 Зеленський: Воєнний стан вводиться на всій теритоії України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2022

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Новини

Зеленський: Воєнний стан вводиться на всій теритоії України

Громадян України президент попросив, за можливості, залишатись удома і запевнив, що армія і сектор безпеки працюють.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Росія здійснила ударіи по наші й віськовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам 

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану на всій території України. Звернення до громадян України опубліковане вранці у четвер, 24 лютого, комунікаційними каналами глави української держави.


"Сьогодні вранці президент Путін оголосив про проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі, наших прикордонниках. У багатьох містах України були чутні вибухи. Ми запроваджуємо воєнний стан на всій території держави", - пояснив Зеленський. 

Він зазначив, що провів розмову з президентом США Джо Байденом, і повідомив, що США "починають збирати міжнародну підтримку".

Звертаючись до українців, Зеленський наголосив: "Від вас потрібний спокій. За можливості, залишайтеся вдома. Ми працюємо. Працює весь сектор безпеки та оборони України. Без паніки, ми готові до всього і всіх переможемо".

24 лютого о 5-ій ранку російський президент Володимир Путін оголосив про проведення воєнної операції в Україні.

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