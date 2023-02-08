Землетрус в Туреччині і Сирії: кількість жертв сягає 8 тисяч

Офіційна Анкара повідомляє про загибель майже 5,9 тисячі людей, в Сирії відомо про щонайменше дві тисячі жертв. Двоє українців, про ймовірну загибель яких повідомлялося напередодні, були врятовані з під руїн будинку.

Станом на ранок середи, 8 лютого, кількість жертв руйнівного землетрусу у Туреччині і Сирії наближається до восьми тисяч. Віце-президент Туреччини Фуат Октай підтвердив загибель 5 894 людей, ще понад 34 тисяч зазнали поранень, повідомляє dpa.

Підрахунок жертв у Сирії ускладнений тим, що частина території країни не підконтрольна офіційній владі. Сирійська неурядова волонтерська організація "Білі шоломи" повідомляє, що на територіях, підконтрольних сирійській опозиції, загинули понад 1,2 тисячі людей і ще понад 2,6 тисячі - зазнали поранень. Водночас на підконтрольних владі територіях загинули щонайменше 800 людей, понад 1,4 тисячі - зазнали поранень, пише Al Jazeera з посиланням на державні медіа Сирії.

Водночас dpa, посилаючись на дані міністерства охорони здоров'я Сирії і "Білих шоломів", повідомляє про щонайменше 2,2 тисячі загиблих і 3,7 тисячі поранених.

Українці не загинули

Посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що двоє громадян України, про ймовірну загибель яких повідомлялось напередодні, були врятовані з під руїн будинку у місті Хатай.

Також відомо про чотирьох постраждалих українців. Вони зазнали легких тілесних ушкоджень, загрози їхньому життю немає, шпиталізації вони не потребують.

Понад 25 країн надають допомогу

Вже більше 25 країн та міжнародних організацій зголосилися надати допомогу Туреччині і Сирії. Вони надсилають техніку і людей для ліквідації наслідків землетрусів, надають гроші, виділяють продукти і іншу гуманітарну допомогу, пише Reuters.

Україна напередодні ухвалила рішення відправити до Туреччини пошуково-рятувальний загін Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) із 87 осіб для допомоги в ліквідації наслідків землетрусу. Також Київ надасть Анкарі гуманітарну допомогу.