Зеленський закликав весь світ виходити на антивоєнні акції

Вже місяць - з 24 лютого - Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями четверга, 24 березня, з 00.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте хроніку війни в Україні за середу, 23 березня, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

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Протягом 23 березня українські військові Оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили до 100 російських військових та 28 одиниць техніки, серед яких 4 танки, а також захопили дві БМП-2, повідомляється на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

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Президент України Володимир Зеленський закликав усіх, хто виступає проти війни в Україні, з 24 березня виходити на вулиці та площі своїх міст та вимагати її припинення. "Ми всі маємо зупинити Росію. Світ має зупинити війну. Я дякую всім, хто виступає на підтримку України. На підтримку свободи. Але війна триває. Терористичні акти проти мирних мешканців тривають. Уже місяць! Так довго! Це розбиває мені серце, серця всіх українців та кожної вільної людини на планеті. Ось чому я прошу вас виступити проти війни!", - сказав він у відеозверненні, поширеному в середу ввечері.

Крім того, Зеленський звернувся до росіян. "Україна ніколи не загрожувала безпеці Російської Федерації", - наголосив він. "Навіть зараз ми робимо все лише для того, щоб повернути мир на свою землю", - зазначив український лідер. "Ми робимо все, щоб закінчити цю війну. І коли у нас це вийде - це буде, неодмінно, - ви будете впевнені, як мінімум, в одному: ваших дітей більше не відправлять помирати на нашу землю", - наголосив Зеленський. "Ви, громадяни Росії, теж зацікавлені у мирі. Врятуйте своїх синів від війни. Розповідайте правду про війну. І якщо можете покинути Росію, щоб не віддавати ваші податки на війну, зробіть це", - резюмував він.

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Протягом останніх 24 годин сімома гуманітарними коридорами було евакуйовано ще 4554 особи, повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Зокрема, 2912 мешканців Маріуполя та 51 мешканець Гуляйполя дісталися Запоріжжя, на Київщині з селища Велика Димерка та села Богданівка евакуйовано 769 осіб, із села Світильня - 150 осіб. У Луганській області 672 особи з Рубіжного, Лисичанська, Сєверодонецька, Кремінної та Нижнього вивезено до міста Бахмут у Донецькій області.