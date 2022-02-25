Зеленський: Україна під атаками російських ракет, під ударами цивільні об'єкти

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Росія почала війну проти України. РФ завдає удари по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 25 лютого.
О 5-ій ранку 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про початок війни проти України.
Хроніку четверга, 24 лютого, з 5 до 13 години читайте тут.
Хроніку четверга, 24 лютого, з 13 до 21 години читайте тут.
Хроніку 24 лютого з 9:00 до 25 лютого 08:00 читайте тут.
Нижче DW стежить за подіями 25 лютого з 08 години (час київський)
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Вторгнення російських військ до Києванагадує перший такий самий напад на українську столицю, який стався 1941 року, сказав президент України Володимир Зеленський на ранковому брифінгу. "Авіація ворога підло діє в житлових кварталах і зокрема в столиці. Жахливі вибухи в ранковому небі над Києвом, бомбардування, попадання в житловий будинок, пожежа , - сказав глава держави. Зеленський наголосив, що сили протиповітряної оборони захищають українське небо настільки, наскільки це можливо.
"Росії все одно доведеться, рано чи пізно, говорити з нами, говорити про те, як припинити бойові дії та зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова розпочнеться, тим меншими будуть втрати самої Росії", - сказав Зеленський. Він зазначив, що санкції, які запровадили в четвер США та інші країни, не переконали Російську Федерацію.
Переживши шок вранці від ракетних обстрілів околиць міста, столиця України адаптується до життя в умовах війни. Чимало киян виїхали з міста. Ті, хто залишився, запасалися готівкою, харчами та ліками. Репортаж DW.
Президент України Володимир Зеленський закидає лідерам європейських країн, що вони не готові надавати Україні гарантію вступу до НАТО. Він зазначив, що Україна також "не боїться говорити про нейтральний статус".
Президент Росії Володимир Путін розв'язав війну проти України. Вона почалася з ракетних ударів по містах країни. Той випадок, коли карикатурист Сергій Йолкін не знає, що сказати.