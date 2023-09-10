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Землетрус у Марокко: кількість загиблих перевищила 2000 осіб

Анастасія Шепелева | Ілля Коваль
10 вересня 2023 р.

Уже відомо про понад дві тисячі загиблих унаслідок найсильнішого за 60 років землетрусу в Марокко, ще приблизно дві тисячі людей поранено, випливає з даних МВС країни. У Марокко оголошено триденну жалобу.

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Рятувальні роботи у Марокко
Пошуково-рятувальні роботи в МароккоФото: Fadel Senna/AFP/Getty Images

Унаслідок потужного землетрусу в Марокко загинули щонайменше 2012 людей, повідомили держтелеканали країни з посиланням на дані марокканського МВС у ніч на неділю, 10 вересня.

Ще щонайменше 2059 постраждалих. Кількість встановлених жертв землетрусу може ще зрости. У зв'язку з трагедією королівський двір Марокко оголосив у країні триденну жалобу.

ЄС і Німеччина готові допомогти Марокко

Десятки німецьких рятувальників готові вилетіти в Марокко для допомоги в подоланні наслідків землетрусу, заявили в Службі технічної допомоги Німеччини (THW). "Поки що від Марокко не було запиту про допомогу. Але з нашого боку все приведено в готовність", - цитує агентство dpa представника організації. У районі аеропорту Кельна зібралися близько 50 рятувальників, готових у будь-який момент вирушити в північноафриканську країну.

Раніше Європейський Союз запропонував Марокко допомогу в боротьбі з наслідками потужного землетрусу. "ЄС готовий підтримати Марокко в цей важкий момент", - написав у соцмережі X голова Європейської ради Шарль Мішель.

Землетрус магнітудою 6,8 стався напередодні, близько 23.00 за місцевим часом (01.00 9 вересня за Києвом), уточнив Національний геофізичний інститут Марокко. Епіцентр був розташований у гірському регіоні Марракеш - Сафі, за 70 кілометрів на південний захід від Марракеша, вказали геофізики. За даними Геологічної служби США, осередок був розташований на глибині 18,5 кілометра, а магнітуда становила 6,8. Це найсильніший землетрус у Марокко за більш ніж 60 років.

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