/picture alliance

На окупованих територіях Запоріжжя розпочалося так зване "голосування" за "входження до складу РФ". Російські ЗМІ повідомляють, що на місцях працюють "виборчі комісії", до складу яких увійшли понад 5 тисяч людей. Вони ніби "забезпечують" "голосування" поза приміщеннями "виборчкомів". Крім того, російська влада створила дільниці у Росії, а також на території самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" для того, щоб "голосували" запорожці, які мешкають за межами "області".

Україна, а також інші держави світу вважають ці "голосування" псевдореферендумами і не визнають як їх проведення, так і можливі результати "голосувань".

Читайте більше: В окупованих регіонах України проводять псевдореферендуми

++08.45++

Збройні сили України за добу відбили атаки російської армії в районах восьми населених пунктів, повідомив генштаб. "За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп'янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам'янка", - йдеться в ранковому зведенні . Зокрема, повітряні сили ЗСУ вразили 25 районів зосередження живої сили та військової техніки противника та шість позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони з різних напрямків знищили гелікоптер Мі-8 та 9 БПЛА окупантів, ідеться у повідомленні. Ракетні війська та артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження, зокрема, по 6 пунктах управління, 4 районах зосередження особового складу та військової техніки, 3 позиціях ППО, 3 - артилерії, а також 3 складах боєприпасів.

++08.10++

Відновлено пропуск гуманітарного коридору для автотранспорту на тимчасово окуповану територію через Запоріжжя, зупинений напередодні через загрозу артилерійських обстрілів з боку російських окупантів, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. "Сьогодні, 23 вересня, пропуск автотранспорту на тимчасово окуповану територію через визначений блокпост у с. Кам'янське поблизу Запоріжжя відновлено за списками на 22 вересня", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

++07.40++

У Мелітополі стався потужний вибух - мер

В окупованому Мелітополі пролунав вибух. "О 7-й ранку в Мелітополі пролунав гучний вибух, який добре відчули мешканці в центрі міста. Люди бояться виходити з дому. А цей страх на руку окупантам - в перший день побудинкового "голосування" на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома", - написав у Telegram український мер міста Іван Федоров.

Нагадаємо, на окупованих територіях з 23 вересня проводяться так звані "референдуми" щодо приєднання регіонів до РФ.

Читайте більше: Коментар: "Референдуми" на Донбасі - ознака слабкості Путіна

++07.30++

Напередодні ввечері російські війська випустили по Запоріжжю близько 10 снарядів, частина з них влучила в об'єкти інфраструктури міста, повідомив в Telegram глава Запорізької ОВА Олександр Старух. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

++07.15++

Росія провела масштабний обмін полоненими з Україною в день оголошення мобілізації, iвидше за все, з метою применшення значення цього обміну, вважають експерти американського Інституту дослідження війни (ISW) . Вони зазначають, що жорсткий підхід Кремля до мобілізації викликає суспільний гнів та недовіру по всій Росії. "Крайні праві російські блогери розкритикували обмін і запитали, чи Кремль відмовився від "денацифікації" України, - однієї із заявлених цілей російського вторгнення", - йдеться в публікації.

++06.30++

Після поггрози Путіна застосувати ядерну зброю країни Євросоюзу вирішили прискорити рішення про "стелі цін" на російську нафту, пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела в Єврокомісії. За цими даними, обмеження цін на нафту може стати частиною нового пакета санкцій проти Кремля, хоча серед країн ЄС немає єдиної позиції як щодо визначення цінового ліміту, так і як саме його встановити.

++06.20++

На Сумщині за минулу добу зафіксовано 11 обстрілів, загалом по території області було випущено близько 130 снарядів. Під вогнем російських військ опинилися низка громад, зокрема Шалигінська, Великописарівська, Білопільська, Краснопільська та інгші, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Внаслідок обстрілів четверо людей отримали поранення. Крім того, пошкоджено два десятки житлових будинків та 7 автомобілів. Пошкоджено також два підприємства, школу, садок та сільський будинок культури. У громадах було перервано електропостачання, але зараз його відновлено.

++06.10++

У Чечні мобілізація не проводитиметься, заявив в ефірі телерадіокомпанії "Грозний" глава республіки Рамзан Кадиров. Він пояснив це тим, що за час війни в Україні Чечня перевиконала якийсь "спущений план" на 254 відсотки. За словами Кадирова, від початку нападу Росії на Україну участь у бойових діях взяли 20 тисяч жителів Чечні. Водночас він пообіцяв відправляти "на передову" жінок, які вийдуть на антивоєнний мітинг, або їхніх чоловіків та всіх дітей.

++06.00++

В ОБСЄ вважають, що в РФ досягнутий пік репресій

У Росії досягнутий пік репресій та переслідувань громадян, які виступають проти війни Росії в Україні, йдеться в доповіді Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), представленій 22 вересня у Відні її авторкою - німецькою юристкою Анґелікою Нусбергер (Angelika Nußberger) .

У документі обсягом понад 120 сторінок зазначається, що протягом останніх десяти років у Росії шляхом застосування кримінального законодавства, насильства проти активістів громадянського суспільства та за допомогою пропаганди створено "атмосферу страху та залякування". Репресії особливо посилилися і досягли піку після військового вторгнення Росії в Україну. Як конкретний приклад у доповіді згадано закон про кримінальну відповідальність за "фейки" про збройні сили РФ.

Як кияни коментують обмін "азовців" на Медведчука To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video