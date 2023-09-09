Землетрус у Марокко: загинули понад 800 людей

У Марокко стався потужний землетрус у районі Марракеша. Стихійне лихо вже забрало життя понад 800 людей. Більше 600 осіб дістали поранення. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття.

У Марокко внаслідок землетрусу, що стався 8 вересня, вже відомо про 820 загиблих і 672 поранених. Як повідомило міністерство внутрішніх справ королівства в суботу, 9 вересня, 205 людей перебувають в критичному стані.

За різними даними, магнітуда землетрусу становила від 6,8 до 7,2, афтершок - 4,9. Епіцентр підземних поштовхів знаходився поблизу міста Ігіль приблизно за 70 кілометрів на південь від Марракеша.

У Марракеші пошкоджена стародавня мечеть

Місцеві ЗМІ повідомили, що зазнала пошкоджень одна з найвідоміших визначних пам'яток Марракеша - мечеть Кутубія XII-го століття.

На відео мешканців у соціальних мережах видно також руйнування частин знаменитих червоних стін, що оточують Медину (старе місто в Марракеші), яка є об'єктом Світової спадщини установи Організації Об'єднаних Націй (ООН) з питань культури ЮНЕСКО.

Більшість пошкоджень, як каже влада, сталися за межами міст і селищ.

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Зеленський висловив співчуття Марокко

Землетрус відчувався в сусідньому Алжирі, втім руйнувань і жертв там немає. Востаннє подібний за масштабом землетрус у Марокко стався в 2004 році, коли загинули щонайменше 628 людей, а 926 дістали поранення.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття королю Марокко Мохаммеду VI, рідним і близьким жертв. Він побажав якнайшвидшого одужання пораненим і наголосив на солідарності України з Марокко "в цей важкий час".

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