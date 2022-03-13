 Зеленський знову застеріг НАТО: Ракети РФ впадуть на домівки громадян країн Альянсу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2022

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Новини

Зеленський знову застеріг НАТО: Ракети РФ впадуть на домівки громадян країн Альянсу

Росія 19-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 14 березня.

Яворів після ракетного обстрілу російської армії

Яворів після ракетного обстрілу російської армії

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніку подій 24 лютого - 13 березня читайте тут.

DW стежить за подіями понеділка, 14 березня (час київський)

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"Якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО", - наголосив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, звертаючись до лідерів держав Північноатлантичного альянсу.

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Генштаб збройних сил України фіксує випадки масової відмови російських військовослужбовців від "відряджень в Україну" для участі у бойових діях, незважаючи на обіцянки щодо надання статусу "ветерана війни", додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу. Про це ідеться в оперативній інформації генштабу, опублікованій у Facebook.

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Після Facebook та Twitter в Росії заблокована платформа Instagram. Це підтверджують NetBlocks та користувачі Instagram в Росії. Роскомнагляд попереджав про цей крок ще у п'ятницю та анонсував блокування на ніч на понеділок. 

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Ukraine | Evakuierung von Bewohnern aus Irpin

З Київської області загалом вдалося евакуювати 30 тисяч жителів, тільки 13 березня - майже три тисячі громадян. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у відеозверненні. "(...) Нам вдалося вивезти понад 600 людей із Бородянки, вони вже під'їжджають до Житомира. Серед них - пацієнти психоневрологічного інтернату… Чекаємо також на автобуси з села Перемоги Броварського району", - розповів Кулеба і додав, що окупанти не дали здійснити евакуацію людей із села Світильні Броварського району Київської області. 

Дивитись відео 06:13

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Докладно

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