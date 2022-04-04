Зеленський виступить у Радбезі ООН

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку за 4 квітня.

DW стежить за подіями вівторка, 5 квітня, (час київський)

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Під час підготовки до евакуації мирних жителів з Маріуполя західніше від міста затримана команда Міжнародного Комітету Червоного Хреста. "Команду затримали у селищі Мангуш", - розповіла агенції AFP речниця МКЧХ Кайтін Келлі. Співробітників МКЧХ затримала "поліція", сказала Кейлі, не виклавши деталей. Вона запевнила, що МКЧХ з'ясовує ситуацію "через контакти з усіма сторонами".

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144 мільйони доларів з доходів від відеогри Fortnite будуть пожертвувані на проєкти допомоги українцям, заявив розробник гри Epic Games. Кошти, зароблені протягом останніх двох тижнів, будуть перераховані з відповідною метою Дитячому фонду ООН Unicef, УВКБ ООН, організаціям World Central Kitchen та Direct Relief.

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Український президент Володимир Зеленський 5 квітня виступатиме зі зверненням у Раді Безпеки ООН. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

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Правоохоронці зафіксували 1200 воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами на Київщині, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. "За весь час війни затримано понад 600 диверсантів. Найбільше воєнних злочинів зафіксовано у Київській області, їх зараз 1200", - сказав він в ефірі національного телемарафону #UA разом. За його словами, в деокупованих містах залишилося багато розтяжок, нерозірваних мін та вибухонебезпечних предметів. Глава МВС також закликав громадян не поспішати повертатися до міст, оскільки "ця територія ще є досить небезпечною".

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Мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що 10 людей загинули та 46 поранені через обстріл міста касетними боєприпасами. Про це він написав у Telegram-каналі. За заявою міського голови, крім житлових будинків, російські війська обстріляли міську лікарню, обласну лікарню, профілактичний центр, Будинок дитини, 11 дитячих садків, 12 шкіл, 1 професійно-технічне училище, 2 філії закладів позашкільної освіти.

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Онлайн-сервіс для оренди житла Airbnb прибрав можливість бронювання для користувачів з Росії та Білорусі. "Бронювання житла у Росії та Білорусі припинено, а гості з цих країн більше не зможуть оформити бронювання будь-де", - йдеться у повідомленні на сайті сервісу.

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На авіабазу в польському місті Ласк прибула ескадрилья американських винищувачів-бомбардувальників F/A-18C Hornet Корпусу морської піхоти, повідомило Командування ВПС США в Європі.

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Армія РФ готується захопити Харків та атакувати українські війська у зоні Операції об'єднаних сил (ООС), повідомив представник міністерства оборони України Олександр Мотузяник. Він зазначив, що "противник посилює угруповання військ західного та південного військових округів у Слобожанському та Донецькому операційних районах" для того, щоб оточити угруповання ООС і потім зайняти Харків. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що ворог "намагатиметься оточити наші війська в зоні ООС і "добити" Маріуполь".

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Міністерство оборони РФ запропонувало українським формуванням у Маріуполі 5 квітня скласти зброю. І пообіцяло зберегти життя їхнім членам. Тим, хто здаться, буде дозволено вийти з міста коридором на підконтроольні Києву території у запорізькому напрямку.

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Джейк Салліван

США збирають докази для притягнення Росії та Путніа до відповідальності Міжнародним кримінальним судом (МКС) або іншим міжнародним трибуналом за вчинення воєнних злочинів на території України. Оскільки РФ є постійним членом Ради Безпеки ООН, уряд в Москві може заблокувати будь-який міжнародний процес, сказав радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван. І наразі немає доказів того, що жахіття, учинені в Бучі, є геноцидом, пише Reuters. Тож США звернулись до чотирьох джерел задля отримання належних доказів для процесу, зокрема до спецслужб та міжднародних організацій .

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Нагадаємо, наприкінці лютого прокурор МКС у Гаазі Карім Ахмад Хан почав розслідування воєнних злочинів РФ з часу вторгнення в Україну 24 лютого.

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