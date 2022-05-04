Зеленський: В Україні вирішується, як житимуть на континенті

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за другу половину середи, 4 травня.

На цій сторінці DW стежить за новинами четверга, 5 травня (час київський).

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Президент України Володимир Зеленський заявив під час звернення до народу Данії з нагоди річниці звільнення цієї скандинавської країни від нацистів, що сьогодні в Україні вирішується, як житимуть люди на європейському континенті. "Російська держава ще не готова зупинити війну. Там іще мріють про захоплення України та інших європейських країн. Там іще мріють про те, що свобода в Європі має зникнути. Але їхні мрії не повинні здійснитися. (…) Саме зараз і саме в Україні вирішується те, як житимуть люди на нашому континенті", - наголосив український президент. За його словами, ніхто не знає, скільки ще триватиме розв'язана Росією війна проти України. "Але вірю, що наш день звільнення наближається", - розповів Зеленський. Він також подякував данцям за зброю, санкції проти Росії та підтримку щодо вступу України до ЄС.

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До Запоріжжя прибули 344 евакуйовані з Маріуполя людини, повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram. "Сьогодні у рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини. Це жінки, діти та літні люди з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака і Василівки. Усі вони щойно прибули в Запоріжжя. Ще одна наша маленька перемога", - написала Верещук. Урядовиця подякувала співробітникам ООН і МКЧХ. "Дякуємо співробітникам гуманітарної колони: водіям і співробітникам ДСНС. Маріупольська гуманітарна операція триває", - запевнила вона.

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