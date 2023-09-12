Поки рятувальники шукають вцілілих після катастрофи, люди третю ніч поспіль сплять просто неба на вулицях Марракешу та інших населених пунктів - через страх перед черговими підземними поштовхами. В Амізмізі люди спорудили прості намети з тканини та ковдр. "Ми спимо на холоді на землі", - цитує одного з таких постраждалих інформагенція AFP.