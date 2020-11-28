Зеленський змінив заступницю керівника Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський звільнив Юлію Ковалів з посади заступниці глави Офісу президента і призначив на цю посаду Юлію Свириденко.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Юлію Ковалів з посади заступниці керівника Офісу президента України. Відповідний указ президент підписав у вівторок, 22 грудня.
"Звільнити Ковалів Юлію Ігорівну з посади заступника керівника Офісу президента України", - йдеться у документі.
Іншим указом Зеленський призначив на цю посаду Юлію Свириденко. "Призначити Свириденко Юлію Анатоліївну заступником керівника Офісу президента України", - зазначається в указі.
Напередодні Юлія Ковалів повідомила на своїй сторінці у Facebook, що залишає посаду заступниці керівника Офісу президента.
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