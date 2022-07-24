 Зеленський: ЗСУ крок за кроком просуваються на Херсонщині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2022

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Новини

Зеленський: ЗСУ крок за кроком просуваються на Херсонщині

151-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 24 липня.

Український солдат на в'їзді в Херсонську область у квітні 2022

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

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На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події неділі, 24 липня (час київський).

++08.14++

Вночі в Миколаєві прогриміло більше п'яти потужних вибухів, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. Інші подробиці поки не відомі.

++07.52++

Армія РФ намагається створити умови для наступу на Бахмут та заволодіння територією Вуглегірської ТЕС, ідеться в ранковому оперативному зведенні генерального штабу Збройних сил України. Росіяни штурмували Вуглегірську ТЕС з різних напрямків, проте українській армії вдалося відкинути їх.

Російські війська обстріляли населені пункти Гай Чернігівської області та Гудове, Яструбине, Білопілля і Грабовське Сумської. На Харківському напрямку обстріляли з артилерії населені пункти Питомник, Петрівка, Новомиколаївка, Старий Салтів, Благодатне, Прудянка, Лісне, Леб'яже, Коробочкине, Дергачі, Перемога та інші. На Слов'янському і Краматорському напрямку здійснили обстріл районів Чепіля, Богородичного, Адамівки, Стародубівки, Дронівки, Пискунівки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар'ївки. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксуються систематичні обстріли в районах населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Веселе, Авдіївка, Красногорівка та багатьох інших.

++07.27++

Зеленський: ЗСУ крок за кроком просуваються на Херсонщині

Збройні сили України послідовно просуваються в Херсонській області, наголосив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 150-го дня війни. "Окупанти намагалися там закріпитись. Їхні колаборанти наробили різних нахабних заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом "шапкозакидательство". Але чим це допомогло їм? ЗСУ крок за кроком просуваються в області", - сказав він.

Ракетний удар по Одеському морському порту Зеленський назвав цинічним. РФ нанесла його менше ніж за добу після підписання угоди про розблокування порту для експорту українських зернових. "Якщо хтось у світі раніше ще міг говорити, що потрібен якийсь діалог з Росією, якісь там домовленості - бачте, що відбувається. Російські "Калібри" знищили саму можливість для таких заяв. І ми бачимо абсолютну одностайність світової реакції на цей удар", - зазначив Зеленський. 

Він зауважив, що зараз Україні вдається збивати частину російських ракет, а мета - збивати кожну. "І ми будемо робити все необхідне, щоб все ж таки отримати сучасні та ефективні системи протиповітряної оборони. Наша мета", - сказав Зеленський.

Дивитись відео 30:37

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