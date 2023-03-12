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ПолітикаТуреччина

У Туреччині впевнені, що "зернова угода" буде продовжена

Аліна Коломієць
1 год. тому

Київ і Москва налаштовані позитивно щодо продовження "зернової угоди" з 18 березня, заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар.

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Чорноморська зернова ініціатива ("зернова угода"), покликана гарантувати безпечне транспортування аграрної продукції через Чорне море, найімовірніше, буде продовжена з 18 березня. Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар у неділю, 12 березня, агенції Anadolu.

"Обидві сторони (Росія та Україна - Ред.) налаштовані позитивно. Впевнені, що результат буде позитивний. Вважаємо, 18 березня угода буда продовжена", - сказав він.

Генсек ООН: Продовження "зернової угоди" - критично важливе

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш під час візиту до Києва, який відбувся 8 березня, наголосив на критичній важливості продовження цієї ініціативи.

За його словами, завдяки "зерновій угоді" вдалося знизити продовольчі ціни у світі і забезпечити підтримку країнам, що розвиваються. "Крім того, Індекс продовольчих цін FAO (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН - Ред.) знизився майже на 20 відсотків", - сказав він, додавши, що експорт українського, російського зерна і добрив необхідні для глобальної продовольчої безпеки.

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Минулого місяця заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков заявив Reuters, що Київ звернеться до всіх сторін з проханням розпочати переговори про подовження угоди щонайменше на один рік, і що Україна хоче долучити до експорту агропродукції порти Миколаєва.

Водночас Росія не задоволена деякими аспектами угоди, і заявила, що погодиться на продовження домовленостей лише у разі, якщо будуть враховані інтереси її власних сільгоспвиробників.

Чорноморська зернова ініціатива, укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, дала змогу організувати вивезення зерна з трьох українських портів у Одеській області. Угода була продовжена в листопаді і закінчується 18 березня, якщо не буде погоджено її продовження.

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У Туреччині впевнені, що "зернова угода" буде продовжена

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