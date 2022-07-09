24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 8 липня.

На цій сторінці DW стежить за новинами суботи, 9 липня (час київський).

Зеленський звільнив Мельника з посади посла у ФРН

++18.24++

Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України у ФРН. Відповідний указ опубліковано на офіційній сторінці президента України. "Звільнити Мельника Андрія Ярославовича з посади надзвичайного і повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина", - зазначається в указі.

Читайте також: Посол України в Німеччині Мельник готується до повернення в Київ?

++18.15++

Уряд Німеччини впевнений, що найближчими місяцями зможе поставити Україні значну кількість боєприпасів до німецьких самохідних зенітних установок Gepard. Як передало видання Spiegel, після кількох тижнів пошуків відомство канцлера спільно з міністерством оборони ФРН домовилось із виробником у Норвегії, який зможе випускати необхідні снаряди. Раніше в арсеналі було лише близько 60 тисяч снарядів для 35-міліметрових спарених гармат Gepard. Наприкінці минулого тижня у відповідь на запити з урядових кіл Німеччини в Норвегії дали зрозуміти, що тамтешній виробник здатний постачати ці боєприпаси. Наступного тижня їх випробують на полігоні Бундесверу в Путлосі (земля Шлезвіг-Гольштейн).

++17.06++

У Миколаєві через ранковий ракетний удар пошкоджено приватні та багатоповерхові житлові будинки, постраждало автопідприємство та гаражі, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Зранку російські окупанти запустили по місту шість ракет С-300. Поцілили по житлових будинках та приватних підприємствах. На щастя, обійшлося без жертв”, - написав мер, опублікувавши фото наслідків.

МЗС розкритикувало запит конгресвумен США Спартц щодо Єрмака

++16.35++

Міністерство закордонних справ України звинуватило конгресвумен Сполучених Штатів Вікторію Спартц в спробах "повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди". У такий спосіб речник МЗС Олег Ніколенко відреагував на своїй сторінці у Facebook на лист американської політикитині до президента Джо Байдена, яка закликала його адміністрацію перевірити надійність переговорів із головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. На думку Спартц, Єрмак викликає багато побоювань і запитань, у тому числі через його кадрову політику та через те, що він користується довірою радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана.

На це в МЗС України відповіли, що такі дії політикині є "неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв'язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США".

"Членкиня Конгресу має також припинити підривати наявні механізми надання США військової допомоги для України. Українська сторона максимально відкрито взаємодіє з американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки. Подальша бюрократизація та затягування процесу, якого очевидно і прагне Вікторія Спартц, сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників", - переконаний речник українського відомства.

Вікторія Спартц - перша членкиня Конгресу українського походження.

++16.09++

США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу майже на 368 мільйонів доларів, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. "Сполучені Штати надають додаткову гуманітарну допомогу майже на 368 мільйонів доларів для підтримки людей всередині України й біженців, вимушених залишити свою країну в пошуках безпеки в розпал жорстокої війни, яку веде Росія", - написав він у Twitter.

++15.41++

Від ракетного удару по центру Харкова постраждало п'ятеро жінок і одна дитина, повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури. "Внаслідок обстрілу поранено п'ятьох жінок (55, 40, 57, 43, 64 років) і 12-річну дівчинку. Один зі снарядів влучив у двоповерхову будівлю, що призвело до її руйнування. Пошкоджено сусідні будинки", - повідомляє пресслужба. За попередніми даними, "удар, ймовірно, було завдано балістичною ракетою "Іскандер", йдеться в повідомленні. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ракетного удару, додали в облпрокуратурі. Раніше голова Харківської ОВВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті ракетного удару в суботу вранці три людини, зокрема і дитина, були госпіталізовані з пораненнями, ще чотирьом медики надали допомогу на місці.

++14.52++

В Україні поновлять усі внутрішні командні чемпіонати, але без глядачів, повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. "Це робиться тільки для того, щоб наші команди грали, щоб прем'єр-ліга розпочала чемпіонат, бо наша збірна має бути конкурентоспроможною у світі", - пояснив міністр рішення в інтерв'ю "Українським новинам". Він наголосив, що для влади дуже важливо, щоб українські спортсмени виступали не лише на змаганнях за кордоном, а й формували збірні команди України.

++14.45++

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що входить до правлячої коаліції, та голова парламентського комітету з міжнародних справ Міхаель Рот (Michael Roth) закликав створювати нову архітектуру європейської безпеки, спираючись на військове стримування, політичну та економічну ізоляції Росії.

"Стосовно Росії нам потрібно більше реалізму, а не наївних спроб видавати бажане за дійсне", - пише Рот у колонці для видання Welt am Sonntag у суботу. На його думку, безпека у Європі може існувати "лише проти Росії, а не разом з нею". "В майбутньому не може бути особливого шляху Німеччини з Росією за рахунок наших партнерів з Центральної та Східної Європи, - написав Рот та закликав переглянути німецьку політику стосовно Росії, зокрема підхід принцип "зміни через зближення", який був лейтмотивом політики СДПН у 1970-х та який було спрямовано на розрядку напруги у відносинах з СРСР.

++14.34++

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що російські війська вбили вже 100 українських спортсменів і тренерів, чотирьох поранили, ще 22 перебувають у полоні. "Росіяни вбили 100 українських спортсменів і тренерів. Вони загинули на полі бою і від ворожих обстрілів. Чоловіки і жінки. Дорослі і діти. Всі вони - герої, кращі з найкращих наших людей. Четверо поранені. Ще 22 перебувають у полоні. Докладаємо всіх зусиль, щоб повернути їх додому живими", - написав Гутцайт в Facebook. За його словами, наразі понад 3 тисячі спортсменів зі зброєю захищають Україну, а на волонтерському фронті трудяться ще понад 1100 спортсменів і тренерів.

++14.21++

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про запуск росіянами в суботу вранці по Миколаєву 6 ракет. "6 ракет С-300 по місту. Святий Миколай нас береже. Без жертв", - написав він у Telegram. В іншому пості Кім опублікував відео з наслідками обстрілів.

++14.08++

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна отримає 1,7 мільярда доларів гранту від цільового фонду одного донора, створеного Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) та USAID. "Проєкт відповідної угоди сьогодні було схвалено на засіданні уряду. Це результати домовленостей, досягнутих партнерами з розвитку через розв'язану Росією широкомасштабну агресію проти України. Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі до державного бюджету України від USAID за підтримки МБРР і МАР", - написав Шмигаль у Telegram. Rошти буде спрямовано для покриття видатків державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

У США не бачать намірів РФ шукати дипломатичний вихід з війни

++13.45++

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон не бачить "жодних ознак" готовності Росії разом з іншими членами Великої двадцятки шукати дипломатичний шлях виходу з війни в Україні. "Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готова до серйозної дипломатії", заявив Блінкен у суботу після зустрічі глав МЗС країн G20 на Балі, де був присутній і російський міністр Сергій Лавров. Очільник російського МЗС залишив зустріч з міністрами закордонних справ G20 на Балі після того, як Вашингтон та його союзники засудили вторгнення Росії в Україну під час переговорів за закритими дверима. Зокрема, його розкритикувала німецька колега Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

++13.14++

Голова Сенату Франції Жерар Ларше виступив на пленарному засіданні Верховної Ради України, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк. "Яскрава промова, яку більше десяти разів переривали оплесками", - написав він у своєму Telegram-каналі в суботу. "Україна завдяки своїм досягненням справедливо отримала статус кандидата на членство у ЄС. 24 червня був зроблений історичний крок! Ми будемо поруч з вами, щоб втілити статус кандидата... Європейська душа та ідеали втілюються нині українським народом... Ми будемо з вами на всіх рівнях, включаючи військовий. Ваша поразка стала б нашою колективною поразкою. Фронт триматиметься, якщо триматиметься тил. Тилами є всі 27 країн ЄС!", - навів Железняк цитати глави Сенату фракції.

++12.54++

У колоніях кількох регіонів Росії набирають ув'язнених для участі у війні, повідомив проєкт із захисту прав ув'язнених Gulagu.net, який отримав повідомлення про такий "заклик" на свою гарячу лінію. Правозахисникам розповіли про вербування ув'язнених у колоніях Нижегородської області, Мордовії та Краснодарського краю. За інформацією проєкту, в одній з колоній Нижегородської області 6 липня таким чином забрали близько 10 осіб. Раніше видання "Важные истории" повідомляло, що ув'язненим у колоніях у Санкт-Петербурзі запропонували поїхати воювати на Донбас у складі ПВК "Вагнер", пообіцявши амністію та виплату 200 тисяч рублів.

++12.31++

Унаслідок ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами по одному з житлових районів Харкова в суботу вранці, постраждали 7 осіб, троє з них госпіталізовані, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов. "Троє цивільних, серед них одна дитина, госпіталізовані до медичних закладів. Ще 4 людям медики надали допомогу на місці", - написав Синєгубов у Telegram.

Навчання українських солдатів у Великобританії

++12.20++

У Великобританії розпочалося навчання близько 10 тисяч мобілізованих українських військових, які не мають або практично не мають досвіду армійської служби, повідомило в суботу британське міноборони. У програмі навчання, яка триватиме кілька місяців, буде здійснено вишкіл близько 10 тисяч українських солдатів. У ній беруть участь 1050 британських військових інструкторів. Серед іншого, новобранців навчатимуть поводженню зі зброєю, наданню першої медичної допомоги на полі бою, польової техніки, тактики патрулювання та законам збройних конфліктів. "Ця амбіційна нова програма з тренування (військових. - Ред.) є наступною фазою підтримки Сполученим Королівством Збройних сил України у їхній боротьбі проти російської агресії. Використовуючи досвід британської армії світового рівня, ми допоможемо Україні відновити її сили та збільшити опір у їхньому захисті суверенітету своєї країни та свого права обирати власне майбутнє", - зазначив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

++11.31++

За даними генштабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення втрати РФ становлять понад 37200 людей особового складу, що на 300 осіб більше, ніж повідомлялося добу тому. Окрім того, було знищено, зокрема, 1638 російських танків (на 1 більше порівняно з попереднім звітом), 3815 бойових броньованих машин (+4), 832 артилерійські системи (+4), 247 реактивних систем залпового вогню, 108 засобів ПВО (+1), 674 БПЛА (+5), 15 кораблів та катерів, 217 літаків та 187 гвинтокрилів.

++11.10++

У лікарні померла 20-річна дівчина, поранена в суботу вранці внаслідок російського обстрілу житлового масиву Кривого Рогу, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Медики кілька годин боролися за її життя. На жаль, поранення були важкими... Цей дикунський обстріл мирного міста забрав життя двох людей", - написав він у Telegram. Також за уточненими даними, внаслідок обстрілу троє поранених. "Двом лікарі надали допомогу, і вони зараз вдома. 43-річний чоловік у лікарні. Це батько загиблої дівчини ", - додав Резніченко.

++10.23++

У київському метро відкрилася виставка дитячих малюнків під назвою "Діти. Війна. Майбутнє". Її організатори - благодійний фонд Future for Ukraine та NFT-проєкт "Мамо, я бачу війну". На виставці, яка триватиме до 17 липня, зібрано 300 творів, де діти зображують життя до і після війни. З початку російського вторгнення в Україну, за даними пресслужби Офісу генпрокурора станом на ранок суботи, загинули 347 дітей і більше 647 отримали поранення.

++09.43++

Керівники близько 30 європейських залізничних компаній мають намір підписати у суботу у Відні декларацію, у якій заявлять про свої наміри допомогти Україні експортувати продовольство залізницею у зв'язку з блокуванням Росією українського експорту морським шляхом.

Росіяни атакують Донеччину на всій лінії фронту

++09.22++

Російські окупанти намагаються вийти на адміністративну межу Донецької області, ведуть наступальні дії на всій лінії фронту від Попасної до Кремінної, здійснюють масований артилерійський обстріл, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. "Може здаватися, що окупанти ведуть наступальну операцію на захід від Лисичанська і все. Втім стримувати збройні формування росіян ми намагаємося по всій лінії фронту. Вони не покидають спроби увірватися вглиб сусідньої області уздовж адмінмежі. Атакують із декількох напрямків. Там, де йти вперед їм незручно, влаштовують справжнє пекло, обстрілюючи території на горизонті", - написав він у Telegram в суботу вранці. Він попередив, що небезпека надходить повсюди - від Кремінної до Попасної. Протягом ночі на суботу окупанти завдали 8 артилерійських обстрілів , 3 - мінометні, а також нанесли 9 ракетних ударів, додав Гайдай.

За його словами, війська РФ досягли незначних успіхів упродовж 8 липня і продовжують наступ на захід від Лисичанська. "Поки що ніякої оперативної паузи, оголошеної ворогом, не спостерігається. Він атакує і обстрілює наші землі з тією ж інтенсивністю, як і раніше. Наші військові мужньо тримають оборону", - констатував Гайдай.

++09.15++

Росія перекидає резервні сили з усієї країни та збирає їх поблизу України для майбутніх наступальних операцій, повідомляє військова розвідка Великобританії в суботу, 9 липня. За її даними, значна частина підрозділів піхоти розгортається з броньованими машинами МТ-ЛБ (з російської "многоцелевой транспортёр (тягач) лёгкий бронированный", - Ред.), які зняли з довгострокового зберігання.

Британська розвідка зазначає, що ці машини мають дуже обмежену броню та лише кулемет, на відміну від БМП-2, що мають броню завтовшки до 33 міліметрів, потужну 33-міліметрову автоматичну гармату й протитанкову ракетну установку. Такі машини, як зазначає британська розвідка, російські штурмові підрозділи використовували у лютому. Через це міністерство оборони Великобританії вважає, що, попри нещодавню заяву президента Росії Володимира Путіна, що ніби російська армія "поки ще нічого не розпочинала", багато її підрозділів, що залучено до війни в Україні, є спецпризначенцями, які використовують застаріле або невідповідне до ситуації обладнання.

++08.50++

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 5 людей, ще 8 було поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 8 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 4 у Сіверську та 1 у Семигір'ї. Ще 8 людей отримали поранення", - написав Кириленко в Telegram в суботу вранці.

++08.45++

США виявили не менше 18 "фільтраційних таборів" для українців, які створила влада Росії та так званих "ДНР" та "ЛНР". Про це розповіла заступниця голови місії США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Корні Остріан. За її словами, табори розташовано як на окупованій території України, так і у прикордонних регіонах РФ - у школах, спортивних чи культурних закладах. З таборів людей направляють до російських регіонів, найчастіше - на Далекий Схід, уточнює The New York Times. Українці, які пройшли через "фільтрацію", та у яких вийшло втекти, розповіли виданню про допити, катування та побиття.

Читайте також: Втеча від війни і фільтраційні табори. Як живуть депортовані до РФ українці

Влада США вважає, що Росія почала готуватися до процесу "фільтрації" ще до вторгнення. Було підготовлено списки людей, яких назвали "загрозою російському контролю". До нього, зокрема, увійшли політики, активісти та співробітники силових відомств. За даними української влади, після початку війни близько 1,6 мільйона жителів країни були насильно переселено до Росії, зокрема 250 тисяч дітей. Перевірити ці цифри неможливо, відзначила Остріан.

Окупанти намагалися захопити Вуглегірську ТЕС

++08.05++

Російські окупанти наступальними діями намагалися встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне положення в районі Доломітного на Бахмутському напрямку, але українські військові не дали їм цього зробити та відкинули на попередні позиції. Про це зранку у суботу повідомляється у зведенні генерального штабу ЗСУ. Також на цьому напрямку обстріли фіксувалися поблизу Зайцевого, Берестового та Клинового, а неподалік Спірного окупантами було завдано авіаудару.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обопільні обстріли позицій по лінії зіткнення, війська РФ завдавали авіаційних ударів в районі населеного пункту Малі Щербаки.

На Краматорському напрямку підрозділи РФ обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокам'янського та Краматорська. Штурмовими діями вони намагаються просунутись в районі населеного пункту Григорівка, бої тривають, зазначають у генштабі.

На Харківському напрямку окупанти ведуть оборону зайнятих раніше рубежів, тривають обстріли багатьох населених пунктів України. Обстріли також тривають і на Слов'янському напрямку.

На Південнобузькому напрямку росіяни продовжують систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Зберігається подальша загроза завдання ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

"Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Ворог має значні втрати", - стверджують у генштабі ЗСУ.

++07.37++

Російські окупанти вранці в суботу завдали ракетного удару по Миколаєву, наслідки уточнюються, повідомив мер міста Олександр Сенкевич. "У місті лунають вибухи. Повітряна тривога продовжується. Прошу всіх не залишати укриття", - написав він у Telegram.

++07.35++

У результаті обстрілу Інгулецького району Кривого Рогу на Дніпропетровщині у суботу вранці загинула жінка, ще двох постраждалих госпіталізовано, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "На ранок російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Свідомо вдарили з "Градів" по житлових кварталах. Цей підступний обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двох людей з осколковими пораненнями госпіталізовано", - написав він у Telegram.

++07.30++

Папа Римський Франциск може відвідати Україну в серпні, заявив секретар Ватикану у відносинах з державами архієпископ Пол Річард Галлахер в ефірі італійського телеканалу Rai1. За його словами, приготування до поїздки понтифіка до Києва розпочнеться після його візиту до Канади, який заплановано на останній тиждень липня. У середині вересня понтифік вирушить до Казахстану на з'їзд лідерів світових та традиційних релігій, що пройде у Нур-Султані. Там, за словами Галлахера, він може зустрітися з Московським патріархом Кирилом (Гундяєвим).

++07.20++

Жителі окупованих південних областей України, особливо Херсонської та Запорізької, мають евакуюватися, використовуючи "усі доступні способи". Про це заявила віцепрем'єр-міністерка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону ввечері 8 липня. За її словами, це необхідно, щоб ЗСУ під час наступальних дій не наражали на небезпеку цивільне населення. "Евакуація є, і люди про неї знають. Горизонтальна система комунікації дуже добре діє. Ті, хто виїхав, мають і знають шляхи, волонтери, ми приєднуємося. Я не буду зараз публічно про це говорити, тому що це безпека людей", - сказала Верещук. Вона наголосила, що перебування на території Херсонської та Запорізької області "в рази гірше і в рази небезпечніше" перебування на підконтрольній Україні території.

Читайте також: Україна має намір повернути Крим за допомогою західної зброї