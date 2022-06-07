 Зеленський відповів Макрону: Україна не збирається нікого принижувати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2022

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Новини

Зеленський відповів Макрону: Україна не збирається нікого принижувати

104-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 7 червня.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський (фото з архіву)

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 6 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами вівторка, 7 червня (час київський).

 

++19.18++

Внаслідок обстрілів Харкова та низки сіл області російськими військами загинуло щонайменше троє людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Ще як мінімум шестеро людей отримали поранення. Масштаб руйнувань та остаточна кількість постраждалих встановлюється", - повідомив він на своєму каналі в Telegram. Синєгубов попередив про можливість продовження обстрілів у вівторок.

++18.45++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, що мета його телефонних розмов із російським президентом Володимиром Путіним - постійно нагадувати останньому, що його стратегія нападу на Україну не матиме успіху. Як сказав голова німецького уряду, перебуваючи з візитом у литовському Вільнюсі, Путіну потрібно казати, що ані Україна, ані її союзники не визнаватимуть "примусовий мир" під диктовку Москви.

++18.30++

У Херсонській області повідомили про підозру за фактом державної зради колишньому голові облдержадміністрації часів президентства Віктора Януковича. Про це повідомляє управління служби безпеки у Херсонській області. Там не називають прізвища підозрюваного, але в ті роки (2010-2014) посаду голови ОДА обіймав Микола Костяк. У повідомленні відомства зазначається, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ексочільник ОДА добровільно перейшов на бік росіян. Його підозрюють у передачі паливно–мастильних та будівельних матеріалів на потреби військових РФ, а також наданні дозволу на території підконтрольного підприємства розміщувати та зберігати російську військову техніку, що використовувалася для обстрілів позицій ЗСУ та мирного населення.

++17.45++

Одна людина загинула та щонайменше троє поранені внаслідок обстрілу Харкова у вівторок. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер міста Ігор Терехов. Під обстріл потрапив один з житлових кварталів міста. "Російський агресор не залишає Харків у спокої та постійно тримає людей у напрузі", - сказав він. Зараз на місці обстрілу працюють рятувальники.

Попередньої доби російські військові обстрілювали Київський район Харкова з реактивних систем залпового вогню, а також Харківський, Чугуївський, Богодухівський, Красноградський та Лозівський райони області. Про це зранку вівторка в Telegram повідомив очільник області Олег Синєгубов. Внаслідок цих обстрілів загинули дві людини, ще шестеро дістали поранень. На лінії зіткнення на Харківщині тривають бойові дії, російські сили несуть втрати, додав Синєгубов.

++17.12++

З моменту початку війни в Україні російські військові здійснили злочини стосовно щонайменше 147 представників ЗМІ, повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у Facebook. Серед них журналісти з України, США, Великобританії, Чехії, Данії, Ірландії, Литви, Швейцарії та ОАЕ. “Журналістів вбивають та ранять, викрадають, катують і залякують – і кожен такий факт у полі прискіпливої уваги правоохоронців“, - написала вона.

За словами Венедіктової, за час війни в Україні загинули 32 представники медіа, ще 16 були поранені. “Частина сміливих і небайдужих загинули, висвітлюючи жахи війни - запеклі бої, окупацію, евакуацію цивільних під ворожим вогнем. Інші віддали життя, боронячи Батьківщину від загарбника в лавах української армії. Багато тих, хто став жертвами цілеспрямованих обстрілів РФ цивільних об’єктів та житлової забудови“, - зазначила генеральна прокурорка.

++16.58++

Україна "не збирається нікого принижувати, але збирається дати належну відповідь кривдникам", сказав в інтерв'ю Financial Times український президент Володимир Зеленський, коментуючи нещодавню заяву французького лідера Еммануеля Макрона. Президент Франції раніше закликав не допустити приниження Росії, аби залишити можливість для дипломатії під час переговорів. У Києві такі слова сприйняли як пропозицію пристати на вимоги Кремля. Президент України наголосив, що Київ ставить перед собою за мету повну деокупацію всієї української території. "Ми вже втратили забагато людей, щоб просто поступитися своєю територією", - сказав він.

++16.43++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв надати Литві додаткову військову допомогу для захисту від потенційної загрози з боку Росії. Про це він заявив після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою та главами урядів країн Балтії. "Як партнери по НАТО, ми відчуваємо обов'язок один перед одним і в разі нападу будемо захищати кожен дюйм території НАТО", - заявив Шольц. Канцлер ФРН не розкрив подробиць формату допомоги, але зазначив, що Берлін розглядає залучення "міцної бойової бригади" солдат. Наразі німецький батальйон НАТО, що базується у Литві, налічує 1600 військових. Чисельність бригади може становити від трьох до п'яти тисяч солдатів.

Москва заявляє про контроль на житловими кварталами Сєвєродонецька

++16.03++

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські війська взяли під контроль житлові квартали Сєвєродонецька. За його словами, тепер вони контролюють "97 відсотків" території Луганської області. Українська сторона раніше повідомляла про те, що в місті надалі точаться вуличні бої. "Ситуація залишається складною, росіяни зосередили багато артилерії", - написав у своєму каналі в Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

++14.52++

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав Анкару не погіршувати двосторонні відносини та разом працювати над проблемою вивезення зерна з України. "Закликаю Туреччину до того, щоб не допустити, щоб висловлювання, що прозвучали, призвели до реальної напруженості", - наводить його слова агентство EFE. За словами прем'єра, обидві країни можуть зробити внесок у вирішення проблем із продовольством у світі, зокрема - проблеми з вивезенням морем зерна з українських портів. "Єдиний спосіб вивезти заблоковане в Україні зерно - це морем. Як Туреччина, так і Греція можуть зіграти в цьому роль" - вважає Міцотакіс.

Тим часом турецький міністр оборони Хулусі Акар у вівторок заявив, що переговори за участю Туреччини щодо проблеми вивезення з України зерна рухаються у правильному напрямку. "З цього питання вдалося суттєво просунутися", - сказав міністр

++14.45++

З 24 лютого було затримано 3250 чоловіків віком від 18 до 60 років, які намагалися незаконно перетнути кордон, повідомив у вівторок речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. "На жаль, продовжують відбуватися спроби незаконного перетину кордону, особливо чоловіками, громадянами України віком від 18 до 60 років, оскільки для такої категорії громадян на сьогодні тимчасово обмежено виїзд на межі країни", - сказав Демченко. Він додав, що зберігаються спроби виїхати за межі України через пункти пропуску, використовуючи підроблені документи. "Таких було виявлено 900 людей", - уточнив Демченко.

++14.40++

Представники Естонії і Словенії заявили, що рекомендуватимуть своїм урядам підтримати ратифікацію кандидатства України в ЄС. Перший віцеспікер парламенту Естонії Ханно Певкур на зустрічі з першим заступником голови Верховної Ради Олександром Корнієнком заявив: "Коли виникне необхідність у підтримці ратифікації кандидатства України в Євросоюзі, ми спробуємо бути першими в ЄС і зробити це за один день". Цього ж дня віцепрем'єр-міністерка - міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон також заявила про підтримку статусу країни-кандидата для України. "Я рекомендуватиму словенському уряду підтримати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС", - зазначила Файон на зустрічі із заступницею голови Верховної Ради Оленою Кондратюк.

++14.31++

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) повідомив, що з боку Іспанії на адресу федерального уряду Німеччини не надходило запитів щодо постачання Україні танків "Леопард". Якби такий запит був, то німецький уряд його би ретельно перевірив, заявив Шольц під час візиту до Вільнюса, повідомляє Reuters. Раніше мадридська газета El Pais із посиланням на джерела в уряді повідомила, що Іспанія має намір відправити в Україну важкі озброєння. Серед іншого, йшлося про ракети для систем ППО та 40 танків "Леопард 2 A4" німецького виробництва.

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++14.15++

Православні єпархії Криму перейшли у пряме підпорядкування московському патріарху Кирилу. Таке рішення в опублікованому у вівторок, 7 червня, повідомленні Синоду російської православної церкви пояснюють "неможливістю регулярного сполучення Джанкойської, Сімферопольської та Феодосійської з Київською митрополією".

++14.05++

У Маріуполі є ризик поширення холери, припускає головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Він наголосив, що є великі ризики поширення інфекційних хвороб на окупованих територіях через масові поховання, теплу погоду та відсутність доступу до питної води у населення. "Якщо говорити про те, чи є ризик поширення таких хвороб, як холера, в Маріуполі, то, безумовно, він там є. Ми знаємо, що на території Маріуполя реєстрували спалахи холери в минулому, тому основна наша увага наразі зосереджена на тому, щоб не допустити цього знову", - зазначив головний санлікар.

Сотні осіб перебувають у заручниках на Херсонщині

++13.55++

У Херсонській області близько 600 осіб перебувають у заручниках, переважно це журналісти та громадські активісти, повідомила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. "За нашою інформацією, на території Херсонської області близько 600 осіб, які фактично є заручниками та перебувають у спеціально обладнаних підвальних приміщеннях, фактично катівнях… У Херсоні, у цих підвалах, перебувають, за нашою інформацією, близько 300 людей, решта - на території Херсонської області", - повідомила ТАшева. Крім того, за її словами, частину людей вивозять із території Херсонської області до Криму: "Це і Сімферопольське СІЗО та Севастополь".

++13.03++

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявляє, що загальна кількість полонених українських військовослужбовців досягла майже 6,5 тисячі осіб. "За п'ять днів у полон здалися 126 військовослужбовців Збройних сил України, їхня загальна кількість становить 6489 осіб", - сказав Шойгу, цитує "Інтерфакс". Шойгу також стверджує, що за останні 10 днів війни в Україні було знищено 51 одиницю бойової техніки, яка надійшла в Україну з-за кордону.

++13.00++

Російські війська обстріляли дитячий садок у селищі міського типу Степногірськ Василівського району Запорізької області. "Ракета поцілила у двір дошкільного навчального закладу. Осколками вибило близько ста вікон", - повідомляється у Telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації. Також повідомляється, що у понеділок у Степногірську російські снаряди пошкодили кілька будинків і поранили одну людину, яку було госпіталізовано. Від довоєнного населення 5000 осіб у селищі залишилося менше половини.

++12.50++

Представники опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) закликали уряд ФРН не блокувати надсилання Іспанією німецьких танків Leopard 2 до України. "Німеччина кидає Україну в біді щодня, коли туди не надходять важкі озброєння", - заявив заступник голови фракції ХДС у бундестазі Йоганн Вадепуль (Johann Wadepuhl) газеті Augsburger Allgemeine. "Якщо Іспанія хоче відправити танки, то уряд ФРН має зробити це можливим без зволікання", - сказав політик. Раніше мадридська газета El Pais із посиланням на джерела в уряді повідомила, що Іспанія має намір відправити в Україну важкі озброєння. Серед іншого, йшлося про ракети для систем ППО та 40 танків німецького виробництва.

++12.15++

Deutsche Bank перевів сотні висококваліфікованих ІТ-фахівців із Росії до Берліна разом із їхніми сім'ями, повідомила газета Financial Times. До початку війни в Україні у двох великих центрах банку в Москві та Петербурзі працювали близько 1,5 тисячі співробітників, які займалися розробкою та підтримкою програмного забезпечення. Це - приблизно чверть усіх штатних ІТ-фахівців Deutsche Bank. Усім російським співробітникам банку було запропоновано перевестися на роботу до Німеччини, і половина з них прийняла пропозицію, повідомили три джерела, знайомі з питанням. Більшість тих, хто погодився, вже переїхали, стверджують джерела. Усього йдеться приблизно про 2 тисячі осіб, включно з сім'ями співробітників.

++11.27++

Загальні втрати особового складу російської армії з початку вторгнення в Україну 24 лютого становлять майже 31360 осіб, повідомляє у вівторок генеральний штаб Збройних сил України. Це - на 110 осіб більше, ніж повідомлялося добою раніше. Окрім того, російська армія з початку війни втратила, зокрема, 1390 танків (+4 одиниці порівняно з попередньою добою), 3416 бойових броньованих машин (+16), 694 артилерійські системи (+4), 207 реактивних систем залпового вогню РСЗВ (+0), 212 літаків (+1), 177  вертольотів (+1), 13 кораблів та катерів.

++11.17++

Україна відмовила генеральному директору Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелю Маріано Гроссі у візиті на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС до моменту її звільнення, повідомила у вівторок НАЕК "Енергоатом". "Українська сторона не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла йому в такому візиті, наголосивши, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли нашій країні повернуть контроль над нею", - йдеться в повідомленні компанії.

++11.00++

Кількість внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у Києві, за місяць збільшилась на 19 тисяч і нині становить 66 тисяч осіб, йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації. "На сьогодні у столиці зареєстровано близько 66 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які залишили будинки через повномасштабне російське вторгнення. Серед них понад 9600 дітей", - йдеться у повідомленні з посиланням на слова першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Найбільше переселенців із Донецької, Луганської та Київської областей. Зокрема, із Маріуполя переселилося близько 15 тисяч людей.

++10.47++

Верховний суд Фіджі постановив, що Сполучені Штати мають право вивезти з країни суперяхту Amadea, що, за даними Вашингтона, належить російському олігарху Сулейману Керімову, який перебуває під санкціями США. Для Фіджі недоцільно витрачати гроші на утримання судна на тлі судових спорів щодо його арешту, вирішив суд. Апеляційний суд Фіджі раніше підтвердив право США конфіскувати суперяхту Amadea, вартістю 325 мільйонів доларів.

Суперяхта Amadea

Суперяхта Amadea

++10.30++

В Херсонській області буде проведено референдум щодо приєднання до Росії, заявив у вівторок так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов. "Це, швидше за все, буде референдум, який буде проводитись на території Херсонської області для самовизначення. І наступним етапом будуть вибори", - сказав Стремоусов журналістам у Криму, відповідаючи на запитання про юридичне вирішення питання, інформує "Інтерфакс". Херсонська області наразі перебуває під тимчасовою окупацією російської армії.

++09.57++

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання профільним міністерствам розробити проєкт грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу. "На доручення президента України уряд розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу", - написав Шмигаль у Telegram у вівторок. За його словами, завдяки грантовій підтримці малих та середніх підприємців і виробників уряд розраховує "розігріти" економіку, простимулювати створення нових робочих місць та задовольнити попит українців на якісну продукцію.

++09.30++

Протягом вихідних українські війська відбили частину Сєвєродонецька, хоча російські війська, ймовірно, продовжують окупацію східних районів, повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великобританії у щоденному звіті. "Більш широкий план Росії, ймовірно, продовжує полягати в тому, щоб відрізати район Сєвєродонецька як з півночі, так і з півдня", - додають у спецслужбі. Росія застопорилась в районі Попасної протягом останнього тижня, попри досягнутий прогрес на цьому напрямку протягом травня. Повідомлення про потужні обстріли поблизу Ізюма свідчать про те, що Росія готується до нових зусиль на північному напрямку. У відомстві наголошують, що Росії обов'язково необхідно досягти прогресу на цих напрямках, щоб просунутись до своєї мети - контролювати всю Донецьку область.

Офіс генпрокурора: кількість загиблих дітей зросла

++08.42++

Від початку війни в Україні постраждали більше 730 дітей: 263 загинули, 467 було поранено. Найбільше постраждалих - у Донецькій, Київській та Харківській областях, повідомляє вранці у вівторок Офіс генерального прокурора України. Добою раніше повідомлялося про загибель 262 дітей. Цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, вказують в ОГПУ.

++08.33++

Криворізький район на Дніпропетровщині вночі знову обстріляла армія РФ, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram. "Вночі ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольській громаді. У Великій Костромці поранений 46-річний чоловік. Він у лікарні. У селі пошкоджені будинки", - повідомив він.

++08.15++

У Брюсселі 15 червня відбудеться третє засідання "Контактної групи з питань оборони України" на чолі із головою Пентагону США Ллойдом Остіном, повідомляє сайт Пентагону. Як зазначається, Остін знову запросив міністрів оборони і начальників штабів оборони з усього світу для обговорення кризи в Україні.

++08.07++

Російські окупанти протягом понеділка вбили чотирьох мирних жителів Донбасу, ще семеро поранені, повідомив голова військової адміністрації Павло Кириленко. "За 6 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донбасу: 2 у Нью-Йорку, 1 у Часовому Яру та 1 у Пісках. Ще 7 людей отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram-каналі. Також він повідомив про загибель однієї людини в Лимані та двох поранених у Лиманській громаді. Крім того, у Костянтинівці зареєстровано чотири цивільні особи, які отримали поранення в Луганській області. Кириленко наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

++07.54++

Японія додала до списку санкцій два російські банки - "Россельхозбанк" і "Кредитный банк", а також білоруський "Белинвестбанк", повідомляє МЗС країни. Зазначається, що активи цих банків буде заморожено. Крім того, повідомляється, що під заборону на експорт потраплять товари, які сприятимуть "зміцненню промислової бази Російської Федерації".

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++07.41++

Російські окупанти зосереджують свої основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України у вівторок. "Ворог продовжує штурм міста Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. Наші воїни завдають противнику втрат", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

На Донецькому напрямку, окрім артилерійських обстрілів, окупанти завдали авіаударів із літаків та вертольотів, а на Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли і відбили наступ у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти.

На Слов'янському напрямку армія РФ зосереджує основні зусилля на продовженні наступу на напрямках населених пунктів Ізюм та Слов'янськ, намагається просунутись у напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина.

Окрім того, повідомляється, що українські гелікоптери завдали ударів по скупченнях російських сил на Херсонщині, а літаки - по складах боєприпасів на Миколаївщині. Окупанти втратили понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки, додали у ГШ ЗСУ.

++07.30++

160 тіл загиблих військових, які Росія передала Україні 2 червня в рамках обміну, вивезли з маріупольського заводу "Азовсталь". Про це агенції Associated Press заявила представниця полку "Азов" Ганна Головко. Скільки тіл залишаються на території заводу, невідомо, зазначає агентство.

++07.20++

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що питання щодо статусу кандидата на вступ до Євросоюзу вирішиться для його країни вже найближчими тижнями. "Я вважаю, що це буде рішення не тільки про Україну, а й про весь європейський проєкт - про те, чи є у нього майбутнє як дійсно сильного об'єднання", - сказав Зеленський у своєму щоденному відеозверненні. Як повідомив український президент, питання щодо статусу кандидата в ЄС для України він обговорив із польським колегою Анджеєм Дудою.

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Дивитись відео 06:31

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    Велика жертва війни: перший та єдиний літаючий екземпляр найбільшого у світі вантажопідйомного літака Ан-225 "Мрія". Літак згорів наприкінці лютого 2022 року внаслідок боїв між російським десантом і силами ЗСУ за аеропорт "Гостомель" під Києвом.

  • Спеціальне засідання Бундестагу 27 лютого 2022 року, де з урядовою заявою виступив канцлер ФРН Олаф Шольц.

    Сто днів повномасштабної війни Росії проти України

    Історична мить у Німеччині: 27 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц в урядовій заяві перед Бундестагом оголошує про новий курс Берліна та "зміну епохи".

  • Жінка з речами після нападу на пологовий будинок у Маріуполі

    Сто днів повномасштабної війни Росії проти України

    Для всього світу одним зі символів жорстокості російської війни став напад на пологовий будинок у Маріуполі на початку березня. 17 осіб серед персоналу та породілей отримали поранення, натомість у російській пропаганді традиційно говорили про "інсинуацію". Напад було скоєно під час "режиму тиші", який, зокрема, був підтверджений російською стороною, для роботи в місті гуманітарних коридорів.

  • Крейсер Москва біля берегів Криму на початку лютого 2022 року. Флагман Чорноморського флоту, який брав участь у війні РФ проти України, затонув 14 квітня.

    Сто днів повномасштабної війни Росії проти України

    Одним із великих військових успіхів ЗСУ став удар 13 квітня по крейсеру "Москва". При захопленні українського острова Зміїний саме він почув на свою адресу вже крилату фразу "Російський військовий корабель, йди на х...". Флагман Чорноморського флоту затонув 14 квітня.

  • Свіжі могили у Бучі

    Сто днів повномасштабної війни Росії проти України

    ЗСУ вдалося відвоювати у армії РФ Київську, Сумську, Чернігівську області. Визволення Київської області від армії РФ на початку квітня відкрило страшну картину скоєних за цей час воєнних злочинів проти мирних жителів. Буча та Ірпінь - благополучні передмістя Києва - стали називним ім'ям для позначення брутальності російської армії в Україні.

  • Жителі, що залишилися під час блокади Маріуполя, йдуть житловими кварталами міста, сильно зруйнованими унаслідок бойових дій. 1 квітня 2022 року

    Сто днів повномасштабної війни Росії проти України

    На східному напрямку, Росія ще з початку березня з кожним днем дедалі щільніше тримала в облозі Маріуполь на півдні країни. Місто перетворилося на величезну руїну.

  • Найнижчою точкою війни в Маріуполі став удар із повітря по драматичному театру в Маріуполі, в якому переховувалися цивільні. Зі супутника можна було розгледіти слово ДІТИ перед будівлею театру. Кількість загиблих від атаки будівлі театру обчислюється сотнями.

    Сто днів повномасштабної війни Росії проти України

    Найнижчою точкою війни в Маріуполі став удар із повітря по драматичному театру в Маріуполі, в якому переховувалися цивільні. Зі супутника можна було розгледіти слово "ДІТИ" перед будівлею театру. Кількість загиблих від атаки будівлі театру обчислюється сотнями.

  • Чоловік риє могилу лопатою у дворі будинку на околиці Маріуполя, 29 березня 2022 року

    Сто днів повномасштабної війни Росії проти України

    Маріуполь після взяття в облогу армією РФ з початку березня став місцем, ймовірно, ще масштабнішої гуманітарної катастрофи, ніж Буча. Жителі були змушені ховати жертв війни, де доведеться.

  • Українські військові на Азовсталі

    Сто днів повномасштабної війни Росії проти України

    Захисники Маріуполя, що залишилися живими, аж до середини травня тримали оборону на території заводу "Азовсталь". Для багатьох вони стали символом відважності. До 2000 військових здалися в полон армії РФ. Маріуполь упав. Місто зруйновано, за оцінками, на 95 відсотків. Москва оголосила про намір провести над військовими показовий судовий процес. У Києві сподіваються на обмін захисників "Азовсталі".

  • Зруйнований міст на Київщині

    Сто днів повномасштабної війни Росії проти України

    З початку воєнних дій Росія завдає безщадних ударів по українській інфраструктурі - мостах, залізничних коліях, автошляхах. Загалом, за даними українського уряду, станом на середину травня, завдані цивільній інфраструктурі України, оцінюються у понад 90 мільярдів доларів США.

  • У ніч на 7 травня ракетний удар РФ знищив музей Г.С. Сковороди у селі Сковородинівка у Харківській області.

    Сто днів повномасштабної війни Росії проти України

    За даними Мінкультури України, російські ракети знищили або пошкодили щонайменше 353 об'єкти української культурної спадщини, повністю зруйновано 9 об'єктів. Так, на початку травня ракетний удар РФ знищив музей Г.С. Сковороди у селі Сковородинівка у Харківській області. Перед війною у музеї завершилися реставраційні роботи до святкування 300-річчя від дня народження філософа.

  • Довідка про проходження російської фільтрації у Маріуполі.

    Сто днів повномасштабної війни Росії проти України

    Воєнні злочини, тортури, застосування заборонених боєприпасів, фільтраційні табори і вивезення до Росії: українські та міжнародні правозахисники вказують на масові порушення російським окупаційним режимом базисних прав людини та міжнародних конвенцій. На фото - довідка про проходження російської фільтрації у Маріуполі.

  • На фото: російський військовослужбовець Вадим Шишимарін, якого суд у Києві 23 травня 2022 року визнав винним у вбивстві мирного жителя у Сумській області та засудив до довічного ув'язнення

    Сто днів повномасштабної війни Росії проти України

    Тим часом влада України почала притягувати до кримінальної відповідальності російських військових, яких обвинувачують у скоєнні воєнних злочинів в Україні. На фото: сержант Вадим Шишимарін, якого суд у Києві 23 травня 2022 року визнав винним у вбивстві мирного жителя на Сумщині і засудив до довічного ув'язнення.

  • Чеченські батальйони у Сєвєродонецьку

    Сто днів повномасштабної війни Росії проти України

    На кінець третього місяця війни армія РФ зосередилася на жорсткому наступі на Донбасі і, за даними розвідки, зі суттєвими втратами взяла під контроль більшу частину Сєвєродонецька в Луганській області. Річка Сіверський Донець залишається природною перепоною для подальшого просування. Українська армія розраховує, що зможе дати ефективніший опір, маючи сучасні західні збройні системи.

  • Комплекси HIMARS

    Сто днів повномасштабної війни Росії проти України

    Наприкінці третього місяця війни західні партнери практично одночасно оголосили про надання Україні сучасного озброєння та оборонних систем. Від США надійдуть комплекси HIMARS (на фото), Лондон надішле дальнобійні системи M270 MLRS, а ФРН відправить Україні системи ППО IRIS-T. Усі вони, на думку аналітиків, після надходження і розгортання можуть переломити ситуацію на полі бою.

    Автор: Михайло Бушуєв, Дмитро Каневський


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