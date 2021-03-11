 Зеленський запровадив санкції проти російського магазина Wildberries | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2021

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Новини

Зеленський запровадив санкції проти російського магазина Wildberries

Своїм указом президент України Володимир Зеленський запровадив обмежувальні заходи проти засновників та співробітників російського інтернет-магазина Wildberries.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 23 липня, підписав указ, який вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування персональних санкцій проти шістьох фізичних осіб. Санкції терміном на три роки запроваджені стосовно співзасновників російського інтернет-магазина Wildberries Тетяни та Владислава Бакальчуків, директор з розвитку інформаційних технологій магазина Андрія Ревяшка та керівника напрямку "книги" Олексія Кузьменка. Усі четверо є громадянами Російської Федерації.

Також санкції на три роки введені проти громадянина Франції Фаяра Жераль-Юбера, який є засновником некомерційної організації "Офіційний репрезентаційний центр Донецької народної республіки у Франції". Також у списку значиться громадянка Франції Неан Крістель, що проживає в Донецьку та є співробітницею так званого "Міжнародного пресцентру Doni".

Зазначений вид обмежувальних заходів містить блокування активів, запобігання виведення капіталів за межі України, зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.

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