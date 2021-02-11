Зеленський заветував закон, що стосується захисту викривачів корупції

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон щодо захисту викривачів, ухвалений парламентом 4 лютого і яким вносились зміни до закону "Про запобігання корупції". "Вето застосовано через пропозицію вносити викривачів у Єдиний реєстр, але не передбачено жодного захисту прав викривачів. Ми маємо захистити викривачів, змінити підхід з точки зору їхньої безпеки, як у цивілізованих країнах. Будь-яка людина має право звернутися до правоохоронних органів, щоб повідомити про корупційні діяння", - повідомляється насайті глави держави у середу, 3 березня.

Так, Зеленський звертає увагу, що запроваджений законом Єдиний портал повідомлень викривачів не відповідає Конституції, за якою не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди. Президент звертає увагу Верховної Ради на те, що ухваленим законом не визначені мета та цілі обробки, а також обсяг даних, що вноситимуться до Єдиного порталу викривачів.

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Згідно з законом, ухваленим парламентом, Єдиний портал викривачів є базою даних, до якої вноситиметься повідомлена викривачами інформація про можливі факти корупційних правопорушень, а також інформація про самих викривачів, стан і результати розгляду повідомлених ними можливих фактів корупційних діянь.

Закон критикували за інше

Як повідомлялось, законопроєкт щодо "упорядкування окремих питань захисту викривачів" корупції був схвалений Верховною Радою 4 лютого з низкою поправок і викликав критику з боку громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю в Україні.

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Зокрема, згідно з внесеними в парламентській залі поправками, викривач має "достеменно" знати та підтвердити факти корупційного правопорушення і передати таку інформацію керівнику установи, в якій працює, і "достеменно" знати, що цей керівник не причетний до корупції. Викривач також має пояснити, звідки йому стала "достеменно" відома інформація про вчинене правопорушення.

Критики закону вважають, що це суперечить базовим принципам захисту джерел інформації і є фактично неможливим, оскільки джерелом інформації про корупцію є сам викривач. Все це суперечить міжнародним стандартам і найкращим практикам, порушує принцип верховенства права, створює "правову невизначеність" і породжує колізії з іншими законами України, наголошували критики, які закликали Зеленського ветувати закон саме з огляду на це.