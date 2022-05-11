Зеленський: Велика сімка обговорювала гарантії безпеки для України

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій 11 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями четверга, 12 травня.

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Російський уряд запровадив санкції проти понад 30 західних компаній, зокрема проти колишньої "дочки" Газпрому - Gazprom Germania, яка на початку квітня була передана до Німеччини під управління Федерального агентства з мереж. Термін дії рішення - до 30 вересня поточного року. Право голосу з акцій Gazprom Germania перейшло до агентства - керуючий вправі звільняти і перепризначати членів правління, і навіть давати вказівки правлінню. Повноваження щодо розпорядження активами Gazprom Germania GmbH обмежені та підлягають затвердженню федеральним агентством.

У постанові уряду названі ще 30 компаній, внесених до російського чорного списку. Серед іншого під санкції потрапила польська компанія EuRoPol GAZ S.A. - власниця польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа". Постанова ухвалена у рамках виконання указу президента РФ "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями деяких іноземних держав і міжнародних організацій".

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За даними проєкту "Росія заплатить", здійснюваного інститутом KSE Institute за підтримки міністерства економіки та Офісу президента України, загальна сума прямої шкоди України внаслідок російського вторгнення перевищила 94,3 мільярда доларів. За останній тиждень цей показник зріс майже на 2,4 мільярда доларів. Серед іншого, збитки внаслідок руйнування нафтобаз оцінюються у 227 мільйонів доларів. Понад половину загальної шкоди становлять руйнування житлових будинків.

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"Україна дуже предметно і постійно обговорює з нашими друзями тему безпекових гарантій для України. Зустріч Великої сімки 8-го травня, в якій наша держава вперше взяла участь на рівні лідерів, була передусім про це. Ми домовляємось з провідними державами світу, щоб дати Україні впевненість у безпеці на десятиліття вперед", - зазначив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні середи.

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