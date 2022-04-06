Зеленський: Запроваджених Заходом санкцій для РФ замало

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 6 квітня.

DW стежить за подіями четверга, 7 квітня (час київський).

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Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що з Росією немає сенсу вести діалог. Євросоюзу потрібно пред'явити Володимиру Путіну "дуже жорсткі умови", заявив Дуда в інтерв'ю телеканалу СNN. На його думку, діалог з Москвою, який не приносить конкретних результатів, лише дозволяє їй виграти час".

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Німеччина не повинна допустити, щоб війна в Україні торкнулася німецького суспільства, заявила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser). "Ми повинні протистояти російській брехні та пропаганді", - заявила Фезер в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke. Вона нагадала, що у Німеччині з початку вторгнення РФ в Україну зафіксовано 308 злочинних дій проти вихідців із Росії та 181 - проти українців. Йшлося переважно про образи та матеріальні збитки. "Для нас зрозуміло: ми захищаємо кожну людину в нашій країні", - наголосила очільниця МВС Німеччини.

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Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс вважає за необхідне перелаштувати міжнародну архітектуру безпеки. "Ми не можемо більше працювати в рамках застарілих угод з Росією, які вона відверто ігнорує та підриває", - написала Трасс у коментарі для газети The Telegraph.

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Влада Хорватії вирішила вислати з країни частину дипломатичної місії Росії через розв'язану нею війну в Україні. Про це міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман повідомив на полях засідання глав МЗС країн-членів НАТО у Брюсселі.

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Видання The New York Times підтвердило справжність відео, яке потрапило в мережу 4 квітня, на якому українські військові пострілами впритул вбивають поранених російських солдатів. За даними видання, відео було знято неподалік села Дмитрівка на захід від Києва. Раніше vіноборони України повідомляло про знищення у цих місцях російської колони.

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У звільненому місті Гостомелі, а також у навколишніх населених пунктах вводять посилену комендантську годину, повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк. Комендантська година триватиме з 06:00 7 квітня до 06:00 14 квітня. Жителям категорично заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, а також пересуватися транспортом та пішки. Зазначається, що тимчасові обмеження необхідні для того, щоб фахівці могли деблокувати об'єкти інфраструктури та зробити їх безпечними для повернення людей.

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Український проезидент Володимир Зеленський визнав недостатніми західні санкції, запроваджені 6 квітня щодо Росії. "Блокуються нові інвестиції в Росію, застосовуються обмеження проти кількох системних банків у Росії, додаються персональні санкції, а також іще інші обмеження. Цей пакет має ефектний вигляд. Але цього замало", - заявив він у відеозверненні.

Зеленський наполягає на повному блокуванні російської банківської системи від міжнародних фінансів та на відмови демократичного світу від російської нафти. "Саме нафтовий експорт - це одна з основ російської агресивності. Одна з основ того, що керівництво Росії може дозволити собі ставитися несерйозно до переговорів про припинення війни і про звільнення української території", - наголосив Зеленський.

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Німеччина вже відправила в Україну великі обсяги зброї та працює над збільшенням таких постачань, заявила міністерка оборони ФРН. "З Німеччини вже надійшли в Україну великі обсяги зброї. І ми щодня наполегливо працюємо, щоб дати їй іще більше. Тому ми постійно на зв'язку з урядом України [...] Але ми не говоримо про деталі, на що є причина: Україна нас про це чітко попросила", - цитує промову міністерки оборони Німеччини Крістіни Ламбрехт (Christine Lambrecht) у Бундестазі посольство ФРН в Україні.





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