Землетрус у Марокко: шанси знайти вцілілих стають дедалі меншими
Після нищівного землетрусу в Марокко тривають пошуки зниклих безвісти. Але шанси знайти вцілілих з кожною хвилиною стають дедалі меншими.
Пошук тих, хто вижив
Ці рятувальники в марокканському Амізмізі шукають вцілілих у завалах після найсильнішого землетрусу за останні десятиліття. На четвертий день після катастрофи число жертв становить понад 2800, понад 2500 людей поранені. Багато людей вважаються зниклими безвісти. Землетрус був відчутний також в інших країнах, приміром, в Алжирі та Португалії.
Наввипередки з часом
Шанси на успіх пошукових робіт, як тут, у Імі Н'Тала, зменшуються з кожною хвилиною. Експерти виходять з того, що люди під завалами можуть прожити без води максимум 72 години. Сотні людей досі вважаються зниклими безвісти. Епіцентр землетрусу був розташований в Атлаських горах, близько 70 кілометрів від Марракеша.
Ніч просто неба
Поки рятувальники шукають вцілілих після катастрофи, люди третю ніч поспіль сплять просто неба на вулицях Марракешу та інших населених пунктів - через страх перед черговими підземними поштовхами. В Амізмізі люди спорудили прості намети з тканини та ковдр. "Ми спимо на холоді на землі", - цитує одного з таких постраждалих інформагенція AFP.
Колосальні руйнування
На фото - руйнівні наслідки землетрусу в селі Тіхт поблизу міста Адассіл. Сейсмічна активність у Марокко не є чимось незвичним. У новітній історії найпотужніші землетруси сталися 1994, 2004 та 2016 року та мали силу від 6,0 до 6,3 балу за шкалою Ріхтера. Усі вони мали епіцентри в найбільш сейсмічно активному регіоні країни, в Атлаських горах, а також у західному Середземномор'ї.
Зруйновані села
Люди в розпачі та жалобі поблизу руїн у Імі Н'Тала. Понад 60 країн запропонували допомогу Марокко у подоланні наслідків катастрофи, серед них Німеччина і Франція. Однак поки що постраждала сторона прийняла пропозицію лише від чотирьох держав - Іспанії, Катару, Великобританії та Об'єднаних Арабських Еміратів.
Рятувальники на місцях
Солдати та рятувальнимки всіма силами намагаються дістати людей з-під завалів. Місто Талат-Н-Якуб хоч і розташоване найбільш далеко від епіцентру, але тим не менш сильно постраждало від землетрусу. Усі будівлі в ньому зруйновано.
На руїнах життя
Так само і 66-річний Мохамед Себбаг стоїть перед руїнам свого будинку в Амізмізі. Уряд у Марокко тим часом оголосив про створення спеціального фонду допомоги постраждалим від катастрофи. Зокрема, за ці кошти мають укріпити ті будівлі, які вціліли, але були пошкоджені внаслідок землетрусу, повідомляє марокканські ЗМІ.