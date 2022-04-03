Зеленський вважає геноцидом дії військових РФ в Україні

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями неділі, 3 квітня, з 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 3 квітня з 00.00 до 15.00, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

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Президент України Володимир Зеленський розмістив у Telegram фотографії розстріляних жертв російської армії в Бучі, супроводжуючи їх записом: "Бухарест, декларація саміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла. Буча, Київська область. Зараз. Росія прийшла. Раджу подивитись матерям російських військових. Подивіться, яких виродків ви виростили. Вбивці, мародери, кати".

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В міноборони РФ стверджують, що не мають відношення до загибелі мирних жителів у місті Буча Київської області. "За час перебування цього населеного пункту під контролем російських збройних сил жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій", - заявили у відомстві у неділю. У відомстві вважають "провокацією" всі опубліковані фотографії та відеоматеріали зі свідченнями звірств армії РФ в Бучі.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія відводить війська з півночі України для того, щоб перегрупувати їх, і це "не є справжнє виведення російських військ". Таку думку він висловив у коментарі CNN у неділю. "Те, що ми зараз бачимо, не справжнє виведення (російських військ - Ред.). Втім, ми бачимо, що Росія здійснює передислокацію своїх військ, і вони відводять деякі з них назад для переозброєння, підсилення та поповнення запасів", - сказав він. Столтенберг попередив, що війна в Україні не закінчена і напади з боку Росії продовжуватимуться. "Ми не можемо висловити багато оптимізму, тому що напади продовжуватимуться", - зазначив він.

Коментуючи вбивства цивільного населення у Бучі, що перебувало у російській окупації, Столтенберг сказав, що це "жахлива і абсолютно неприйнятна жорстокість, якої Європа не бачила десятиріччями".

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає геноцидом війну РФ проти України. В ефірі програми Face the Nation американського телеканалу CBS, що транслюватиметься у неділю, Зеленський наголосив, що нині йдеться про "руйнування і знищення" людей усіх понад 100 національностей, які живуть в Україні. "Ми - громадяни України, і ми не хочемо підкорятися політиці Російської Федерації", - зауважив український президент. Саме тому, за його словами, "нас руйнують і знищують". "І це відбувається в Європі в 21-му столітті. Це є тортурами для усієї нації", - сказав Зеленський.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав "ударом під дих" численні свідчення звірств, скоєних російськими військовими у Бучі під Києвом. "Це реалії того, що відбувається щодня, поки продовжуються жорстокі дії Росії проти України", - сказав він у коментарі CNN у неділю. Блінкен додав, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії на українську територію 24 лютого, США фіксують воєнні злочини Росії в Україні. "Ми вважаємо, що російські сили здійснюють воєнні злочини, і ми фіксуємо це та надаємо отриману інформацію відповідним організаціям, які зберуть її. За це (воєнні злочини - Ред.) потрібно нести відповідальність", - заявив держсекретар США.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) виступає за незалежне розслідування злочинів, вчинених російськими військовими під Києвом. "Я вимагаю, щоб міжнародні організації, такі як Міжнародний комітет Червоного Хреста, отримали доступ до цих територій, щоб незалежно документувати ці звірства", - заявив політик у неділю в Берліні.

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З російського полону звільнили мерів Сновська Чернігівської області Олександра Медведьова та Берислава Херсонської області Олександра Шаповалова. Про це у Telegram повідомив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко. "Одразу дві гарних новини - міські голови Сновська та Берислава звільнені з полону!" - написав він у неділю. Медведьов провів у полоні тиждень, його захопили 25 березня разом із сімома іншими жителями громади. Шаповалов потрапив у полон, коли доправляв гуманітарну допомогу до Нової Каховки 19 березня. Обидва мери були захоплені російськими військовими через принципову позицію і відмову йти на співпрацю, зазначив Кличко.

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Грузія не приєднається до економічних санкцій проти Росії та керуватиметься національними інтересами своєї країни та народу. Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, повідомляє "Інтерфакс". "З боку Грузії економічних санкцій не буде", - сказав глава грузинського уряду у неділю. Втім, Гарібашвілі висловився за необхідність якнайшвидше зупинити війну РФ в Україні. Грузія хоче миру, стабільності та розвитку, додав він. "Війна нікому не потрібна", - додав грузинський прем'єр.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії близько 537 тисяч громадян України повернулися на батьківщину, повідомляє у неділю МВС України з посиланням на дані Держприкордонслужби. "За минулий тиждень з України виїхали 144 тисячі осіб. 88 тисяч - прибули в Україну. Загалом із початку відкритої агресії з боку Російської Федерації в Україну повернулися близько 537 тисяч наших співвітчизників", - йдеться в повідомленні МВС у Telegram-каналі.

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Міноборони Великобританії попереджає про загрозу від морських мін в регіоні Чорного моря та "серйозний ризик" морській активності у зв'язку з цим. "Міни у Чорному морі, про які повідомляється, становлять серйозний ризик для морської активності", - йдеться у повідомленні оборонного відомства у Twitter у неділю. У ньому також зазначено, що попри те, що походження цих мін невідоме, вони "майже напевно з'явилися там через російські дії у морі" та показують, які ризики російське вторгнення в Україну створює для цивільних та нейтральних сторін. Міноборони Великобританії також повідомляє, що Росія продовжує блокувати узбережжя Чорного та Азовського морів, що унеможливлює поставки в Україну з моря.

"Зґвалтування як зброя"

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Російські війська в Україні використовують зґвалтування як зброю війни, заявила посолка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс. "Зґвалтування - це зброя війни. Хоча ми ще не знаємо всієї міри її застосування в Україні, вже зрозуміло, що вона була частиною російського арсеналу. Жінок ґвалтують на очах у їхніх дітей, дівчаток на очах у їхніх сімей, як навмисний акт поневолення. Зґвалтування - воєнний злочин", - написала Сіммонс у Twitter в неділю.

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Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) висловилася за розслідування воєнних злочинів, скоєних російськими військовими в Україні. "На фотографії з Бучі нестерпно дивитися. Безмежне насильство Путіна знищує невинні сім'ї і не знає меж", - написала вона у неділю у Twitter. Вона наголосила, що винні у скоєнні цих злочинів повинні бути притягнуті до відповідальності. Німеччина посилить санкції щодо Росії і розширить допомогу на оборону України, пообіцяла Бербок.

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З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого країну залишило майже 4,2 мільйона українців. Такі останні дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, оприлюднені у неділю, передає AFP. Протягом останньої доби з України виїхало майже 40 тисяч осіб.

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Президент Росії Володимир Путін буде готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, коли на столі переговорів щодо мирного врегулювання буде "конкретний документ". Про це у неділю заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс". "Путін ніколи не відмовлявся від такої зустрічі, і така зустріч, так, гіпотетично вона можлива. Але для того, щоб вона відбулася, необхідно, щоб в рамках роботи двох делегацій визрів конкретний документ", - сказав він. Пєсков наголосив, що це має бути "не набір ідей", а саме письмовий документ. Він додав, що не має сумнівів стосовно того, що Москва досягне цілей "військової операції у повному обсязі", втім, висловив надію, що в результаті перемовин сторони підпишуть "певний документ, що стане важливим кроком не шляху нормалізації ситуації".

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Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) задокументувала низку випадків порушень російськими військами законів воєнного часу стосовно мирних мешканців на окупованих територіях Чернігівської, Харківської та Київської областей. До зафіксованих актів насильства відносяться: випадок багаторазового зґвалтування, два випадки позасудової страти (один - шести людей, другий - однієї людини), а також інші випадки незаконного насильства та погроз на адресу мирних жителів із 27 лютого по 14 березня 2022 року. Російські військові також були причетні до викрадання громадянського майна, зокрема харчових продуктів, одягу та дров. "Ті, хто вчинив ці злодіяння, несуть відповідальність за воєнні злочини", - наголошується на сайті організації.

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