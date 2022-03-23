Зеленський закликав Японію і далі тиснути на Росію

Президент України Володимир Зеленський закликав уряд та політиків Японії збільшити тиск на Росію, щоб змусити її припинити війну з Україною. Відповідний заклик Зеленський виголосив у середу, 23 березня, під час відеозверненні до парламенту й уряду Японії.

У своїй промові Зеленський наголосив, що з початку російського вторгнення Японія одразу обстоювала позицію якнайшвидшого досягнення миру в Україні. "Японія стала лідером такої позиції в Азії. Ви одразу почали працювати для припинення цієї жорстокої війни, яку розв’язала Російська Федерація. Ви одразу почали працювати для настання миру в Україні. А отже, і в Європі.", - сказав Зеленський.

На тлі цього він звернувся до влади Японії з проханням посилити зусилля задля збільшення тиску на Росію, користуючись вагою та впливом Японії в Азії. "Ви стали першими в Азії, хто почав справді сильно тиснути на Росію для відновлення миру, хто підтримав санкції проти Росії. І я закликаю Вас продовжувати це робити. Закликаю об'єднувати зусилля держав Азії - ваших партнерів, щоб стабілізувати ситуацію. Щоб Росія шукала мир і зупинила цунамі свого жорстокого вторгнення в нашу державу - в Україну", - промовив Зеленський.

Нагадаємо, у відповідь на війну Росії проти України Японія запровадила санкції проти РФ. Москва, своєю чергою, оголосила про вихід з консультацій з Японією щодо досягнення мирного договору. Токіо засудив цей крок Москви.