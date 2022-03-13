Зеленський знову застеріг НАТО: Ракети РФ впадуть на домівки громадян країн Альянсу

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніку подій 24 лютого - 13 березня читайте тут.

DW стежить за подіями понеділка, 14 березня (час київський)

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"Якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО", - наголосив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, звертаючись до лідерів держав Північноатлантичного альянсу.

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Генштаб збройних сил України фіксує випадки масової відмови російських військовослужбовців від "відряджень в Україну" для участі у бойових діях, незважаючи на обіцянки щодо надання статусу "ветерана війни", додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу. Про це ідеться в оперативній інформації генштабу, опублікованій у Facebook.

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Після Facebook та Twitter в Росії заблокована платформа Instagram. Це підтверджують NetBlocks та користувачі Instagram в Росії. Роскомнагляд попереджав про цей крок ще у п'ятницю та анонсував блокування на ніч на понеділок.

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З Київської області загалом вдалося евакуювати 30 тисяч жителів, тільки 13 березня - майже три тисячі громадян. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у відеозверненні. "(...) Нам вдалося вивезти понад 600 людей із Бородянки, вони вже під'їжджають до Житомира. Серед них - пацієнти психоневрологічного інтернату… Чекаємо також на автобуси з села Перемоги Броварського району", - розповів Кулеба і додав, що окупанти не дали здійснити евакуацію людей із села Світильні Броварського району Київської області.