Землетрус у Тибеті: 53 людини загинули

Підземні поштовхи сталися на глибині близько 10 км в окрузі Дінгрі та забрали життя 53 людей. Рятувальні роботи тривають.

Вранці вівторка, 7 січня, у віддаленому регіоні Китаю Тибеті, що на кордоні з Непалом, стався потужний землетрус, повідомила інформаційна агенція Xinhua.

Його магнітуда, за різними даними, становила від 6,8 до 7,1. Підземні поштовхи відбулися на глибині близько 10 кілометрів в окрузі Дінгрі в місті Сігазе Сіцзанського автономного району близько 9-ї ранку за місцевим часом, пише dpa.

Станом на ранок вівторка підтверджено загибель 53 людей, ще 62 зазнали поранень. Рятувальні роботи наразі продовжуються, місцевих жителів евакуюють, щоб запобігти наслідкам підземних поштовхів.

Тибет, а також вся південно-західна частина Китаю, Непал і північна Індія, часто потерпають від землетрусів, спричинених зіткненням Індійської та Євразійської тектонічних плит.

Руйнівний землетрус у китайській провінції Сичуань у 2008 році забрав життя близько 70 тисяч людей. У 2015 році внаслідок землетрусу в регіоні Катманду Непалу загинуло близько 9 тисяч людей, тисячі отримали поранення.

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