Зеленський: ЗСУ крок за кроком просуваються на Херсонщині

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
151-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 24 липня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 23 липня.
На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події неділі, 24 липня (час київський).
++08.14++
Вночі в Миколаєві прогриміло більше п'яти потужних вибухів, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. Інші подробиці поки не відомі.
++07.52++
Армія РФ намагається створити умови для наступу на Бахмут та заволодіння територією Вуглегірської ТЕС, ідеться в ранковому оперативному зведенні генерального штабу Збройних сил України. Росіяни штурмували Вуглегірську ТЕС з різних напрямків, проте українській армії вдалося відкинути їх.
Російські війська обстріляли населені пункти Гай Чернігівської області та Гудове, Яструбине, Білопілля і Грабовське Сумської. На Харківському напрямку обстріляли з артилерії населені пункти Питомник, Петрівка, Новомиколаївка, Старий Салтів, Благодатне, Прудянка, Лісне, Леб'яже, Коробочкине, Дергачі, Перемога та інші. На Слов'янському і Краматорському напрямку здійснили обстріл районів Чепіля, Богородичного, Адамівки, Стародубівки, Дронівки, Пискунівки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар'ївки. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксуються систематичні обстріли в районах населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Веселе, Авдіївка, Красногорівка та багатьох інших.
++07.27++
Збройні сили України послідовно просуваються в Херсонській області, наголосив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 150-го дня війни. "Окупанти намагалися там закріпитись. Їхні колаборанти наробили різних нахабних заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом "шапкозакидательство". Але чим це допомогло їм? ЗСУ крок за кроком просуваються в області", - сказав він.
Ракетний удар по Одеському морському порту Зеленський назвав цинічним. РФ нанесла його менше ніж за добу після підписання угоди про розблокування порту для експорту українських зернових. "Якщо хтось у світі раніше ще міг говорити, що потрібен якийсь діалог з Росією, якісь там домовленості - бачте, що відбувається. Російські "Калібри" знищили саму можливість для таких заяв. І ми бачимо абсолютну одностайність світової реакції на цей удар", - зазначив Зеленський.
Він зауважив, що зараз Україні вдається збивати частину російських ракет, а мета - збивати кожну. "І ми будемо робити все необхідне, щоб все ж таки отримати сучасні та ефективні системи протиповітряної оборони. Наша мета", - сказав Зеленський.