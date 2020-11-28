Зеленський змінив заступницю керівника Офісу президента

"На двієчку": чому Україна скотилася у рейтингу інвестиційної привабливості

Європейська бізнес асоціація зафіксувала безпрецедентне від 2013 року зниження настроїв інвесторів в Україні, і справа тут не лише у пандемії коронавірусу. Чим пояснюється такий песимізм - у матеріалі DW.