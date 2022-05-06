Зеленський закликає Шольца відвідати Україну 9 травня

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за першу половину п'ятниці, 6 травня.

На цій сторінці DW стежить за новинами другої половини п'ятниці, 6 травня (час київський).

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Канцлер ФРН Олаф Шольц має виступити перед нацією 8 травня - в річницю закінчення Другої світової війни в Європі. Очікується, що виступ Шольца окреслить позицію його уряду щодо війни в Україні.

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Візит федерального канцлера Олафа Шольца до України в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня став би потужним кроком, упевнений президент України Володимир Зеленський. У виступі перед учасниками аналітичного центру Chatham House лідер України зазначив, що неодноразово запрошував Шольца приїхати до України. "Україна відкрита. Хоча на сьогодні, коли у нас війна, у нас двері не відчинені, тому що у нас немає дверей. Заходьте та підтримуйте нас", - наголосив Зеленський.

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У результаті чергового обміну полоненими з РФ Україна повернула 41 громадянина, повідомила віце-прем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. "Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних. Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України", - написала Верещук. Серед звільнених українців - 11 жінок.

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Україна та Польща домовились про проїзд вантажівок з паливом без дозволу, повідомляє Міністерство інфраструктури України. Відтепер, щоб перетнути кордон водіям такого транспорту треба заповнити спеціальну онлайн-форму не пізніше, ніж за добу до перетину. Нові правила уже набрали чинності і їхніми перевагами можуть скористатися як українські, так і польські перевізники. "Ракетні удари Росії по нафтопереробним заводам та нафтобазам створили критичну ситуацію на ринку палива. Метою команди міністерства інфраструктури в цих умовах є повна лібералізація міжнародних вантажних перевезень для вирішення цієї проблеми", - пояснив доцільність домовленості український міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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У Москві стверджують, що сценарії можливого використання Росією ядерної зброї не застосовуються до цілей "спеціальної військової операції" в Україні (так в РФ називають розв'язану війну - Ред.). Про це заявив заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Олексій Зайцев, зазначивши, що ці сценарії "чітко прописані в російських доктринальних документах".

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Президент України Володимир Зеленський запросив Ісландію долучитися до енергетичної модернізації країни. "Ми вже готуємось до відновлення нашої країни. І щоб забезпечити насправді вільне і комфортне життя, щоб гарантувати добробут нашим людям, ми запрошуємо наших друзів і лише друзів узяти участь разом із нами в реалізації програми відновлення України", - сказав український лідер під час звернення до парламенту Ісландії.

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Російські війська продовжують обстрілювати населенні пункти Запорізької області: внаслідок чергової атаки на Кам'янське пошкоджені приватні будинки, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації. Вони зазначають, що попри те, що більшість людей вже виїхали з села, частина місцевих усе-таки залишилися у власних будинках. "Вони розповідають, що селище регулярно обстрілюють, а до страшних звуків вже звикли. Через російську збройну агресію повністю зруйновано чи згоріло чимало будинків, гинуть або зазнають поранень цілі сім'ї, страждають від ворожих атак і тварини", - йдеться у повідомленні. За інформацією мешканців, російські снаряди регулярно прилітають у двір, а обстріли розпочинаються рано-вранці і закінчуються пізно ввечері.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про дерадянізацію законодавства України", повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Документ передбачає усунення з українського законодавства згадок про "перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції", прагнення втілювати в життя "ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства", посилання на програми, розроблені комуністичною партією, пріоритету в правах зокрема комсомольців, комуністів, які досі зустрічалися у різних актах. Крім того, як пише Стефанчук, "вичищено" майже 1 200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР). Також дано доручення Кабінету Міністрів України найближчим часом зробити те саме, а також напрацювати нові Трудовий кодекс, Житловий кодекс та Кодекс про адміністративні правопорушення.

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В Маріуполі обстріляли евакуаційне авто

Російські військові порушили режим припинення вогню та обстріляли автомобіль, який рухався до цивільних, аби евакуювати їх з території маріупольської "Азовсталі", повідомляє полк "Азов", який обороняє завод. Один боєць загинув, шестеро зазнали поранень.

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Запровадження комендантської години у Києві та області на 8-9 травня поки не планується, повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, в ці дні жодних заходів проводити не будуть, адже це заборонено під час воєнного стану. "Якщо хтось захоче піти покласти квіти, він може це зробити в приватному порядку", - написав Кличко. Водночас в Києві буде посилене патрулювання та охорона громадського порядку.

++16.00++

За даними ООН, в Україні застрягло близько 25 мільйонів тонн зерна. За словами представника Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), зерно не може залишити країну через проблеми з інфраструктурою та заблокованих портів у Чорному морі. "Нині ми спостерігаємо в Україні майже гротескну ситуацію: майже 25 мільйонів тонн зерна можна було б експортувати, але воно не може залишити країну просто через відсутність інфраструктури, блокади портів", - заявив на брифінгу в Женеві заступник директора Відділу ринків та торгівлі ФАО Джозеф Шмідхубер (Josef Schmidhuber).

У свою чергу прем'єр міністр-України Денис Шмигаль заявив 6 травня, що

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає війну Росії проти України безпрецедентною подією. "Агресія Росії проти України - це найбільша катастрофа нашого часу", - заявив він на заході Übersee-Club у Гамбурзі. Агресивна війна Росії на винищення, за його словами, знаменує радикальний розрив із європейським мирним порядком, що встановився після закінчення "холодної війни". Шольц зазначив, що президент Росії Володимир Путін "і його режим" пішли на "навмисний вихід зі світової спільноти", що здавалося практично неможливим у XXI столітті.

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Російські війська активно застосовували авіацію та артилерію по місту Гуляйполе Запорізької області. Крім того, масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова, наносяться ракетні та авіаудари, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

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Українські військові уразили протикорабельною ракетою "Нептун" російський фрегат "Адмірал Макаров" у Чорному морі, повідомляє одеське видання "Думська" з посиланням на власні джерела. "За попередньою інформацією, фрегат не зміг ухилитися від української протикорабельної ракети "Нептун". Корабель сильно пошкоджений, але залишається на плаву. Поки що", - наголошують у виданні. Пізніше видання заявило, що вибух стався на борту російського фрегата проєкту 11356Р типу "Буревісник", який нібито знаходиться поблизу острова Зміїний. У Генеральному штабі ЗСУ про підбиття корабля не повідомляли. Водночас у оновленому зведенні про втрати російської армії в Україні за останню добу кількість пошкоджених і знищених кораблів РФ збільшилася на один.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у п'ятницю на запитання про російський корабель відповів: "Ми не маємо такої інформації".

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