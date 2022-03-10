Зеленський застеріг колаборантів: Ви підписуєте собі вирок

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніку подій 24 лютого - 12 березня читайте тут.

DW стежить за подіями суботи, 12 березня (час київський)

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Зеленський застеріг колаборантів. "Якщо хтось спокусився на пропозиції від окупантів, ви підписуєте собі вирок - піти услід за понад 12 тисячами окупантів, які не змогли вчасно зрозуміти, чому на Україну не варто посягати", - сказав презитдент України у відеозверненні у ніч на неділю. Контекст цієї заяви - намагання російських окупантів запровадити адміністративно-поліцейський режим на Херсонщині та провести там референдум про стоворення "ХНР". Зеленський однак наголосив, що Херсонська обласна рада своїм рішенням підтвердила, що вона проти створення псевдореспубліки. Раніше Зеленський повідомив, що втрати РФ становлять 12 тисяч військових. Незалежного підтвердження цим даним немає.

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Україна 12 березня повідомила Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ), що Росія планує встановити "повний та постійний контроль" над Запорізькою АЕС. Проте гендиректор "Росатому" Олексій Лихачов у телефонній розмові з головою агентства Рафаелем Гроссі відкинув такий намір, йдеться у заяві МАГАТЕ. За даними української влади, на території АЕС постійно присутні близько 400 російських військових.

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Компанія PayPal, що володіє сервісом для здійснення платежів, закликала російських користувачів вивести решту коштів зі своїх рахунків до 18 березня 2022 року. Клієнтів із РФ просять піти на цей крок, "щоб звести до мінімуму можливі подальші збої обслуговування", зазначається у заяві компанії, опублікованій на її сайті.

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Сербія скоротить кількість авіарейсів до Росії, рішення ухвалять за кілька днів, заявив президент країни Александар Вучіч в ефірі телеканалу TV Pink. За його словами, сербська влада змушена піти на це через тиск Заходу на країну через збільшенням кількості рейсів до Росії з одного до двох на день. "Добре, повернемо на старий рівень, ми матимемо один рейс на день, щоб ніхто нам не міг сказати, що ми щось заробляємо", - сказав Вучіч.

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Протягом всього часу ведення бойових дій на території України ворог зустрів несамовитий опір, повідомляє генштаб збройних сил України. На жодному з напрямків не досягнуто мети операції, а характер дій свідчить про невизначеність військового керівництва РФ у питаннях стратегічних завдань та кінцевої мети так званої "спеціальної воєнної операції", ідеться в оперативній інформації генштабу у Facebook. Наголошується, що окупаційні війська несуть значні втрати, сповільнили темпи наступу, на переважній більшості напрямків зупинені.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. "Говорили про агресію з боку РФ і перспективи мирних переговорів", - написав він на своїй сторінці у Twitter. Зеленський попросив Беннета сприяти у звільненні мера Мелітополя та місцевих діячів, які, за даними української влади, були викрадені російськими військовими.

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Евакуація людей з Ірпеня, що на Київщині

Громадяни України, які залишили батьківщину через російську агресію, зможуть на законних підставах перебувати в Польщі протягом 18 місяців. Йдеться про людей, які приїхали до Польщі безпосередньо з України та заявили про свій намір залишитися на польській території. Такими є положення закону про допомогу громадянам України, підписаного польським президентом Анджеєм Дудою.

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Зареєстровані як біженці зможуть отримувати допомогу від влади воєводств та органів місцевого самоврядування. Це може бути, зокрема, надання житла або повного пансіону. Буде створено Фонд допомоги. Громадяни України, які рятуються від війни, також матимуть право працювати в Польщі та претендуватимуть на одноразову грошову допомогу на утримання в розмірі 300 злотих на особу. Також громадянам України гарантується доступ до державної системи охорони здоров'я на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.

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Близько 13 тисяч мирних жителів евакуйовані гуманітарними коридорами протягом 12 березня, що майже вдвічі більше, ніж днем ​​раніше, повідомила віцепрем'єрка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук увідеозверненні. За її словами, з 14-ти відкритих коридорів у суботу спрацювали 9, зокрема, у Сумах, Краснопіллі, Конотопі, Лебедині, Великій Писарівці. На 13 березня розглядається можливість відкриття коридорів із Луганщини та Київщини, сказала Верещук.

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