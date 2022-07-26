Зеленський знову запросив Штайнмаєра до України - Мельник

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 26 липня.

На цій сторінці DW стежить за подіями середи, 27 липня (час київський).

++18.10++

Уряд Чехії погодив використання чеських винищувачів для патрулювання повітряного простору сусідньої Словаччини, повідомляє Reuters. Чеські літаки Gripen JAS-39 патрулюватимуть небо Словаччини щонайменше до кінця 2023 року. Також таку допомогу Словаччині може надати Польща.

Напередодні представники Словаччини заявили, що не виключають передачі своїх винищувачів МіГ-29 радянського виробництва Україні, та запросили допомоги у НАТО для захисту свого повітряного простору.

++17.45++

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Борис Джонсон залишиться на провідних політичних ролях після того, як він залишить посаду британського прем'єр-міністра. "Я хочу, щоб він був десь у політиці на якійсь позиції. Я не хочу, щоб він зник, але це рішення у руках британського народу", - зауважив Зеленський в інтерв'ю TalkTV у середу. При цьому Зеленський назвав Джонсона "великим другом України". "Я впевнений, що яку б посаду він не обійняв, він завжди буде з Україною. Це йде від серця", - зауважив президент України, цитує AFP.

++17.30++

Словенія через механізм цивільного захисту ЄС передасть Україні обладнання, необхідне для цивільного розмінування, та допоможе у відновленні Харкова, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Перед нами стоїть ще один важливий виклик - це розмінування звільнених територій. Сьогодні ми мали предметну розмову про те, як Словенія направить обладнання через механізм цивільного захисту ЄС, необхідне для цивільного розмінування в Україні", - сказав Кулеба на пресконференції з міністеркою закордонних справ Словенії Танею Файон у Києві у середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Він додав, що Словенія продовжить надання гуманітарної допомоги Україні. Кулеба також наголосив, що Словенія візьме активну участь у відновленні України, зокрема, відновленні громадського транспорту в Харкові та Харківського інституту протезування.

У свою чергу Файон відзначила необхідність того, щоб Європа залишалася єдиною і надалі підтримувала Україну на шляху до європейського майбутнього. "Ми підтримуватимемо вас на цьому шляху", - запевнила міністр. Файон звернула увагу на те, що Словенія також надаватиме допомогу жертвам війни, допомогу у вигляді продуктів харчування, а також за різними програмами, які вже було створено. Глава МЗС додала, що обговорюються різні можливості допомоги Словенії Україні за лінією міст та регіонів-побратимів. "Ми обговорили "план Маршалла", і тут є чимало аспектів, які ми маємо зробити разом, але насамперед ми маємо забезпечити мир і стабільність. І в минулому, і в майбутньому Словенія залишатиметься вашим відданим другом та союзником, і ви можете розраховувати на нашу підтримку", - заявила Файон.

++17.11++

Лише 30 відсотків закладів освіти України готові до організації очного навчання, заявив у середу міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону, повідомляє "Інтерфакс-Україна". "Кількість закладів з укриттями для учасників освітнього процесу стає дедалі більшою, і на сьогодні понад 30 відсотків закладів освіти готові до організації освітнього процесу в офлайн форматі", - повідомив Шкарлет. Також, за словами міністра, керівники військових адміністрацій та засновники закладів освіти визначатимуть формат організації освітнього процесу з 1 вересня. Остаточні результати щодо готовності освітніх закладів до очного навчання, на думку міністра, стануть відомі після 20 серпня.

++16.50++

Уряд ФРН схвалив постачання Україні ще 100 самохідних артилерійських установок PzH 2000, пише видання Der Spiegel. Дозвіл на виробництво гаубиць для прямих постачань Україні влада видала виробнику PzH 2000, компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ще 13 липня. Вартість цих поставок компанія оцінює в 1,7 мільярда євро - це майже втричі більше, ніж сукупна вартість поставок німецького озброєння Україні, що вже відбулися. KMW розпочала випуск озброєнь, проте незрозуміло, коли перші екземпляри надійдуть в Україну.

++16.40++

Ппихильник війни Кирило - персона нон-грата в Литві

Литва заборонила в'їзд у країну предстоятелю Російської православної церкви (РПЦ) Кирилу, повідомили агентству BNS у середу в МВС Литви. Рішення було ухвалено з урахуванням пропозиції МЗС країни, уточнює агентство. У повідомленні йдеться, що патріарха Кирила було внесено до списку небажаних осіб 23 червня, але досі публічно про це не повідомлялося. Кирила внесли до цього списку через підтримку війни Росії в Україні. У МВС Литви вважають, що предстоятель РПЦ "є одним із найактивніших прихильників" війни в Україні. Патріарх не зможе відвідати Литву до 23 червня 2027 року, додали у міністерстві.

++16.35++

Правоохоронці вилучили у жителів Полтавщини 11 танків, свідчить інформація про результати діяльності органів Полтавської обласної прокуратури за 5 місяців. За цей час прокуратура розпочала 92 кримінальних провадження за фактом незаконного придбання та зберігання зброї. Зокрема, із незаконного обігу у жителів регіону вилучили: 158 одиниць вогнепальної зброї, 64 пістолети, 20 карабінів та гвинтівок, 46 одиниць автоматичної зброї, 8 кулеметів, 3 обрізи мисливських рушниць, 4 ручних гранатомети, 11 танків, 2 броньовані машини, 222 одиниці боєприпасів, 54 гранати, майже 7 тисяч патронів.

++16.20++

Верховна Рада заборонила на період дії воєнного стану примусове виконання рішень щодо стягнення з фізичних осіб заборгованості за житлово-комунальні послуги. Ухвалення відповідного законопроєкту №7531 у другому читанні та в цілому підтримали 312 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

++15.55++

Пошкодження, завдані минулої ночі ударами ЗСУ по Антонівському мосту через Дніпро поблизу Херсона, унеможливлюють пересування ним, заявив у Telegram виконувач обов'язків голови Херсонської ОДА Дмитро Бутрій. "Міст не зруйновано, але через завдані руйнування ним пересуватися неможливо. Цим самим ЗСУ зруйнували логістичні й транспортні шляхи окупантів", - зазначив він. Антонівський міст – стратегічно важлива переправа через Дніпро, яку використовують російські сили. Найближчий міст розташовано за 80 кілометрів у Новій Каховці.

++15.45++

Суд Європейського Союзу загальної юрисдикції підтвердив заборону мовлення російського пропагандистського мовника RT France, відхиливши відповідну апеляцію телеканалу. Заборону на мовлення RT France було накладено в рамках санкцій, запроваджених Євросоюзом проти РФ за розв'язану проти України війну. У відповідь на рішення суду прессекретар російського президента Дмитро Пєсков пообіцяв, що Москва вдаватиметься до "схожих заходів тиску на західні ЗМІ", які працюють в РФ, повідомляє AFP.

++15.38++

За даними генштабу ЗСУ, втрати російських військ у війні в Україні перевищили 40 тисяч військовослужбовців. Минулої доби цей показник зріс на 200 осіб до 40070 загиблих, вказується у зведенні, опублікованому у Facebook у середу. Крім того, Росія за 26 липня втратила один гелікоптер (з початку війни - 190), один танк (всього - 1738), 12 бойових броньованих машин (всього - 3971), три артилерійські системи (всього - 883), 12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (всього - 2847) та 4 безпілотники (всього - 726).

++15.33++

Рятувальники виявили тіло ще одного загиблого внаслідок ворожого обстрілу будівлі готелю в Бахмуті, таким чином з-під завалів було вилучено тіла двох загиблих, ще троє людей постраждали, повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

++15.10++

У Стамбулі у середу відкрили Спільний координаційний центр (СКЦ), який створено для реалізації положень Ініціативи про взаєморозуміння щодо безпечного транспортування зерна з портів України, повідомляє AFP. У ньому працюватимуть цивільні та військові фахівці з Росії та України, а також делегати від Туреччини та ООН.

Завданням працівників центру стане спостереження за безпечним проходженням українських суден-зерновозів у Чорне море та з нього. "Співробітники центру знають, що на них дивиться весь світ", - сказав у вітальному слові на церемонії відкриття міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

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++15.02++

Український президент Володимир Зеленський знову запросив до України президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier), повідомив німецькому виданню Die Zeit посол України в Німеччині Андрій Мельник, який залишає свою посаду. "Ми ще чекаємо на його приїзд до Києва", - зазначив він. Крім того, Мельник повідомив, що він залишить Німеччину за 2-3 тижні. Його відставка є рутинним рішенням і не пов'язана із його заявами, запевнив він. На початку липня Зеленський звільнив Мельника та ще чотирьох послів України. Останнім часом Мельник неодноразово в різкій формі критикував німецьких політиків, зокрема канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) за недостатню, на думку дипломата, підтримку України.

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++14.15++

В Україні до 39 відсотків зросла кількість людей, які втратили роботу, у половини працюючих впала зарплата. Такими є результати соціологічного опитування групи "Рейтинг". Серед тих, хто працював до війни, нині працюють 59 відсотків, з них - 34 відсотки повноцінно, 19 - віддалено або частково. Знайти нову роботу вдалося шістьом відсоткам респондентів. За місяць кількість тих, хто втратив роботу зросла на чотири відсотки. Найбільше серед них - жителів сходу, жінок, які працюють у приватному секторі або мають власну справу, а також внутрішньо переміщених осіб. Водночас половина опитаних, які працюють, повідомила про зниження зарплати щонайменше на десять відсотків. У 43 відсотків респондентів рівень прибутку не змінився, у дев'яти відсотків зріс.

++13.45++

З-під завалів будинку культури в Чугуєві рятувальники вилучили тіло 83-річної жінки. Таким чином, кількість жертв обстрілів Чугуєва 26 липня зросла до трьох. "Люди перебували в підвалі приміщення як укритті. Чугуївщина вже кілька тижнів потерпає від постійних обстрілів окупантів", - повідомив у Telegram глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Більшість українців проти територіальних поступкок РФ - опитування

До 84 відсотків збільшилася кількість українців, які заявляють про неприпустимість жодних територіальних поступок для досягнення миру з РФ, ідеться в результатах дослідження "Динаміка готовності до територіальних поступок для якнайшвидшого завершення війни", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 6-20 липня.

Лише 10 відсотків опитаних заявили, що допускають відмову від якихось територій для досягнення миру та збереження незалежності, решті важко визначитися з відповіддю.

++11.45++

Під час атаки на Бахмут, що на Донеччині, російські війська влучили в готель - щонайменше одна людина загинула, четверо зазнали поранень, повідомляє пресслужба головного управління ДСНС України у Донецькій області. За її даними, з-під завалів вдалося врятувати чоловіка, пошукова операція ще триває. "Підтримується акустичний контакт із однією постраждалою особою, візуально спостерігається тіло загиблої особи. Роботи по розбору завалів продовжуються", - зазначають у ДСНС.

++11.05++

Релокація бізнесу: в Україні евакуювали 692 підприємства

У рамках програми релокації бізнесу 692 підприємства переміщено із зони активних бойових дій в безпечні регіони України. З них вже 477 компаній відновили свою роботу. Про це повідомляє міністерство економіки України у Telegram. Загалом на платформі цифрової взаємодії для допомоги в релокації зареєстровано 1763 заявки від підприємств, які хочуть перемістити свої потужності. Наразі 326 компаній знаходяться на етапі переїзду - для них здійснюється пошук підходящої локації або способу транспортування, інформує українське мінекономіки.

++10.10++

Бойовикам російської приватної військової компанії Вагнера, ймовірно, вдалося досягти успіху в тактичному наступі поблизу Вуглегірської ТЕС у Світлодарську Донецької області та прилеглого селища Новолуганське, заявляє міноборони Великобританії у Twitter. За даними британської військової розвідки, частина українських сил уже могли залишити цей район.

Водночас у Лондоні вказали, що глава МЗС РФ Сергій Лавров зараз здійснює поїздку Африкою, з відвіданням Єгипту, Ефіопії, Уганди та Республіки Конго. "... Росія спробує використати дані візити, щоб звинуватити Захід у міжнародній продовольчій кризі та заручитися підтримкою африканських держав, які в іншому разі зберігали б нейтралітет щодо російського вторгнення в Україну", - наголошується у заяві. Британське міноборони також нагадало, що Москва робила значні зусилля щодо забезпечення свого впливу в Африці з 2014 року, при цьому як один з відданих інструментів використовувалася ПВК Вагнера. На думку відомства, ця взаємодія необхідна РФ для посилення ідентичності "великої держави", а також надання торгових пільг і голосування африканців за російські інтереси в міжнародних організаціях.

++09.45++

Mehr: Іран ремонтуватиме російські літаки

За данимиіранської агенції Mehr, Росія та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері цивільної авіації. Серед іншого угода включає постачання до РФ вироблених в Ірані деталей та обладнання, а також надання Тегераном послуг з ремонту та технічного обслуговування російських літаків, повідомив агенції представник Організації цивільної авіації Ірану (CAO). Підтвердження цієї інформації від російської сторони наразі немає.

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++09.05++

"Філігранні удари": після обстрілу ЗСУ Росія перекрила міст через Дніпро

Антонівський міст у Херсоні 24 липня

У ЗСУ підтвердили завдання точкових ракетних ударів по Антонівському мосту в Херсоні, але наголосили, що інфраструктуру на окупованих територіях не руйнують. "Так, удари були, але вони були філігранними", - цитує "Українська правда" начальницю об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталю Гуменюк. Вона пояснила щодо моста, що ЗСУ цінують "усе, що є в нашій країні, навіть коли воно під окупантами". "Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога", - сказала Гуменюк.

Антонівський міст - 1,4 кілометра довжиною і 25 метрів шириною - є автомобільно-пішохідним переходом через Дніпро, що поєднує Херсон з лівобережжям, зокрема, з містом Олешки.

++08.15++

У ФРН опозиція критикує канцлера через недостатні поставки зброї Києву

Глава опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц

Перед поїздкою до Польщі глава опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) звинуватив канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) у серйозних помилках у процесі постачання зброї Україні. "Німецьку громадськість і парламент вводять в оману. Федеральний уряд не робить того, що ухвалив Бундестаг, а саме не постачає важкі озброєння", - заявив Мерц газетам медіагрупи Funke. Він висловив припущення, що ракетним ударам по Одесі минулого тижня можна було б запобігти, якби Німеччина поставила Україні обіцяні Шольцем системи ППО.

27 липня Мерц зустрінеться у Польщі з прем'єр-міністром Моравецьким, одною з тем перемовин буде проблема з круговими поставками танків.

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++08.45++

Внаслідок обстрілу Миколаєва вранці зафіксовано влучення в промислову зону, повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. "Вранці, 27 липня, близько 06:20 Миколаїв знову був обстріляний. За попередньою інформацією, влучення були в промислову зону та ремонтне підприємство. Також пошкоджено будівлю та приватний транспорт. Попередньо без жертв і постраждалих", - написав Кім у Telegram.

++08.40++

Окупаційна влада на Херсонщині повідомляє про закриття мосту через Дніпро у Херсоні. Антонівській міст закритий для цивільних автомобілів через пошкодження полотна після ракетного обстрілу українськими військовими, що стався у ніч на середу.

++08.30++

Українці, які рятуються в Німеччині від війни, звертаються по допомогу у пошуку зниклих в Україні родичів до Німецького Червоного Хреста (DRK). Як повідомляє epd, від початку війни РФ проти України Служба розшуку DRK отримала 183 заяви від українських біженців. Вони обробляються центральним офісом Міжнародного комітету Червоного Хреста у Женеві, водночас нині його можливості шукати зниклих безвісти в Україні, передавати повідомлення для розшуку чи відвідання полонених обмежені через бойові дії.

++07.55++

Російські сили блокують цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання РФ продовжує виконувати завдання з ведення розвідки, ракетних ударів по обʼєктах на території України. Про це ідеться в ранковому оперативному зведеннігенерального штабу збройних сил України. Повідомляється про вогневі ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії у районах Харкова, Шевелівки, Краснопілля, із застосуванням танків - на Слов'янському напрямку. Цивільна інфраструктура обстріляна, за даними генштабу, в районах на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

++07.40++

Про нічні обстріли Дніпропетровщини повідомляє глава обласної ВА Валентин Резніченко. "Російські війська накрили вогнем два райони - Нікопольський та Криворізький. По Нікопольському району ворог двічі ударив з "Градів". Випустив до 40 снарядів (...) По Зеленодольській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії", - написав він. Повідомляється про поранення однієї жінки та пошкодження цивільної інфораструктури.

++07.30++

На світанку Харків зазнав ракетного обстрілу з боку РФ

На світанку 27 липня ракетного обстрілу зазнав Індустріальний район Харкова, повідомив у своєму Telegram-каналі голова харківської міської адміністрації Ігор Терехов. За його словами, удар завданий ракетами С-300, на місці завалів, що виникли, працюють рятувальники. За попередньою інформацією, жертв немає.

++07.20++

Американський сенатор-республіканець Марко Рубіо пропонує накласти санкції США на закупівлю Китаєм нафти та інших енергоносіїв з Росії задля послаблення фінансування російського вторгнення в Україну, повідомляє агентство Bloomberg. Згідно з запропонованим законопроектом, штрафи мають накладатися на будь-які організації, включаючи китайські держкомпанії, пов'язані з перевезеннями нафти або природного газу до Китаю з Росії.

++07.00++

У ніч проти 27 липня у Херсоні було чути вибухи. Окупаційна влада заявила про обстріл українськими військовими Антонівського мосту - єдиної у Херсоні автомобільної переправи через Дніпро. Імовірно, ударів було завдано з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS, стверджується, що кілька ракет було перехоплено російською системою ППО. Повідомлень про постраждалих немає.

++06.30++

Поранених українських військових лікуватимуть в американському шпиталі на території ФРН

Пентагон дав зелене світло на лікування поранених українських солдатів на території Німеччини - у Регіональному медичному центрі Ландштуля (LRMC), найбільшому американському військовому шпиталі за межами США, повідомляє Reuters з посиланням на анонімні джерела. Згідно з цими даними, поки жоден український військовий там лікування ще не проходив. США не займатимуться вивезенням поранених із території України.

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