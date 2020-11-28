 Зеленський змінив заступницю керівника Офісу президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2020

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Новини

Зеленський змінив заступницю керівника Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський звільнив Юлію Ковалів з посади заступниці глави Офісу президента і призначив на цю посаду Юлію Свириденко.

Володимир Зеленський змінив заступницю керівника Офісу президента

Володимир Зеленський змінив заступницю керівника Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський звільнив Юлію Ковалів з посади заступниці керівника Офісу президента України. Відповідний указ президент підписав у вівторок, 22 грудня.

"Звільнити Ковалів Юлію Ігорівну з посади заступника керівника Офісу президента України", - йдеться у документі.

Іншим указом Зеленський призначив на цю посаду Юлію Свириденко. "Призначити Свириденко Юлію Анатоліївну заступником керівника Офісу президента України", - зазначається в указі.

Напередодні Юлія Ковалів повідомила на своїй сторінці у Facebook, що залишає посаду заступниці керівника Офісу президента.

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