Зеленський увів в дію рішення РНБО про санкції за російські вибори в Криму

Президент України Володимир Зеленський увів у діюрішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО), якими впроваджується пакет санкцій щодо осіб та підприємств, причетних до організації голосування на виборах до Державної думи Росії в анексованому Криму, залучення до них жителів непідконтрольної владі частини Донбасу, а також причетних до порушення прав людини на півострові. Відповідні укази було підписано Зеленським 30 жовтня й опубліковано на сайті президента у вівторок, 2 листопада.

Санкції передбачають блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України, заборону в'їзду на територію України, заборону набуття у власність земельних ділянок та участі у приватизації, позбавлення державних нагород України.

Під обмеження РНБО, строком від 3 до 10 років, потрапили 141 фізична та 49 юридичних особи.

Зокрема, на три роки санкції наклали на голову Севастопольської виборчої комісії Сергія Даниленка, секретаря комісії Катерину Пиркову, начальника управління ФСБ в окупованому Криму Леоніда Михайлюка, голову "Заксобрания" Севастополя Володимира Нємцева, так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, "голову ЦВК ДНР" Романа Лягіна та голову російського байкерського клубу "Ночные волки" Олександра Залдостанова. Усі вони водночас включені до санкційного списку США та ЄС за проведення незаконних виборів в окупованому Криму.

Читайте також: Що у ЄС думають про вибори в Росії та голосування жителів Донбасу і в Криму

Також обмежувальні заходи строком на 10 років наклали на 121 громадянина України, мешканця Криму, які були членами територіальних виборчих комісій та "контрольно-ревізійної служби при виборчій комісії Республіки Крим".

Зокрема, один з підписаних Зеленським указів передбачає запровадження трирічних санкцій проти шістьох співробітників правоохоронних органів РФ, чотири з яких є громадянами України.

Також у списку санкцій - шість представників судової системи РФ, причетних до незаконного переслідування кримських татар.

Санкції проти юридичних осіб

Крім того, санкції запроваджено проти російської торгівельної мережі "Mere". Обмежувальні заходи також наклали на п'ятьох громадян РФ, які займались виведенням мережі на український ринок. Єдине місто, де працювала "Mere" - Біла Церква. Водночас санкції забороняють використання логотипів торгових марок "Mere", "Светофор", "Світофор" і "Маяк" на території України.

Окрім низки компаній, зареєстрованих в Криму, РФ та Білорусі, під санкції РНБО також потрапив один зі слідчих ізоляторів в Сімферополі.

Нагадаємо, що це вже другий пакет обмежувальних заходів щодо залучених до російського виборчого процесу на території України. Раніше Україна запровадила санкції проти 93 осіб, причетних до проведення у вересні виборів до Держдуми в анексованому Росією Криму.

Читайте також: ЄС: голосування жителів ОРДЛО на виборах до Думи суперечить мінським угодам