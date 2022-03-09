Зеленський - лідерам Заходу: Або закрийте небо, або дайте бойові літаки

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 9 березня читайте тут.

DW стежить за подіями четверга, 10 березня (час київський)

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Міжнародний валютний фонд схвалив 1,4 мільярда доларів термінової фінансової допомоги Україні , повідомляється на сайті МВФ.

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Президент України Володимир Зеленський закликає лідерів Заходу закрити небо над Україною або надати державі бойові літаки для припинення авіаударів. "Ми маємо повернути деяким лідерам Заходу сміливість. Щоб вони нарешті зробили те, що повинні були зробити ще першого дня вторгнення: або закрити українське небо від російських ракет і бомб, або дати нам бойові літаки, щоб ми все зробили самі. Пауза без рішення стала вже просто вбивчою", - заявив Зеленський у відеозверненні.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба прибув в Анталію (Туреччина) для проведення переговорів з міністром закордонних справ Росії Серієм Лавровим. Перемовини мають відбутися вранці 10 березня. Росія, зокрема, вимагає від України закріплення у Конституції нейтрального статусу, визнання Криму російським та незалежності самопроголошених республік на Донбасі.

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Глава Пентагону Ллойд Остін повідомив своєму польському колезі Маріушу Блащаку, що США не підтримують ідею передачі Україні польських МіГ-29 і не мають наміру брати участь у такій операції, заявив представник Міноборони США Джон Кірбі. Він зазначив, що Пентагон дійшов висновку, що передача літаків МіГ-29 Україні матиме замало додаткової користі при великих ризиках ескалації з Росією. Він додав, що постачання Києву інших озброєнь, на думку Вашингтона, є набагато ефективнішим, ніж передача винищувачів.

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