Зеленський в Європарламенті: Боремось, щоб бути рівноправним членом ЄС

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Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 1 березня.
Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніки 24-28 лютого читайте тут.
DW стежить за подіями вівторка, 1 березня з 14.00 (час київський). Стисло по основні події першої половини дня читайте тут.
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У Європейський парламент внесли проект резолюції, що класифікує Росію як "державу-вигнанця" через вторгнення в Україну. Проєкт, підтриманий більшістю парламентських фракцій, пропонує розширити санкції "для стратегічного ослаблення російської економіки та промислової бази, особливо щодо військово-промислового комплексу".
Йдеться про скорочення імпорту нафти і газу з Росії та повне виключення РФ і Білорусі з системи міжнародних платежів Swift. Порти Європейського Союзу також мають бути закриті для російських судів, а морське сполучення з РФ має бути припинено. Водночас у разі ухвалення резолюції вона не матиме зобов’язуючої сили.
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Росія підтвердила намір продовжувати війну проти України. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російська армія продовжить аж до досягнення поставленої мети "спеціальну військову операцію в Україні". Так Москва називає повномасштабну війну в Україні.
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Президент України Володимир Зеленський виступив у Європарламенті за допомогою відеозв’язку. "Вчора 16 дітей загинули. І знов президент Путін скаже, що це якась операція і вони б’ють по військовій інфраструктурі. На яких військових заводах наші діти працюють, на яких ракетах, може вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив!", - сказав він.
Зеленський також заявив, що Україна бореться за те, щоби бути рівноправним членом Європи. "Сьогодні ми всім показуємо, що ми такі є. З нами ЄС точно буде міцнышим. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, довели, що як мінімум такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з нами, що ви нас не відпускаєте, що ви дійсно європейці. Тоді життя переможе смерть, а світло темряву", - сказав він. Йому аплодували стоячи.