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Землетрус у Марокко: кількість жертв зростає

Валерій Сааков
9 вересня 2023 р.

Наразі відомо про 1037 загиблих та понад 1200 поранених внаслідок землетрусу.

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Рятувальні роботи у Марокко
Рятувальні роботи у МароккоФото: Fadel Senna/AFP/Getty Images

Міністерство внутрішніх справ Марокко вдень суботи, 9 вересня, повідомляє про 1037 загиблих та понад 1200 поранених внаслідок землетрусу. Серед поранених 721 людина перебуває у небезпечному для життя стані. Більшість жертв і постраждалих припадають на Марракеш і прилеглі провінції. На серпантинах між Марракешем і туристичним центром Аль-Хауз у Високому Атласі рятувальники працюють над розчищенням дороги для оперативного доставлення допомоги постраждалим.

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Землетрус у Марокко стався у ніч на 9 вересня. Епіцентр підземних поштовхів знаходився поблизу міста Ігіль приблизно за 70 кілометрів на південь від Марракеша. За різними даними, магнітуда землетрусу становила від 6,8 до 7,2, афтершок - 4,9.

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