Зелений коридор з Маріуполя: під обстріли РФ потрапили авто з дітьми

++21.40++

Видання The Economist, The Financial Times і The Washington Post скасували платний доступ до статей про війну в Україні для читачів як з України, так і з Росії, повідомляє Didigay. Комерційний директор FT Джон Слейд пояснив, що метою є забезпечення доступу до інформації в складні часи.

++21.28++

Суд у Москві оголосив компанію Meta "екстремістською організацією" та заборонив на території РФ роботу соціальних мереж Facebook і Instagram, що належать їй. При цьому месенджер WhatsApp під заборону не потрапив. На засіданні суду представник ФСБ стверджував, що діяльність Meta спрямована проти Росії та її збройних сил. Раніше Meta дозволила українським користувачам закликати до насильства проти російських військових через військове вторгнення армії РФ.

++21.19++

Міністерство закордонних справ України опублікувало список найбільших компаній, які повністю або частково залишаються в Росії. Серед них: Leroy Merlin, Renault, Auchan, Cargill, Metro, Huawei, Danone, Unilever, Phizer, Pepsico, Raiffeisen bank, UniCreditGroup та інші. "Ми вчергове закликаємо ці компанії припинити діяльність в РФ. Кожен товар, який постачає, виробляє або продає компанія на російському ринку, робить свій внесок до військового бюджету", - йдеться у повідомленні українського МЗС.

++21.06++

Уряд Великобританії готується тимчасово націоналізувати Gazprom Marketing&Trading Retail Ltd - дочірню компанію російського газового монополіста "Газпром", яка займається роздрібною торгівлею газом у країні, пише Bloomberg із посиланням на джерела. Зазначається, що ця компанія має понад 30 тисяч бізнес-клієнтів та постачає газ підприємствам і державним органам Великобританії.

++20.57++

Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що на засіданні Ради ЄС досягли політичної згоди виділити додаткові 500 мільйонів євро на фінансування військової допомоги Україні. Про це повідомляє кореспондент DW. Формальне ухвалення очікується пізніше цього тижня.

Вечірнє зведення генштабу ЗСУ

++20.44++

Генеральний штаб Збройних сил України стверджує, що "на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області в окремих населених пунктах загарбники здійснюють приховану підготовку до проведення виборів проросійської адміністрації районів та міст". У Новій Каховці Херсонської області військові РФ перевіряють на блокпостах документи для виявлення та затримання місцевих жителів, які брали участь в антитерористичній операції чи операції об’єднаних сил.

На території Запорізької області, за даними ЗСУ, росіяни розгорнули пункт з ремонту бронетанкової техніки з залученням обладнання та робітників оборонних підприємств РФ. "У зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва, призупинена робота підприємств корпорації “Уралзавод” та Челябинського тракторного заводу, які спеціалізуються на ремонті танків та іншої броньованої техніки", - йдеться у повідомленні.

++20.30++

Майже 400 тисяч громадян повернулися в Україну від початку війни, яку розв'язала Росія, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу. "З 24 лютого до сьогодні майже 400 тисяч громадян України перетнули кордон на в'їзд до нашої держави. Серед них більшість, приблизно 75-80 відсотків, становлять чоловіки", - цитує його агентство "Інтерфакс-Україна". За його словами, більшість з цих громадян під час спілкування з прикордонниками чи представниками ЗМІ зазначають, що "обов'язково або вступлять до лав Збройних сил України, або до територіальної оборони, або іншим можливим для них способом сприятимуть тому, щоб Україна перемогла".

Обстріл ТЦ Retroville: затримали тіктокера, який зняв там техніку ЗСУ

++20.16++

Служба безпеки України (СБУ) затримала чоловіка, який днями виклав у соціальну мережу TikTok відео про розташування українських військових біля торгового центу Retroville у Києві. Згодом по цьому об'єкту росіяни завдали "потужного ракетного удару", зазначається на сторінці СБУ в Facebook. "Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога - встановить слідство. Ми ж звертаємось до усіх громадян: не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів", - наголошується в повідомленні.

++20.02++

Під час обстрілу торгового центру Retroville у Подільському районі Києва постраждали працівники магазину Leroy Merlin, який не закрив свій бізнес у Росії. Українське відділення Леруа Мерлен не називає кількості жертв, водночас бізнесмен Дмитро Дубілет повідомив у Facebook, що загинув один співробітник магазину. Також він написав, що українське представництво компанії вимагає від головного офісу припинити роботу в РФ, натомість український офіс відключили від електронної пошти та інших корпоративних комунікацій.

++19.55++

Яхта Solaris Абрамовича

Маєток російського олігарха Романа Абрамовича в Колорадо (США) за 50 мільйонів доларів, імовірно, стане одним із перших заморожених активів, якщо олігарх потрапить під санкції США, пише видання CNBC. Будинок площею 1300 квадратних метрів Абрамович купив у 2008 році. В США він також володіє будинком площею 511 квадратних метрів, який придбав у 2008 році за 11,8 мільйона доларів.

Тим часом Абрамович переправляє свої яхти до Туреччини. 14-метрова суперяхта MY Solaris уже причалила в порту Бодрум на південному заході Туреччини, свідчать дані Marine Traffic, зафіксовані в понеділок. Інша яхта Абрамовича, 160-метрова Eclipse вартістю близько 500 мільйонів доларів, теж прямує у бік Туреччини, за даними стеження за судном.

Авто з дітьми з Маріуполя потрапили під обстріл

++19.41++

Авто з дітьми, які їхали з Маріуполя, потрапили під обстріли, внаслідок чого чотири дитини доставили до лікарень, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. "Троє дітей попали під обстріл у колишньому Гуляйпільському районі, нині Пологівський. Родини їхали з Маріуполя, рятувалися. Одна дитина у важкому стані. Ще одна родина попала під обстріли у селі Кам'янське, також дитина у важкому стані", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

++19.22++

Від початку російського військового вторгнення в Україні загинули щонайменше 925 мирних жителів, серед яких 75 дітей. За даними управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини, більшість загинули від "вибухонебезпечної зброї з широкою зоною ураження, зокрема від обстрілів з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетних і повітряних ударів".

Не менше 1496 цивільних були поранені. При цьому в ООН наголошують, що реальна кількість жертв, імовірно, набагато вища, оскільки верифікація інформації потребує часу.

РФ: Переговори по мирному договору з Токіо припинені, відносини зі США на межі розриву

++19.07++

Росія припиняє переговори з Японією щодо мирного договору про Курильські острови, а також скасовує безвізові поїздки японців на південні Курили. Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ РФ. У Москві назвали рішення відповіддю на японські санкції.

++18.58++

Міністерство закордонних справ Росії вручило американському послу Джону Саллівану ноту протесту через нещодавню заяву президента США Джо Байдена про російського президента Володимира Путіна. В МЗС РФ заявили, що слова Байдена "ставлять російсько-американські відносини на межу розриву".

Нагадаємо, Байден назвав Путіна "кровожерним диктатором" і "справжнім головорізом", який веде "аморальну війну проти народу України".

Росія обстріляла 135 українських лікарень

++18.47++

Російські військові обстріляли 135 лікарень з початку війни проти України, повідомив український міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу. "Дев'ять лікарень зруйновано вщент і їх уже неможливо відновити. На їхньому місці треба будувати нові лікарні", - сказав він. Також під обстріли потрапили 43 машини екстреної швидкої допомоги. "Шість медичних працівників вбито, 16 отримали поранення", - розповів Ляшко. 20 березня російські військові взяли в заручники медичну бригаду, яка супроводжувала гуманітарний конвой, але згодом їх відпустили.

++18.34++

Від початку війни Росії проти України в Києві народилося 807 дітей: 427 хлопчиків та 380 дівчаток. Серед новонароджених 15 двієнь, повідомляє міська державна адміністрація.

++18.22++

Російські війська вивезли з непідконтрольних Києву територій Донбасу 19 березня 2389 дітей, повідомляє міністерство закордонних справ України. "Примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права" - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства. МЗС закликає міжнародну спільноту негайно відреагувати на вивезення дітей та посилити тиск на Росію.

Зеленський: Україна не може виконати ультиматум РФ

++18.11++

Ультиматуми від Росії виконати її вимоги для закінчення війни ні до чого не призведуть, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю європейським ЗМІ, уривок з якого оприлюднило Суспільне телебачення. "Ультиматум Україна не зможе виконати фізично. Ми втратили людей. Треба нас всіх знищити - тоді їхній ультиматум буде автоматично виконаний", - сказав він.

ФРН: зброя для України скінчилась, швидке ембарго на нафту неможливе

++17.51++

Європі слід готуватися до прибуття від восьми до 10 мільйонів українських біженців, які тікають від війни, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час засідання Ради Європейського Союзу. "Ми бачимо найбільшу гуманітарну кризу після Другої світової війни", - цитує її слова кореспондент DW у Брюсселі. Глава МЗС ФРН наголосила, що біженців, які тікають від війни в Україні, слід розподілити не лише всередині ЄС, але також і до трансатлантичних країн. Зокрема, 5 квітня у Берліні проведуть конференцію донорів, де йтиметься про перерозподіл біженців з території Молдови, а також підтримку інфраструктури, постачання енергетики та фінансового стану Молдови.

++17.42++

У Німеччині та Європі хотіли би припинити залежність від російських енергоносіїв, проте ембарго на постачання нафти неможливо запровадити миттєво. Про це журналістам заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час засідання Ради Європейського Союзу в Брюсселі, повідомляє кореспондент DW. "Питання нафтового ембарго не є питанням, хочемо ми чи не хочемо (…) Є країни ЄС, які не можуть зупинити імпорт нафти за один день. Якби ми могли, ми би це вже зробили автоматично. Але зараз ми готуємо все, щоб ми могли вдатися до цих кроків дуже скоро", - зазначила Бербок.

++17.35++

На складах Бундесверу майже не лишилося зброї, яку Німеччина могла би дати Україні для захисту від Росії. Про це заявила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) перед засіданням міністрів оборони країн Європейського Союзу в Брюсселі, повідомляє кореспондент DW. Водночас Ламбрехт назвала правильним кроком підвищення вдвічі, до одного мільярда євро, фінансування Євросоюзом зброї для України. За її словами, внесок Німеччини в новій допомозі у 500 мільйонів євро становитиме 26 відсотків.

13 країн за модернізацію ППО України

++17.24++

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак написав колонку для видання Washington Post. "Захід недооцінює жорстокість Росії", - написав він і зазначив, що якщо Захід не закриє небо, то Україна проситиме, аби їй дали надійну зброю, щоб зробити це самостійно. "Якщо ж і цього не станеться, то втрата людей, інфраструктури, бізнесу та наших історичних пам’яток і пам’ятників буде печаткою на колективній свідомості Заходу" - наголосив він.

Тим часом голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що парламентарі 13 держав підписали спільну заяву про необхідність модернізації протиповітряної оборони України. Це депутати з Чехії, Естонії, Польщі, Франції, Грузії, Німеччини, Ірландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції, Великобританії та США. В тексті заяви йдеться про необхідність забезпечити захист повітряного простору та припинити пересування ворожої техніки на території України, що можна зробити за допомогою постачання протитанкової та протиповітряної зброї. Також, як зазначається у заяві, парламентарі просять надати гуманітарну допомогу - забезпечити доставлення продуктів і ліків в українські міста, які обстрілюють і бомбардують, врятувати поранених і біженців. Крім того, наголошується на необхідності захистити українські ядерні об’єкти, які становлять загрозу для всіх сусідніх держав.

++17.17++

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс запропонував використати заморожені в Європейському Союзі російські активи для відбудови України після закінчення війни. "Усі заморожені російські активи, як уряду, так і окремих осіб, мають бути використані для післявоєнної відбудови України" - написав він у себе в Twitter.

Харківщина: викрадення сільського голови, збиття винищувача

++16.59++

Під Чугуєвом мобільні підрозділи Збройних сил України (ЗСУ) збили російський винищувач, який після загорання на низький висоті впав зі сторони РФ. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Харківської області Олег Синєгубов. Крім того, за його словами, на території, яка тимчасово контролюється окупантами, мобільна група сил спеціальних операцій ЗСУ збила два російських безпілотних літальних апарати "Орлан".

++16.41++

Російські військові в понеділок викрали Циркунівського сільського голову Миколу Сікаленка з власного будинку, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Спільно з правоохоронцями з’ясовуємо всі обставини та робимо все, аби знайти та повернути Миколу Сікаленка", - написав він у своєму Телеграм-каналі та нагадав, що кілька днів тому росіяни викрали голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка, якого вдалося звільнити з полону.

Три нові заходи уряду для підтримки переселенців

++16.26++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відеозверненні розповів про низку заходів для підтримки українців на час війни. Зокрема, держава щомісячно виплачуватиме переселенцям дві тисячі гривень. Також буде виплачуватись три тисячі гривень на кожну дитину, яка через війну вимушено переїхала в більш безпечні регіони. Крім того, уряд виплачуватиме роботодавцям, які беруть на роботу переселенців, 6500 гривень за кожного такого працівника. Також прем’єр пообіцяв компенсації 450 гривень компенсації за комунальні платежі сім'ям, які приймають переселенців, за кожну таку особу.

++16.01++

Міністерство оборони Білорусі стверджує, що десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації "після успішного виконання завдання щодо посилення ділянок державного кордону".

Тим часом Служба безпеки України повідомляє про затримання у Волинській області громадянина Білорусі, який за завданням спецслужб збирав інформацію про розміщення та пересування техніки Збройних сил України та про стан мобілізації в регіоні.

++15.45++

Зруйнований будинок на Виноградарі

У Києві понад 70 житлових будинків пошкоджені внаслідок обстрілів, повідомляє міська державна адміністрація в Telegram. "Будівлі мають різні ступені пошкоджень: там, де руйнування критичні, мешканців відселили, де незначні – комунальні служби отримують ремонтні матеріали для оперативного відновлення", - йдеться у повідомленні. Підприємства, які перевозять відходи, регулярно вивозять габаритні уламки від вибухів, а відповідальні служби відновлюють комунікації та послуги.

РФ залучає резерви, в ОРДЛО посилюють "мобілізацію"

++15.29++

Російські військові зафарбовують на своїх кораблях назви й бортові номери, повідомляє Державна прикордонна служба України. Відомство вбачає в цьому підготовку до майбутніх провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинувачуванням в них українських військових кораблів.

++15.17++

На території непідконтрольних уряду України районів Донецької та Луганської областей піднімають вік "мобілізованих" з 55 до 65 років, повідомляє головне управління розвідки міністерства оборони України в Facebook. За даними розвідки, "до лав окупаційної армії активно залучають студентів, зокрема, всіх учнів Луганського залізничного технікуму офіційно викликають до навчального закладу для проведення "реєстрації". "Тим, кому вже виповнилося 18 років особисто телефонує директор училища. Аналогічна ситуація в Луганському медичному університеті - у закладі оголошено про обов’язкове прибуття та реєстрацію студентів старших курсів", - йдеться у повідомленні.

++15.04++

Станом на 26-ту добу війни Збройні сили України знищили три ударні та одну повітряну армії Росії,повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу. "Загалом чотири армії з десяти, які є у Російської Федерації", - сказав він. За його словами, знищили 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових броньованих машин, п'ять дивізіонів реактивної системи залпового вогню, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже п'ять авіаполків літаків і п'ять авіаполків вертольотів.

Арестович додав, що "противник майже втратив змогу наступати будь-де на території України і веде тільки тактичні дії накопичення резервів, які зазнають нищівних ударів ракетних військ, артилерії та авіації".

++14.48++

Російські збройні сили продовжують практику залучення до безпосередніх бойових дій особового складу військових частин та підрозділів забезпечення, що є свідченням критичного стану ситуації у їхньому війську, заявляє генеральний штаб Збройних сил України. "Враховуючи великий некомплект людських ресурсів, ворог вимушений переміщувати до кордонів України резерви з центрального та далекосхідного воєнних округів, проводити приховану мобілізацію та шукати підтримки у своїх малочисельних союзників", - йдеться у повідомленні генштабу в Facebook.

За даними ЗСУ, "переважна більшість завдань, що ставилася перед окупаційними військами їхнім командуванням залишається невиконаними".

Житомирщину вперше обстріляли з "Градів", у Херсоні стріляли в мітингувальників

++14.34++

Російські військові вперше від початку війни обстріляли Житомирську область з "Градів", повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. "Було випущено по Народицькій територіальній громаді по населеному пункту Селець", - сказав він у відеокоментарі. Загинули троє військовослужбовців і одна цивільна особа.

++14.19++

На площі Свободи в Херсоні російські військові намагалися розігнати мирний проукраїнський мітинг пострілами та газовими гранатами, повідомляють місцеві ЗМІ, публікуючи відео. Як пише херсонська медіаплатформа "Вгору", є поранені.

ЄС почав розглядати заявку України на членство

++14.01++

У Брюсселі, де відбувається зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу, почали розглядати заявку України на членство в Євросоюзі, повідомив у Twitter комісар ЄС з європейської політики сусідства та переговорів про розширення Олівер Варгеї. Він пообіцяв, що висновок щодо заявки України на членство в ЄС нададуть якнайшвидше.

