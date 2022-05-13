Зеленський: Збройними силами деокуповано вже 1015 міст і сіл

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поступове звільнення Харківської області доводить, що Україна нікого не залишить країні-агресору. За словами глави держави, Збройними силами України вже деокуповано 1015 населених пунктів на всій території України. Шість із них - протягом минулої доби. "Звісно, ми пам'ятаємо про кожне місто та громаду, які ще в окупації: Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь та всі міста Донбасу. Поступове звільнення Харківської області доводить, що ми нікого не залишимо ворогові", - заявив Зеленський у відеозверненні пізно ввечері у п'ятницю, 13 травня.

Також він наголосив, що керівництво України не припиняє спроб евакуювати з "Азовсталі" всіх людей, які перебувають в оточенні. "Наразі тривають дуже складні переговори про наступний етап евакуаційної місії, вивезення важко поранених, медиків", - повідомив Зеленський. За його словами, "йдеться про велику кількість людей". "Звісно, робимо все, щоб евакуювати всіх інших. Кожного нашого захисника та захисницю. Вже задіяли до переговорів всіх у світі, хто може бути найвпливовішими посередниками", - сказав президент.

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200 збитих російських літаків

Зеленський повідомив, що у п'ятницю українські захисники збили 200-й з початку війни російський військовий літак. "Стільки авіації Росія не втрачала у жодній війні за десятки років. А ще Росія втратила майже 27 тисяч солдатів, і багато з них - молоді строковики", - повідомив українськіий президент. Також, за його словами, РФ втратила у війні понад три тисячі танків та броньованих машин, велику кількість іншої військової техніки та "усі свої перспективи як держави". "Заради чого це все? Щоб в тимчасово окупованому Генічеську трохи постояв пам'ятник Леніну? Жодного іншого результату у Росії немає і не буде", - зауважив президент.

Він також сказав, що ніхто не може передбачити, як довго триватиме війна. "Але ми робимо все для того, щоб можна було звільнити нашу землю швидко. Саме у цьому наш пріоритет - кожного дня працювати так, щоб війна була коротшою", - наголосив президент, додавши, що це залежить також не лише від українців, але від партнерів України.

Він також нагадав, що кожен новий день війни - "це посилення глобальних загроз, це нові можливості Росії провокувати нестабільність в інших регіонах світу, не тільки тут, в Європі". "І це нові втрачені життя українок, українців, які віддають найдорожче, щоб вільно жити могли абсолютно всі. Я підкреслюю це - всі, зокрема, і у тих країнах, де досі знаходять час посперечатися, замість того, що максимально вкладатися у допомогу", - сказав Зеленський, вкотре закликавши світ посилювати тиск на Росію.