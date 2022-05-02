Зеленський звинуватив РФ у виправдовуванні нацизму

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за другу половину дня 2 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами вівторка, 3 травня (час київський).

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Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію, що та "виправдовує нацизм", а також вбиває дітей та руйнує мирні міста в Україні. Відповідну заяву Зеленський зробив у традиційному вечірньому відеозверненні. "Сьогодні російські війська завдали черговий ракетний удар по Одесі. Зруйнували гуртожиток. Вбили хлопчика 14 років. Поранили дівчинку, 17 років, у неї осколкове поранення. Що це взагалі? Для чого? Чим російській державі загрожували ці діти? І гуртожиток. Так вони воюють, ось і все", - сказав він.

Президент також згадав аналогічний випадок у Лисичанську. "У Лисичанську Луганської області від російського обстрілу згоріла гімназія, якій було понад 100 років. Вона витримала дві світові війни, але виявилася страшною загрозою для Росії", - зіронізував глава української держави.

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"220 українських дітей вбиті російською армією з 24 лютого. 1570 закладів освіти зруйновано внаслідок обстрілів. Саме тому весь вільний світ об'єднався, щоби ніхто не виправдовував нацизм, не вбивав дітей, не руйнував мирні міста, як це робить Росія", - пояснив Зеленський.

Іншим важливим аспектом, який згадав Зеленський, стали скандальні заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова, зроблені напередодні. "Вчора міністр закордонних справ РФ відкрито і не соромлячись сказав, що найбільші антисеміти - нібито серед самих євреїв. І що нібито Гітлер мав єврейську кров. Як взагалі можна було таке сказати напередодні річниці перемоги над нацизмом? Ці слова означають, що найвищий дипломат Росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів. Немає слів…", - сказав Зеленський.

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