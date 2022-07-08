Зеленський відвідав військових на Дніпропетровщині

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 7 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами п'ятниці, 8 липня (час київський).

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У Німеччині підтвердили згоду Канади доставити РФ газову турбіну

Німеччина підтвердила, що отримала позитивний сигнал від Канади щодо доставки турбіни, необхідної для обслуговування газопроводу "Північний потік".

Джерело агенції Reuters у німецькому уряді розповіло, що турбіну спочатку відправлять до ФРН, а тоді вона доставить її російському газовому монополісту "Газпром", аби уникнути порушень канадських санкцій проти РФ з боку Оттави.

У Кремлі вже заявили, що збільшать поставки газу до Європи в разі повернення турбіни.

Читайте детальніше: У Німеччині підтвердили згоду Канади доставити РФ газову турбіну

Бербок звинуватила Лаврова в ухилянні від діалогу

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Глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) звинуватила Сергія Лаврова в тому, що він ухиляється від діалогу, після того, як міністр закордонних справ РФ виголосив промову і залишив зал засідання міністерської зустрічі G20 в Індонезії. Він не став чекати на виступи інших учасників форуму та їхні коментар до промови, проте дав інтерв'ю журналістам.

"Той факт, що міністр закордонних справ Росії провів більшу частину засідання не в залі, а за його межами, підкреслює, що нині російський уряд ні на міліметр не просунувся до готовності вести діалог", - заявила Бербок.

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Кулеба на G20: Місце Росії в суді, а не на міжнародних форумах

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав позбавити Росію участі в будь-яких міжнародних форумах. Таку вимогу глава українського зовнішньополітичного відомства висловив під час свого виступу на зустрічі глав МЗС країн Великої двадцятки (G20) в Індонезії, текст якого опублікував сайт МЗС України. "Після всього, що Росія зробила за останні пів року, їй не місце в жодному міжнародному форумі. Країні, яка бере участь в агресивній війні проти сусіда та масових злочинах проти мирного населення, має бути запропоновано лише одне місце: місце на суді міжнародного правосуддя", - сказав Кулеба, якого цитує пресслужба відомства. Український урядовець вказав зокрема на те, що під час "неспровокованої загарбницької війни Росія вже вбила 344 українських дітей", "ще 640 дітей отримали поранення". А попри це "міністр країни, відповідальної за їхню смерть, сьогодні постає перед вами, щоб поділитися своїми думками про те, як Росія дивиться на співпрацю в нашому глобалізованому світі", пояснив Кулеба.

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Зеленський відвідав військових на Дніпропетровщині

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовими на Дніпропетровщині. "Передові позиції на Дніпропетровщині. Поспілкувався з нашими захисниками, вручив їм нагороди. Настрій у них рішучий, в очах - впевненість у нашій перемозі. Дякую, що виборюєте свободу України!", - написав він у Telegram.

У своєму рідному Криворізькому районі глава української держави провів нараду щодо оперативної ситуації в регіоні. Як повідомляє пресслужба Офісу президента, командувач оперативного угруповання військ "Каховка", бригадний генерал Михайло Драпатий доповів про стан справ у військових частинах і підрозділах, а начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул - про функціонування міста в умовах воєнного стану. "Окремо на нараді обговорили проблеми функціонування підприємств важкої промисловості у Кривому Розі в умовах воєнного стану та створення умов для відновлення їхньої повноцінної роботи", - йдеться у повідомленні.

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Московського депутата ув'язнили за критику війни в Україні

У Москві засудили до семи років позбавлення волі муніципального депутата російської столиці Олексія Горінова за поширення нібито "хибної інформації" про діяльність збройних сил РФ.

Його звинуватили в поширенні "свідомо хибної інформації" з використанням службового становища з мотивів ненависті чи ворожнечі. У цій справі проходить також голова ради депутатів Красносільського округу Олена Котьоночкіна, яка виїхала з Росії, тож суд заарештував її заочно.

Приводом для порушення справи стало засідання ради депутатів 15 березня, де Горінов і Котьоночкіна назвали вторгнення Росії в Україну війною, а також казали, що російський режим схожий на фашистський.

Читайте докладніше: Московського депутата засудили на сім років за критику війни в Україні

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Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявляє, що Збройні сили України атакували склад російської техніки в окупованій РФ Новій Каховці на Херсонщині. "Попередньо, мінус БК, ППО, та декілька десятків орків поранено/вбито", - написав він у Telegram.

++13.34++

Близько 10 ранку в п'ятницю з російського літака Су-30 з боку Чорного моря по Одещині випустили крилату ракету типу Х-31, яка розірвалась над морем, прямуючи до узбережжя. Про це повідомляє оперативне командування Збройних сил України "Південь". "Цілком імовірна зміна тактики ворога із нанесення масових осколкових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні", - йдеться у повідомленні.

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Зеленський: Росія досі прагне окупувати всю Україну та змінити керівництво

Росія досі прагне захопити всю Україну та змінити політичне керівництво держави, переконаний український президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю американському телеканалу CNN він розповів про актуальну ситуацію на Донбасі, де вона найскладніша. "У них більше артилерії, реактивних систем залпового вогню, більше жертв. Але вони не рахують як техніку, так і жертв. Ми робимо все, щоби максимально зберегти людей. Наш народ - наша зброя. Але ми хочемо, щоб такої переваги у техніці не було, тому звертаємось до наших партнерів за допомогою", - сказав Зеленський. Натомість на півдні, за його словами, Збройним силам України вдається стримувати та контратакувати росіян. Також Зеленський каже, що українські війська майже повністю звільнили Харківщину, однак ситуація лишається "непростою", адже РФ залишила там свої бойові угруповування.

++12.41++

Шмигаль: Україна розраховує на 300-500 мільярдів доларів заморожених коштів РФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль каже, що сума збитків, які Україна понесла у війні, наразі складає 750 мільярдів доларів, а в країнах-партнерах України заморожені активи Росії на суму від 300 до 500 мільярдів. "Це ті гроші, на які ми розраховуємо та претендуємо в частині проведення міжнародних судів і конфіскації цих заморожених активів", - сказав він. Він нагадав, що національне законодавство, яке дозволяє конфісковувати й передавати Україні заморожені російські активи, прийняла Канада.

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Експрем'єр Японії Сіндзо Абе помер у лікарні після нападу

Японський суспільний мовник NHK повідомив про смерть у лікарні колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе.

Абе на місці нападу

Вранці в п'ятницю йому вистрелили в спину з дробовика під час виступу в місті Нара. Це сталося під час виголошення ним промови на підтримку кандидата з його партії напередодні виборів до верхньої палати парламенту.

67-річний Абе отримав поранення в ліву частину грудей та в шию. Поліція затримала нападника. Ним виявився 42-річний екс-боєць морських сил самооборони Японії. Його мотиви поки невідомі.

Читайте докладніше: Замах на вбивство експрем'єра Японії: Сіндзо Абе госпіталізували

++11.37++

Більшість німців продовжують підтримувати санкції проти РФ

Попри економічні наслідки війни в Україні більшість німців, як і раніше, підтримують санкції проти Росії, свідчать результати соціологічного опитування Deutschlandtrend. Навіть якщо обмежувальні заходи спричинятимуть труднощі в енергопостачанні, санкції підтримують 61 відсоток респондентів (у березні таких було 68 відсотків). Якщо санкції призведуть до погіршення ситуації німецьких компаній, їх продовжуватимуть підтримувати 59 відсотків. Якщо в результаті підвищаться ціни на електроенергію та загалом вартість життя, за збереження обмежувальних заходів проти Москви виступають 57 відсотків опитаних.

++11.01++

Аналітики: Тактичні цілі РФ - Сіверськ, Слов'янськ, Краматорськ

Найближчою тактичною метою Росії буде місто Сіверськ, що на Донеччині, йдеться у щоденному зведенні військової розвідки Великобританії. За її даними, війська РФ концентрують техніку на лінії фронту в напрямку Сіверська, приблизно за 8 кілометрів на захід від нинішньої російської лінії фронту. Захоплення Сіверська дозволить Росії просуватися далі до найімовірнішої оперативної цілі - міського району Слов'янська-Краматорська, кажуть розвідники.

Американський інститут вивчення війни (ISW) також повідомляє у зведенні, що російські війська досягли незначних успіхів на південний схід від Сіверська та продовжили наступальні операції на захід від Лисичанського району, на південь і схід від Бахмута. За даними аналітиків, війська РФ продовжують просуватися до Слов'янська з південного сходу Ізюма, та, можливо, створюють умови для наступу з південного сходу від Барвінкового або в бік Слов'янська, або в бік Краматорська.

++10.24++

Лавров достроково їде з зустрічі G20, де його критикують за війну РФ проти України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров достроково покине зустріч Великої двадцятки, яка проходить на Балі в Індонезії. Як повідомила речниця російського МЗС Марія Захарова агентству dpa, Лавров зараз проводить двосторонні переговори, після чого звернеться до преси та поїде. Він пропустить заплановані на п'ятницю сесії та спільну вечерю.

Сергій Лавров на G20

Сам Лавров сказав журналістам, що західні партнери "намагаються уникати розмов про глобальні економічні проблеми", натомість "починають гарячкову критику Росії щодо ситуації в Україні". "Агресори", "загарбники", "окупанти" - ми чули багато", - цитує його Reuters.

Раніше ЗМІ повідомили, що міністри закордонних справ країн Великої сімки не прийшли на вечерю з колегами по G20, а традиційне групове фото на зустрічі цього разу не робили, бо міністри не хотіли фотографуватися з Лавровим.

Читайте також: Лавров пропустив виступ Кулеби на зустрічі міністрів G20

++09.58++

Шольц: Німеччина підтримуватиме Україну попри економічні проблеми та газову кризу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) впевнений, що ФРН зможе підтримувати Україну, поки це буде необхідно, попри економічні проблеми в країні та газову кризу. Про це він заявив в ефірі телеканалу ZDF. Шольц вважає, що "діяти можна лише за підтримки громадян", але переконаний, що "це буде можливо ще дуже довго". За його словами, "не можна погодитися з тим, що одна країна нападає на іншу і каже, що я вкраду зараз у тебе шматок твоєї землі, вона тепер належить мені".

++09.39++

Ситуація в регіонах

Голови обласних військових адміністрацій (ОВА) розповіли у ранкових зведеннях про ситуацію в регіонах:

Зранку в п'ятницю в Миколаєві пролунали вибухи , повідомляє Віталій Кім. Напередодні, 7 липня, РФ теж обстріляла місто, внаслідок чого виникли пожежі на відкритих територіях. Також через обстріли пожежі спалахнули в Березнегуватській, Широківській, Галицинівській, Шевченківській громадах. Дві людини загинули внаслідок атак на село Українка.

, повідомляє Віталій Кім. Напередодні, 7 липня, РФ теж обстріляла місто, внаслідок чого виникли пожежі на відкритих територіях. Також через обстріли пожежі спалахнули в Березнегуватській, Широківській, Галицинівській, Шевченківській громадах. Дві людини загинули внаслідок атак на село Українка. Вранці в п'ятницю російська армія обстріляла Криворізький район Дніпропетровської області . "В Апостолівській громаді ворог поцілив по селу Новосеменівка. Вибухова хвиля вибила шибки у будинку. В Зеленодольську вгатили по дачному масиву та парковій зоні. Попередньо, без постраждалих", - повідомляє Валентин Резніченко.

. "В Апостолівській громаді ворог поцілив по селу Новосеменівка. Вибухова хвиля вибила шибки у будинку. В Зеленодольську вгатили по дачному масиву та парковій зоні. Попередньо, без постраждалих", - повідомляє Валентин Резніченко. На Харківщині внаслідок атак РФ 7 липня четверо загиблих і дев'ять поранених . З них троє цивільних загинули в Немишлянському районі Харкова, одна - в Циркунах. Як повідомляє Олег Синєгубов, по області росіяни продовжували обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів. На лінії фронту російська армія намагалася вести наступ в напрямку Дементіївки, але Збройні сили України їх зупинили. Під вогнем РФ опинилися Волобуївка, Гусарівка, Чепіль, Червоне та Дібрівне.

. З них троє цивільних загинули в Немишлянському районі Харкова, одна - в Циркунах. Як повідомляє Олег Синєгубов, по області росіяни продовжували обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів. На лінії фронту російська армія намагалася вести наступ в напрямку Дементіївки, але Збройні сили України їх зупинили. Під вогнем РФ опинилися Волобуївка, Гусарівка, Чепіль, Червоне та Дібрівне. В Донецькій області внаслідок обстрілів російською армією населених пунктів загинули шестеро цивільних , ще 21 людина зазнала поранень 7 липня, повідомляє Павло Кириленко. Загиблі проживали у Краматорську, Слов'янську, Авдіївці, Сіверську, Покровському та Орлівці.

, ще 21 людина зазнала поранень 7 липня, повідомляє Павло Кириленко. Загиблі проживали у Краматорську, Слов'янську, Авдіївці, Сіверську, Покровському та Орлівці. У Луганській області російські солдати, щоби вийти на адміністративну межу, обстрілюють з артилерії населені пункти поблизу , заявляє Сергій Гайдай. "Зі всіх видів важкого озброєння вони не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці. Застосовують ствольну та реактивну артилерію. Б’ють по домівках, по кожній будівлі, яка здається їм можливим укріпленням. Аби просунутись, не рахують особистих втрат і не жаліють жителів області", - пише він.

, заявляє Сергій Гайдай. "Зі всіх видів важкого озброєння вони не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці. Застосовують ствольну та реактивну артилерію. Б’ють по домівках, по кожній будівлі, яка здається їм можливим укріпленням. Аби просунутись, не рахують особистих втрат і не жаліють жителів області", - пише він. У Сумській області РФ із кулеметів та автоматичного гранатомету вдарила по околицях одного з сіл Шалигінської громади 7 липня. За даними Дмитра Живицького, постраждалих та руйнувань немає.

++09.03++

Україна просить у Великобританії більше важкого озброєння

До Києва приїхав командувач британської армії Ентоні Радакін. Як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, на зустрічі з ним обговорили подальше співробітництво та матеріально-технічну допомогу. "Я зробив акцент на важливості важкого озброєння у цій війні. Нам його потрібно більше і якомога швидше. Ефективність західної зброї вже видно на полі бою", - написав Єрмак у Telegram.

Читайте також: Прем'єр Великобританії Джонсон офіційно оголосив про відставку

++08.42++

У ЄС блокують кредит Україні на 1,5 мільярда євро - ЗМІ

Європейський інвестиційний банк готовий виділити Україні 1,5 мільярда євро кредиту, але бюджетний підрозділ Європейської комісії блокує видачу, побоюючись фінансової неспроможності України.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на анонімних європейських чиновників. За їхньою інформацією, зазвичай Єврокомісія дає гарантії під кредити для операцій за межами ЄС, що становлять 9 відсотків від загального обсягу фінансування, але в цьому випадку наполягає на забезпеченні 70 відсотків на випадок, якщо Україна не зможе повернути кошти. Євросоюз має бути впевненим, що в разі дефолту в Україні збитки будуть покриті, тому Єврокомісія шукає рішення для додаткових ризиків цього кредиту, пояснив європейський чиновник.

Читайте детальніше: У ЄС блокують кредит Україні на 1,5 мільярда євро - Bloomberg

++08.17++

Ранкове зведення генштабу: РФ наступає на Донеччині

Росія наступає в напрямку Веселої Долини та в районі населеного пункту Спірне в Донецькій області. Там тривають бойові дії, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України. В наступі в напрямку Верхньокам'янського РФ має частковий успіх. Наступ РФ у районі Богородичного на Донеччині та спробу штурму в напрямку Дементіївки на Харківщині українські війська зупинили.

Росіяни вдарили з повітря неподалік Петрівки Харківської області, поблизу Вершини та Вуглегірської теплової електростанції, а також неподалік Василівки, Авдіївки, Новоселівки, Веселого та Новомихайлівки Донецької області. Під вогнем важкого озброєння РФ – реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, танків - населенні пункти Чернігівщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжчини.

++07.55++

ЗМІ: Канада поверне Росії турбіну для "Північного потоку"

Канада збирається повернути Росії турбіну для газопроводу "Північний потік", яка знаходилась в неї на ремонті та була затримана через санкції проти РФ за війну в Україні, повідомляє Reuters із посиланням на джерела. За даними агентства, рішення вже ухвалили нібито через те, що Канада та Німеччина не хочуть, аби турбіна була приводом для Росії скорочувати поставки газу "Північним потоком". Напередодні німецький міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck) сказав: "Я першим виступаю за подальші жорсткі санкції Європейського Союзу, але жорсткі санкції мають шкодити Росії та (президенту РФ Володимиру. - Ред.) Путіну більше, ніж нашій економіці. Тому я прошу зрозуміти, що нам потрібно позбавити Путіна цього приводу".

В українському міністерстві енергетики виданню повідомили, що звернуться до європейський колег, якщо Канада схвалить рішення про такий виняток із санкцій. "Санкції забороняють передачу будь-якого обладнання, пов'язаного з газом. Якщо, не дай Боже, це рішення схвалять, ми, безперечно, звернемося до наших європейських колег із проханням переглянути їхній підхід. Бо якщо країни не виконуватимуть узгоджених ними рішень про санкції, про яку солідарність можна говорити?" - сказав співрозмовник.

++07.31++

Канада надішле влітку Україні 39 бронемашин від General Dynamics

Канада надішле Україні 39 бронемашин від General Dynamics влітку, повідомила міністерка оборони країни Аніта Ананд. Їх можна використовувати і як машини для перевезення військових, і як карети швидкої допомоги, і як транспортні засоби для технічного обслуговування, пише Reuters. Поставка стане частиною військової допомоги в 500 мільйонів канадських доларів, оголошеної минулого тижня прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо на саміті НАТО в Мадриді.

Читайте також: Домовленість про розширення, Україна та 300 тисяч військових: саміт НАТО, сповнений несподіванок