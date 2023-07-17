"Зернова угода": Вашингтон готовий до будь-якого сценарію

Строк "зернової угоди" для експорту зерна з України спливає 17 липня, і Росія поки не висловила наміру її продовжити.

Вашингтон готовий до будь-якого сценарію щодо Чорноморської зернової ініціативи ("зернової угоди") і тісно співпрацює з українською стороною щодо цього питання, зазначив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у неділю, 16 липня, у програмі Face the Nation американського телеканалу CBS News.

"Якщо Росія відмовиться від продовження "зернової угоди", решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулася від забезпечення країн глобального Півдня, Африки, Латинської Америки та Азії необхідним продовольством за доступними цінами", - пояснив Салліван.

При цьому він відмовився дати однозначний прогноз про долю Чорноморської ініціативи: "Я не можу передбачити, що зробить Володимир Путін. За останні кілька місяців він по-різному міркував щодо цього питання. Можливо, Росія вийде з цієї угоди, можливо, вона її продовжить". З погляду співрозмовника телеканалу, за відмову від продовження угоди Москві довелося б заплатити "величезну дипломатичну ціну".

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Чорноморська зернова ініціатива

Термін дії угоди спливає 17 липня. Її уклали за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, оскільки вивезення сільськогосподарської продукції з України морем було заблоковане через війну, розв'язану проти неї Росією. "Зерновий коридор" передбачає безперешкодне вивезення аграрної продукції з трьох українських портів, а також експорт Росією зерна та добрив. Однак РФ, регулярно блокуючи угоду, заявляє, що через санкції, зокрема, не здійснюються операції з оплати експортованої нею продукції, і "зерновому коридору" доведеться підшукувати альтернативи, якщо "Россельхозбанк" не під'єднають до SWIFT. Нещодавно генеральний секретар Організації об'єднаних націй (ООН) Антоніу Гуттеріш запропонував продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення російського сільськогосподарського банку до міжнародної платіжної системи.

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Термін дії угоди для "зернового коридору" встановлювався на 120 днів із можливістю продовження, останнім часом РФ продовжувала її лише на 60 днів.

За даними ООН, за час дії угоди Україна експортувала 32,8 мільйона тонн зернових та олійних культур, в основному - кукурудзу та пшеницю. Це більш як половина загального обсягу сільгоспекспорту за минулий сезон (58 мільйонів тонн).