Землетрус в Еквадорі і Перу: загинули щонайменше 15 людей

Внаслідок землетрусу магнітудою 6,8 балів 18 березня в Еквадорі загинули 14 людей, ще майже 400 зазнали поранень. В Перу внаслідок обвалу будинку загинула дівчинка.

У суботу, 18 березня, в Еквадорі та сусідньому Перу стався землетрус магнітудою 6,8 бала, внаслідок якого загинули щонайменше 15 людей, повідомляє у неділю, 19 березня, агентство dpa із посиланням на представників влади країн.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався у прибережному регіоні Гуаяс, а його епіцентр знаходився приблизно за 80 кілометрів на південь від Гуаякіля, другого за величиною міста Еквадору. Глибина підземних поштовхів становила близько 66 кілометрів.

Як повідомили в Секретаріаті з управління ризиками Еквадору, внаслідок землетрусу загинули 14 людей, ще майже 400 зазнали поранень. Найбільше загиблих зафіксували в провінції Ель-Оро, втім смертельні випадки також сталися в провінції Асуай на високогір'ї Анд, пише еквадорська газета El Comercio,

Президент Еквадору Гільєрмо Лассо закликав людей до спокою і прибув до найбільш постраждалих провінцій Ель-Оро і Асуай, де, серед іншого, відвідав лікарню.

Водночас в Перу, за даними прем'єр-міністра країни Альберто Отароли, внаслідок обвалу будинку в регіоні Тумбес, що на кордоні з Еквадором, загинула дівчинка.

Обидві країни розташовані в межах Тихоокеанського вогняного кола - території з високою сейсмічною активністю та з близько 128 діючими вулканами.

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