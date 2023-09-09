Землетрус у Марокко: кількість жертв зростає

Міністерство внутрішніх справ Марокко вдень суботи, 9 вересня, повідомляє про 1037 загиблих та понад 1200 поранених внаслідок землетрусу. Серед поранених 721 людина перебуває у небезпечному для життя стані. Більшість жертв і постраждалих припадають на Марракеш і прилеглі провінції. На серпантинах між Марракешем і туристичним центром Аль-Хауз у Високому Атласі рятувальники працюють над розчищенням дороги для оперативного доставлення допомоги постраждалим.

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Землетрус у Марокко стався у ніч на 9 вересня. Епіцентр підземних поштовхів знаходився поблизу міста Ігіль приблизно за 70 кілометрів на південь від Марракеша. За різними даними, магнітуда землетрусу становила від 6,8 до 7,2, афтершок - 4,9.