Зеленський зустрівся з сім'ями загиблих захисників України

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті захисників, в неділю, 29 серпня, зустрівся з членами сімей загиблих військових. Як повідомляє його пресслужба, у зустрічі також взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та представники уряду.

"У цей трагічний день ми зустрічаємося з сім'ями загиблих захисників. Висловлюю велику повагу та подяку вам, усім рідним і близьким тих, хто віддав свої життя за Україну", - заявив Зеленський.

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Він відзначив надзвичайно великий внесок полеглих воїнів у збереження незалежності України, а також повідомив, що такі зустрічі необхідно проводити щорічно, щоб розуміти, які проблеми є у сімей загиблих захисників і як держава має їх вирішити. Під час зустрічі обговорювали соціальне, пенсійне та медичне забезпечення сімей військових. Учасники зустрічі також обговорили питання законодавчого закріплення статусу захисників України. Зокрема, йшлося про соціальні гарантії, які потрібно визначити в окремому законі.

Зеленський також вшанував пам'ять загиблих у боротьбі за незалежність України та поклав квіти до Стіни пам'яті.