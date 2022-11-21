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Людей евакуюють в столиці Індонезії Джакарті
Близько 20 людей загинули та щонайменше 300 отримали поранення внаслідок землетрусу в Індонезії.Фото: AJENG DINAR ULFIANA/REUTERS
КатастрофиІндонезія

Землетрус в Індонезії: понад 160 загиблих

Степан Смишляєв
7 хв. тому

Пошкоджені тисячі будівель, влада продовжує збирати інформацію про руйнування і кількість постраждалих.

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За останніми даними щонайменше 162 особи загинули та ще понад 320 людей отримали поранення внаслідок землетрусу, який стався в понеділок, 21 листопада на індонезійському острові Ява, повідомляє агенція dpa з посиланням на місцеву владу.

За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 5,6 бала стався в районі Чіанжуру на глибині 10 кілометрів. Влада Індонезії повідомила про пошкодження понад 2 тисяч будівель. Інформація про руйнування і кількість постраждалих ще збирається, зауважує AP.

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Землетрус відчули в столиці

Попри те, що землетруси в Індонезії - не рідкість, в столиці країни, Джакарті, вони відчуваються не часто. Однак цього разу його відлуння сильно відчувалися в столиці: багатоповерхівки в Джакарті хиталися, деякі були евакуйовані.

Внаслідок останнього потужного землетрусу, який стався в лютому в провінції Західна Суматра, загинули щонайменше 25 людей і понад 460 отримали поранення. У січні 2021 року в провінції Західне Сулавесі землетрус магнітудою 6,2 забрав життя понад 100 людей і майже 6500 отримали поранення.

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