Зеленський: Україна під атаками російських ракет, під ударами цивільні об'єкти

О 5-ій ранку 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про початок війни проти України.

Хроніку четверга, 24 лютого, з 5 до 13 години читайте тут.

Хроніку четверга, 24 лютого, з 13 до 21 години читайте тут.

Хроніку 24 лютого з 9:00 до 25 лютого 08:00 читайте тут.

Нижче DW стежить за подіями 25 лютого з 08 години (час київський)

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Вторгнення російських військ до Києванагадує перший такий самий напад на українську столицю, який стався 1941 року, сказав президент України Володимир Зеленський на ранковому брифінгу. "Авіація ворога підло діє в житлових кварталах і зокрема в столиці. Жахливі вибухи в ранковому небі над Києвом, бомбардування, попадання в житловий будинок, пожежа , - сказав глава держави. Зеленський наголосив, що сили протиповітряної оборони захищають українське небо настільки, наскільки це можливо.

"Росії все одно доведеться, рано чи пізно, говорити з нами, говорити про те, як припинити бойові дії та зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова розпочнеться, тим меншими будуть втрати самої Росії", - сказав Зеленський. Він зазначив, що санкції, які запровадили в четвер США та інші країни, не переконали Російську Федерацію.



