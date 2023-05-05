"Зернова угода": дозволи для нових суден заблоковані

Під час переговорів у Туреччині не було досягнуто згоди щодо дозволу на вихід для нових суден, які б мали вивозити з України зерно Чорним морем. Наразі "зернова угода" діє до 18 травня, РФ погрожує її не подовжити.

Україна, Росія, Туреччина та ООН не змогли домовитися про надання дозволів на вихід нових кораблів з українських портів для безпечного експорту українського зерна. Про це у п'ятницю, 5 травня, повідомляє Reuters.

Як відомо, раніше Москва висловила погрозу не подовжувати "зернову угоду" зі свого боку з 18 травня через обмеження, накладені на експорт російського зерна та добрив. За даними Reuters, Москва в одному з листів до Спільного координаційного центру , що контролює проходження українських суден-зерновозів у Чорне море та з нього, повідомляла, що не погоджуватиме жодних нових суден, якщо оператори не гарантують транзит коридором до 18 травня.

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Водночас щоденні інспекції уже дозволених до рейдів суден продовжаться, повідомив журналістам за результатами переговорів заступник речника ООН Фархан Хак. Він додав, що представниця ООН з питань торгівлі Ребека Грінспан 5 травня проводила зустріч з заступником глави МЗС РФ Сергієм Вершиніним у Москві задля обговорення зусиль ООН зі "сприяння безперешкодному експорту російського продовольства і добрив, включно з аміаком".

Відповідно до чинних домовленостей у рамках "зернової угоди" Україна щоденно пред'являла список суден, прохід яких мав бути дозволений. Після отримання відповідної згоди інспекція суден представниками СКЦ відбувалася неподалік Туреччини. Після цього кораблі здійснювали прохід через гуманітарний морський коридор, завантажувалися в одному з українських портів і поверталися у турецькі води для остаточного контролю.

За даними координаційного центру, які наводить Reuters, наразі один корабель має дозвіл на вхідну інспенцію, 25 кораблів - очікують на вихідну інспекцію у турецьких водах, 13 суден перебувають в українських портах, п'ять рухаються у бік України і два - назад, до Туреччини. Вісім кораблів запитали у СКЦ дозвіл.

Ще у середині квітня України заявляла, що РФ блокує перевірку суден. Із закликом продовження і розширення "зернової угоди" наприкінці квітня виступала Велика сімка.