 Зеленський виступить у Радбезі ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2022

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Новини

Зеленський виступить у Радбезі ООН

41-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 5 квітня.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку за 4 квітня.

DW стежить за подіями вівторка, 5 квітня, (час київський)

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Під час підготовки до евакуації мирних жителів з Маріуполя західніше від міста затримана команда Міжнародного Комітету Червоного Хреста. "Команду затримали у селищі Мангуш", - розповіла агенції AFP речниця МКЧХ Кайтін Келлі. Співробітників МКЧХ затримала "поліція", сказала Кейлі, не виклавши деталей. Вона запевнила, що МКЧХ з'ясовує ситуацію "через контакти з усіма сторонами".

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Computerspiel Fortnite: Epic Games

144 мільйони доларів з доходів від відеогри Fortnite будуть пожертвувані на проєкти допомоги українцям, заявив розробник гри Epic Games. Кошти, зароблені протягом останніх двох тижнів, будуть перераховані з відповідною метою Дитячому фонду ООН Unicef, УВКБ ООН, організаціям World Central Kitchen та Direct Relief. 

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Український президент Володимир Зеленський 5 квітня виступатиме зі зверненням у Раді Безпеки ООН. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

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Правоохоронці зафіксували 1200 воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами на Київщині, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. "За весь час війни затримано понад 600 диверсантів. Найбільше воєнних злочинів зафіксовано у Київській області, їх зараз 1200",  - сказав він в ефірі національного телемарафону #UA разом. За його словами, в деокупованих містах залишилося багато розтяжок, нерозірваних мін та вибухонебезпечних предметів. Глава МВС також закликав громадян не поспішати повертатися до міст, оскільки "ця територія ще є досить небезпечною".

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Мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що 10 людей загинули та 46 поранені через обстріл міста касетними боєприпасами. Про це він написав у Telegram-каналі. За заявою міського голови, крім житлових будинків, російські війська обстріляли міську лікарню, обласну лікарню, профілактичний центр, Будинок дитини, 11 дитячих садків, 12 шкіл, 1 професійно-технічне училище, 2 філії закладів позашкільної освіти.

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Онлайн-сервіс для оренди житла Airbnb прибрав можливість бронювання для користувачів з Росії та Білорусі. "Бронювання житла у Росії та Білорусі припинено, а гості з цих країн більше не зможуть оформити бронювання будь-де", - йдеться у повідомленні на сайті сервісу.

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На авіабазу в польському місті Ласк прибула ескадрилья американських винищувачів-бомбардувальників F/A-18C Hornet Корпусу морської піхоти, повідомило Командування ВПС США в Європі.

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Армія РФ готується захопити Харків та атакувати українські війська у зоні Операції об'єднаних сил (ООС), повідомив представник міністерства оборони України Олександр Мотузяник. Він зазначив, що "противник посилює угруповання військ західного та південного військових округів у Слобожанському та Донецькому операційних районах" для того, щоб оточити угруповання ООС і потім зайняти Харків. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що ворог "намагатиметься оточити наші війська в зоні ООС і "добити" Маріуполь".

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Міністерство оборони РФ запропонувало українським формуванням у Маріуполі 5 квітня скласти зброю. І пообіцяло зберегти життя їхнім членам. Тим, хто здаться, буде дозволено вийти з міста коридором на підконтроольні Києву території у запорізькому напрямку. 

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Джейк Салліван

Джейк Салліван

США збирають докази для притягнення Росії та Путніа до відповідальності Міжнародним кримінальним судом (МКС) або іншим міжнародним трибуналом за вчинення воєнних злочинів на території України. Оскільки РФ є постійним членом Ради Безпеки ООН, уряд в Москві може заблокувати будь-який міжнародний процес, сказав радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван. І наразі немає доказів того, що жахіття, учинені в Бучі, є геноцидом, пише Reuters. Тож США звернулись до чотирьох джерел задля отримання належних доказів для процесу, зокрема до спецслужб та міжднародних організацій .

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Нагадаємо, наприкінці лютого прокурор МКС у Гаазі Карім Ахмад Хан почав розслідування воєнних злочинів РФ з часу вторгнення в Україну 24 лютого. 

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Звірства в Бучі: реакція Німеччини на воєнні злочини Росії (04.04.2022)

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