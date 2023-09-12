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12 вересня 2023 р.
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Топтема

Знак "Херсонська область" на дорозі

На Херсонщині евакуюють дітей з 30 населених пунктів

Конфлікти14 вересня 2023 р.
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Віталій Кличко та Кай Веґнер, Берлін

В українських міст стає дедалі більше партнерів у Німеччині

В українських міст стає дедалі більше партнерів у Німеччині

Політика14 вересня 2023 р.
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Як українці створюють зброю для ЗСУ

Як українці створюють зброю для ЗСУ

Конфлікти14 вересня 2023 р.15:01 хв.
І після президентських правок в законі щодо відновлення е-декларування можуть зберегтися шпарини, які дозволятимуть приховувати статки, застерігають критики

Е-декларування: ризики залишаються в дрібницях?

Е-декларування: ризики залишаються в дрібницях?

Корупція13 вересня 2023 р.
Лідери Росії та КНДР на космодросмі "Східний", 13 вересня 2023 року

Путін, Кім і санкції: чи отримає Росія від КНДР зброю?

Путін, Кім і санкції: чи отримає Росія від КНДР зброю?

Конфлікти13 вересня 2023 р.
Українські військові запускають БПЛА, вересень 2023 року

Ігаль Левін: Перевага ЗСУ - швидке ухвалення рішень

Ігаль Левін: Перевага ЗСУ - швидке ухвалення рішень

Конфлікти13 вересня 2023 р.
Позиції ЗСУ поблизу Бахмуту, вересень 2023

"Українці мають можливість розвинути контрнаступ"

"Українці мають можливість розвинути контрнаступ"

Конфлікти12 вересня 2023 р.
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